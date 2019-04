Auto pro začínající řidiče: poradíme, které vybrat podle výše naspořených peněz

Sháníte auto pro začátečníka? Chce to vybrat takové, které je maximálně jednoduché na obsluhu a řízení, nenáročné na servis a hlavně vám dokáže, že auto není jen zbytečně drahá životní přítěž. Takže by mělo být i spolehlivé. Podívejme se proto na některé dobré ojetiny, které mohou začínajícímu řidiči vyhovovat.

Když se rozpočet dostává k hranici 200 000 Kč, spíše už člověk začíná přemýšlet nad tím, jestli by nebylo lepší si připlatit za úplně nové auto. Jistě, z hlediska bezpečnosti je to skvělá volba, ale také si položte otázku, jestli začátečník vůbec nové auto potřebuje. Navíc všechny ty moderní bezpečnostní systémy, které dávají za řidiče pozor, mohou občas otupit jeho pozornost. A vy přece chcete, aby si začátečník v provozu zautomatizoval správné a rychlé reakce. Ne aby koukal do mobilu, protože auto za něj samo zatáčí a brzdí.

Kupujte spíše jednoduché auto, které nebude mít všechny tyhle zbytečnosti. Lepší je poohlédnout se po konstrukčně jednodušším voze ve velmi dobrém stavu. Když se podíváte na inzeráty Škody Fabia druhé generace, v této cenové relaci jde spíše o auta s vyšším nájezdem, než má konkurenční Seat Ibiza. Za 200 tisíc se dá pořídit i pět let starý Focus ve velmi slušném stavu či dobře vybavený Renault Clio aktuální generace z raných let výroby.