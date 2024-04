Nula, pohlavní orgány i Hitler. Auta musela měnit jména, často z bizarních důvodů

Itálií poslední týden "hýbe" kauza kolem jména nového SUV Alfy Romeo. Politici totiž značku donutili přejmenovat auto z Milano na Junior, protože se bude vyrábět v Polsku. Veškeré již vytištěné propagační materiály i fotky může automobilka proto hodit do koše. Není to ale poprvé, co byla automobilka donucena změnit již existující jméno nového modelu.

Na začátek rychlé zopakování. Alfa Romeo začátkem dubna ukázala s velkou pompou své nové malé SUV Milano s plně elektrickým a mildhybridním pohonem. Techniku sdílí s Jeepem Avenger nebo Fiatem 600e a po jejich boku se také bude vyrábět v polských Tychách. To se ale nelíbilo italskému ministrovi průmyslu Adolfo Ursovi. Související Existuje zpackanější premiéra? Alfa Romeo přejmenovala novinku a těší se obří reklamě 9 fotografií Ten na automobilku vytáhl 21 let starý zákon, podle něhož není možné, ale by se italský produkt s italsky znějícím jménem vyráběl jinde než v Itálii. Primárně podobné pravidlo vzniklo kvůli potravinám, vztahuje se ale zjevně také na auta. Po několika dnech mlčení proto Alfa Romeo sáhla k očekávanému, své SUV přejmenovala. Vytáhla jméno Junior, které kdysi nosilo sportovní kupé odvozené od modelu Giulia. Prý proto, aby auto nebudilo zbytečné kontroverze. Navíc Stellantis s italskou vládou poslední měsíce tak trochu válčí: politikům se nelíbí preferování francouzské části koncernu před italskou, vedení automobilky zase postrádá vstřícný postoj italské vlády k dotacím na nákup elektromobilů. Může se to zdát na první pohled bezprecedentní, ale historie pamatuje nejedno nucené přejmenování již existujícího modelu. Někde celosvětově, jindy pouze lokálně, protože jistá slova zkrátka neznamenají ve všech jazycích to samé. Vlastně ani není třeba chodit příliš daleko, dokonce ani měnit značku. V roce 2010 totiž Alfa Romeo představila kompaktní model Giulietta, který nahradil typ 147. Přitom původní plány značky počítaly s tím, že se kompakt bude jmenovat Milano. Car Thorttle dokonce zmiňuje, že jméno bylo změněno až na poslední chvíli, protože Alfa se v době premiéry definitivně stěhovala z Milána. A zaměstnanci proto jméno nevzali úplně s povděkem. Související Když se marketingovému oddělení nedaří. Úsměvná i vulgární jména automobilů 25 fotografií Se jménem svého auta se už před 21 lety potýkal také Fiat. Ten tehdy ukázal nástupce letité Pandy pod jménem Gingo. Městský hatchback se pod tímto označením ukázal novinářům i veřejnosti, toto jméno se objevovalo na všech propagačních materiálech. Jenomže Renaultu připadalo Gingo - jméno mělo dát najevo, že novinka se od původní Pandy komfortem posunula směrem nahoru - moc podobné jménu Twingo. A začal hrozit právníky. Fiat proto pár týdnů před startem výroby Gingo narychlo přejmenoval na Pandu. Hned dvakrát se muselo již vymyšlené jméno auta měnit kvůli Peugeotu. Ten má totiž práva na trojčíslí s nulou uprostřed. Porsche nicméně v září 1963 ukázalo svůj nový sportovní model pojmenovaný 901 a několik desítek jich s tímto jménem i vyrobilo. Většinou k testovacím účelům. Když se ale ozvala francouzská automobilka, ve Stuttgartu jednoduše vyměnili 0 za 1 a 911 byla na světě. Související Poslední svého druhu. Modely 105 a 120 daly sbohem rodinným Škodám s motorem vzadu 23 fotografií Ironií je, že podobná lapálie se stala i autu, které od 911 nemůže být vzdálenější. V roce 1976 představila Škoda model 105, který se sice prodával především za železnou oponou, kde se Peugeoty oficiálně prakticky nevyskytovaly, ale v AZNP jej hodlali vyvážet i na západoevropské trhy. A ve Francii s trojčíslím s nulou uprostřed narazili. Základní model nabídky se tak nuceně přejmenoval na 1050. Ostatně právě spousta nucených změn jména proběhla jen na některých trzích, protože marketingové oddělení se při vybírání názvů zkrátka seklo. Příklad z nejznámějších? Mitsubishi Pajero, které se ve španělsky mluvících zemích musí jmenovat Montero, protože hovorově označuje slovo pajero člověka, co se rád sebeuspokojuje. Podobně to má v Kanadě, která je částečně frankofonní, také Buick LaCrosse, který se tam jmenuje Allure. V quebeckém slangu totiž fráze "faire la crosse" znamená masturbaci. Příkladů nucených změn názvů aut je ale mnohem více. Na ty nejzajímavější, nejbizarnější i nejznámější se podívejte do galerie.