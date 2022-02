Analýza: Škoda Enyaq není nejbezpečnější SUV. Euro NCAP míchá hrušky a jablka

Domácí automobilka se chlubí v tiskové zprávě, elektrický Enyaq a malá Fabia získaly od nezávislé organizace Euro NCAP významné hodnocení. Oficiálně si ve svých kategoriích vysloužily hodnocení nejbezpečnějších aut roku 2021. Jenže neoficiálně se ukazuje, že na třídy se v Euro NCAP spolehnout nedá.

Pro Škodu je pětihvězdičková známka s nápisem "Nejlepší ve třídě" výhra, na západ od našich hranic ji má stále řada zákazníků zařazenou mezi levné značky.

Ocenění za špičkovou bezpečnost, které automobilka může používat ve svých marketingových materiálech, se pak hodí, obzvlášť když Dacia patří mezi tradiční průšviháře a v hodnocení bezpečnosti v intencích Euro NCAP ani náhodou nedosahuje úrovně Škody. Platí to jak o pasivní, tak i aktivní bezpečnosti. Na pět hvězd mimochodem nedosáhly loni ani novinky od Opelu (Mokka) a Citroënu (C4). Škoda byla pětihvězdičková vždy.

Škodováckých pět hvězd rozhodně zpochybňovat nelze. Horší je to ale právě s titulem "Nejlepší ve třídě", který vzniká na základě automobilových tříd. Ty podle vyjádření organizace pro Aktuálně.cz neurčuje sám Euro NCAP, ale automobilky. Podle výrobců naopak organizace může zařazení změnit, v případě Enyaqu to ale neudělala (na dotaz Aktuálně.cz proč, její zástupci neodpověděli), a zmatečný přístup tedy dopomohl Enyaqu k titulu nejbezpečnějšího velkého SUV.

Proč? Enyaq se podle výsledků řadí po bok BMW iX a čínského Nia ES8, což jsou pětimetrové elektrotanky. Enyaq má ale na délku 4,65 metru, a je tedy dokonce o něco menší než třeba MG Marvel R, které je jinak zařazeno mezi malé off-roady.

Pokud byste namítli, že příslušnost k automobilové třídě určuje použitá technika, pak vězte, že techničtí příbuzní Enyaqu, tedy VW ID.4 a Audi Q4 e-tron, jsou zařazeni mezi malá SUV. Enyaq by tedy měl správně spadnout o třídu níže mezi "malé off-roady".

Jakkoliv vypadá škodovácký skalp drahého BMW iX velkolepě, kdyby byl Volkswagen ID.4 zařazen do stejné třídy velkých off-roadů jako Enyaq, mohli by si známku nejbezpečnějšího auta ve třídě vylepovat do inzerce místo Mladoboleslavských kolegové z Wolfsburgu. Těm by se něco podobného také hodilo, protože mezi malými se ID.4 musela sklonit před Nissanem Qashqai.

Pofidérní rozdělení do tříd ale nepomohlo jen Škodě. Nejlepší ve své třídě původně bylo i další malé SUV Toyota Yaris Cross. Důvod? Jednalo se prý o malé MPV. K vítězství mu stačilo být v crash testech a při hodnocení asistenčních systémů lepší než osobní dodávky VW Caddy a Renault Kangoo. Zatímco Enyaq musel pro zisk titulu porazit prémiové automobily, Yaris Cross se s ostatními crossovery poměřovat vůbec nemusel a místo toho na něj zůstali poměrně lehcí soupeři.

Podle vyjádření mluvčí Toyoty Jitky Jechové však lidé z evropského zastoupení značky Euro NCAP upozornili na nešťastné zařazení Yarise Cross mezi malá MPV. Výsledkem bylo to, že malý crossover z přehledu nejlepších aut ve své třídě následně vypadl.

Spravedlivější by bylo vytvořit kategorii středně velkých SUV. Pak bychom měli mezi crossovery třídy tři a vítězi by se stala Toyota Yaris Cross mezi těmi malými, Nissan Qashqai mezi těmi středně velkými a BMW iX společně s Genesis GV80 od luxusní odnože koncernu Hyundai-Kia mezi velkými.

Do jisté míry lze polemizovat i s Fabií jako nejlepším malým rodinným autem. I zde jsou vozy roztříděny velice zvláštně. Zatímco Škoda Fabia je malé rodinné auto, stejně velká Dacia Sandero je označena jako supermini, což je britský technický termín pro malá auta. Nicméně ať už z Fabie uděláme to či ono, za loňský rok bude vždy nejlepší.

Tím se však dostáváme k dalšímu zádrhelu posledního žebříčku Euro NCAP. Jsou v něm jen auta za rok 2021. To je standardní, protože se hodnoticí postupy rok do roku mění. Tedy většinou, mezi lety 2020 a 2021 ale zůstaly stejné a vloni v lednu NCAP nejlepší auta za rok 2020 nevyhlásil. Důvodem je to, že kvůli pandemii koronaviru prošlo předloni testy pouhých dvanáct aut, některé testovací laboratoře, které NCAP využívá, byly uzavřené.

Pokud bychom tabulky rozšířili a dali dohromady žebříčky za poslední dva roky, Fabia najednou o prvenství přijde. Když by byla malým rodinným vozem, uzmul by si ho Seat Leon, když supermini, cena by šla k Toyotě Yaris a od ní odvozené Mazdě 2 Hybrid, které NCAP bez testu udělil stejné hodnocení jako Yarisu. Hodnocení za roky 2020 a 2021 jsou naprosto srovnatelná.

Zohlednění roku 2020 ani změny ve třídách neudělají nic z prvenství elektrického Mercedesu EQS mezi manažerskými vozy. Nicméně ani on není tím vůbec nejbezpečnějším autem, které za poslední dva roky prošlo testy Euro NCAP.

Tento oficiálně neexistující titul patří novému Subaru Outback. "Nejlepší ve třídě" tento terénní kombík není ale proto, že v jeho oficiální škatulce velkých rodinných aut nebyl za poslední rok testován žádný konkurent. Outback na první místo vynesly mimochodem takřka bezchybné asistenční systémy.

Na přehled jedenadvaceti nejbezpečnějších aut za poslední dva roky se podívejte do galerie nebo do tabulky níže. Jejich pořadí je stanoveno podle stejného klíče, jaký používá Euro NCAP. Tedy vážený průměr procentuálních hodnocení z jednotlivých kategorií (ochrany dospělých, dětí, chodců/cyklistů a asistenčních systémů).

Kompletní výsledky Euro NCAP za poslední dva roky: