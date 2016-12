Nové Audi je elektromobil s pohonem všech kol. Jezdit ale bude jen na Měsíci

před 5 minutami

Audi se skupinou inženýrů soutěží o takzvanou Xprize, kterou vypsala technologická společnost Google. Výhrou je 30 milionů dolarů. Dostane ji ten, kdo dokáže poslat na měsíc vozítko, které ujede alespoň půl kilometru po povrchu a pošle na Zem fotografii.

Automobilka Audi spojila síly s týmem inženýrů, kteří si říkají Part-Time Scientists (vědci na poloviční úvazek). Společně pracují na projektu lunárního vozítka, které by se už příští rok mohlo svézt po povrchu Měsíce. Je hotové, stačí ho ještě otestovat v poušti, která bude částečně simulovat měsíční podmínky.



Vozítko váží 30 kilogramů, což je úspěch. Ještě přede nedávnem se počítalo s osm kilogramy navíc. Nižší hmotnost výrazně sníží náklady na přepravu stroje do cíle. Audi Lunar Quattro, jak se vozítko jmenuje, je vybaveno pohonem všech kol a jezdí na elektřinu. Oproti staršímu návrhu má nově také větší kola, aby se mohlo po Měsíci lépe pohybovat.

Stavba lunárního vozidla je součástí boje o Google Lunar Xprize, kterou vypsala technologická firma. Získá ji tým, který za soukromé peníze pošle na povrch Měsíce vozítko. To musí ujet nejméně 500 metrů a přitom ještě odeslat 3D fotografii zpět na Zem. Vítěz dostane 30 milionů dolarů, tedy necelé tři čtvrtě miliardy korun.



Tým Part-Time Scientists už je tak daleko, že si rezervoval let u společnosti Spaceflight Industries. Podle jízdního řádu by měla raketa odstartovat koncem roku 2017. Modul s vozítkem by měl přistát velmi blízko místa, kde v roce 1972 přistálo Apollo 17.

autor: Jan Markovič