Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1

Závod formule 1 v Las Vegas se jel letos potřetí a pokaždé to pro fanoušky i piloty byla před startem závodu i po něm obrovská show. Letos se hlavní atrakcí po dojetí stal růžový Cadillac Fleetwood Sixty Special z padesátých let složený ze 418 556 kostek Lega. Jeho předlohou přitom nejezdil nikdo menší než Elvis Presley.
Cadillac vznikl v Kladně, kde se podobná specialita nezrodila poprvé. Pamatujete na letošní závod formule 1 v Miami a jezdce v replikách svých monopostů? Ty také vznikly v Kladně, podobně jako před čtyřmi lety zelené Lamborghini Sián FKP37 v měřítku 1:1.
Růžový kabriolet má na délku přes pět metrů, originál měl dokonce 5776 mm, a váží přes dvě tuny. Navrhnout ho trvalo dva tisíce hodin, další dva tisíce hodin pak zabrala samotná výroba. Nejprve vznikl zmenšený model, který následně designéři zvětšili. "Začali jsme s návrhem zmenšeného modelu, což zabralo asi tři nebo čtyři týdny," popisuje designér Lubor Zelinka.
Zelinka dále vysvětluje, že při experimentování s měřítkem skutečného auta, které odpovídá monopostům ze závodu v Miami, se odpíchli od dřevěné makety interiéru. Na stavbě Cadillacu se nakonec podílelo sedmnáct lidí a byl na ni šibeniční termín čtyř měsíců. Běžně přitom podle Lubora Zelinky zabere vývoj podobně velkého a navíc pojízdného auta až dvanáct měsíců.
Pod kapotou však není benzinový osmiválec, ale elektromotor. Ten kabriolet ze 418 tisíc kostiček rozpohybuje na 25 km/h a startuje se speciálním klíčem. Karoserii a interiér z kostek pak doplňují skutečné pneumatiky, samozřejmě i s bílým lemem, a také volant jen adekvátně zmenšený k velikosti vozu. Auto má i funkční světla, blinkry, podsvícení nebo zavazadlový prostor. Ten mimochodem ještě žádné jiné Lego auto v životní velikosti nemělo.
Tři nejlepší piloty - po dojetí závodu Maxe Verstappena z Red Bullu, Landa Norrise z McLarenu (ten byl nakonec diskvalifikován) a George Russella z Mercedesu - vezl na stupně vítězů herec Terry Crews. A soudě dle jeho reakcí si jízdu v autě ke kasinu a hotelu Bellagio, kde byly stupně vítězů, podobně jako piloti, velmi užíval.