Bývalý šéfdesignér Škody opět "povýšil". Jozef Kabaň míří z BMW do Rolls-Royce

Designér Jozef Kabaň, který má na svědomí třetí generaci Octavie (včetně kontroverzního "čtyřokého" faceliftu), se po jen lehce přes dva roky trvajícím působení u značky BMW opět posouvá dále. Povede designérský tým nejluxusnější automobilové značky na světě - Rolls-Roycu, který patří do skupiny BMW.

Britská automobilka tak ve svém týmu vítá člověka, jehož kariéra byla dlouhou dobu let spojena s koncernem Volkswagen. Muž, který se v roce 1973 narodil ve slovenském Námestovu, po dokončení studií v Bratislavě absolvoval prestižní londýnskou Royal College of Art a ve dvaceti letech jako jeden z nejmladších designéru v historii zamířil do Volkswagenu.

V roce 1998 pak byl pověřen jedním ze svých životních úkolů, když navrhl exteriér Bugatti Veyron, v té době nejrychlejšího auta světa. Kromě toho má na svědomí i vzhled miniaut Volkswagen Lupo a Seat Arosa.

Postupně byl zodpovědný i za exteriérový design u Audi a od roku 2008 vedl oddělení designu u Škodovky. Většina současných škodovek proto v sobě má jeho designový jazyk: ať už se jedná o Kodiaq, Superb nebo čtyřokou Octavii, po jejímž odhalení českou automobilku opustil.

V roce 2017 nahradil Karima Habiba v roli šéfdesignéra u značky BMW. Nyní však v Česku pravděpodobně nejznámější automobilový návrhář opět mění působiště. Přemístí se do anglického Goodwoodu, kde u Rolls-Royce zaplní prázdné místo po Gilesi Taylorovi, jenž se stal šéfdesignérem čínského koncernu FAW.

"Jsem nadšený, že mohu oznámit, že se Jozef Kabaň stává naším novým šéfem designu," prohlásil CEO Roll-Royce Torsten Müller-Ötvös. "Je to výjimečně talentovaný návrhář, který má za sebou úctyhodné výsledky. Je jen důkazem našeho úspěchu jako luxusní značky, že jsme dokázali přilákat jeden z největších talentů v tomto oboru."

"Jsem přesvědčen o tom, že Jozef povede svůj fenomenální tým do skvělé budoucnosti," komentoval jmenování Kabaně Adrian van Hooydonk šéf designu celé skupiny BMW.