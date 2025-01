Sázka na milované retro se vyplatila. Francouzi znovu slaví, autem roku je Renault 5

Prestižním titulem Car of the Year 2025 (COTY) se celý letošní rok bude pyšnit Renault 5 spolu se sesterským Alpine A290. Vítěze vybrala porota ze sedmi finalistů, mezi které se vedle modelu z Francie dostaly Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3.

Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 a Renault 5. Z finalistů letošního ročníku o titul Evropského auta roku 2025, kteří prošli sítem šedesáti porotců z třiadvaceti zemí, nakonec vzešel vítěz z Francie.

"Děkujeme, že porotci zvolili náš unikátní nový model, který se od ostatních tolik liší," nechal se slyšet při předávání ceny Fabrice Cambolive, generální ředitel automobilky Renault.

Renault 5 s 353 body porazil Kiu EV3, která nasbírala 291 bodů. Na třetím místě skončil Citroën C3/ëC3 s 215 body. Čtvrté místo obsadila Dacia Duster se 172 body. Pouhé čtyři body za ní skončil pátý Hyundai Inster (168 bodů), šestá skončila Cupra Terramar (165 bodů) a poslední, sedmé místo patří Alfě Romeo Junior se 136 body.

Oznámili to organizátoři ankety na začátku letošního bruselského autosalonu. Vítěze vybíralo šedesát porotců z řad evropských automobilových novinářů. Stalo se teprve podruhé v řadě, kdy prvenství zopakovala stejná značka, loni vyhrál model Renault Scenic. Anketa se letos uskutečnila pošedesátéprvé.

Renault 5 rychle sbíral body už od chvíle, kdy dva moderátoři a současně také porotci ankety Car Of The Year (COTY) Vicky Parrottová z Velké Británie a předseda samotné poroty Soren Rasmunssen postupně zveřejňovali, jak jednotliví novináři ze svých zemí hodnotili a volili vítěze. Renault 5 nejvíce zabodoval u novinářů z Itálie, Velké Británie, ve Švýcarsku, v Nizozemsku dokonce u dvou novinářů dostal plných 10 bodů. Právě tyto země mají silný vliv na to, jak výsledky skončí, protože mají nejvíce volících zástupců.

Jediný český porotce COTY Jiří Duchoň zvolil vítězem Cupru Terramar.