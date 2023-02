Velké japonské překvapení. Autem roku je Honda Civic. Předběhla BMW i elektrobusík

Titul Auto roku v ČR 2023 získala Honda Civic. S velkým náskokem předstihla ostatní finalisty, mezi kterými byly BMW, X1, Ford Ranger, Peugeot 408, Renault Megane E-Tech a Volkswagen ID.Buzz.

Čeští motorističtí novináři zvolili Auto roku pro rok 2023. Stala se jím Honda Civic. Do finále postoupilo celkem šest aut. Dva čisté elektromobily, ale také drsňácký pick-up, bavorské SUV, francouzské SUV-kupé a japonský hybrid.

Civic získal celkem 123 bodů z 500. A měl před ostatními velký náskok. Na druhém místě skončily dva vozy - BMW X1 a Volkswagen ID.Buzz se shodným počtem 83 bodů, čtvrtou příčku má Renault Megane E-Tech se 79 body, těsně za ním skončil Peugeot 408 se 75 body. Posledním finalistou je Ford Ranger, který utržil 57 bodů. Vozy byly do finále vybrány dvacítkou motoristických novinářů po jízdách se všemi nominovanými vozy.

Škoda Auto neměla žádnou novinku, kterou by mohla do ankety letos přihlásit. Poslední dva ročníky - při tom posledním se kvůli pandemii koronaviru spojily dva roky v jednu anketu - vyhrálo titul BMW. Před dvěma lety s novou řadou 3, loni s elektromobilem i4.

Podrobné testy modelů či souhrnné informace o finalistech ankety si můžete prostudovat zde: BMW X1 a Honda Civic, Ford Ranger, Peugeot 408, Renault Mégane E-Tech a Volkswagen ID.Buzz.

Poslední zmíněný se před nedávnem probojoval do finále evropské ankety Car of the Year 2023, nakonec titul získal Jeep Avenger.