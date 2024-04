Existuje zpackanější premiéra? Alfa Romeo přejmenovala novinku a těší se obří reklamě

Jurečka představil "flexibilní novelu" zákoníku práce. Umožní mzdu v eurech či upraví výpovědi

Část pracovníků v Česku by od příštího roku mohla začít dostávat mzdu v eurech či jiné měně. Zaměstnavatelé by měli rodičům na rodičovské dva roky držet jejich pozici. Výpovědní lhůta by nezačínala…

Přečíst zprávu