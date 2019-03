před 2 hodinami

26. října uplyne už čtvrt století od premiéry Škody Felicia. V roce 1994 se první vůz vyvinutý pod taktovkou koncernu Volkswagen představil při akci na Karlově mostě. Následně se jedním ze tří vystavovaných aut projel i někdejší prezident Václav Havel. O 25 let později Felicia platí stále za jedno z nejrozšířenějších aut na českých silnicích, přesto se počty ojetin stále zmenšují. Ceny navíc podle všeho dosáhly dna, což by mohlo být zajímavé pro sběratele - za pět let totiž první Felicie dosáhnou hranice pro zařazení mezi historická vozidla.