Když se marketingovému oddělení nedaří. Úsměvná i vulgární jména automobilů

V souvislosti s počasím zasahovali hasiči na Vysočině od pondělního odpoledne do pozdního večera u 90 událostí, hlavně kvůli odstraňování větví a stromů ze silnic. Nejčastěji vyjížděli na Třebíčsku a Jihlavsku, informovala dnes mluvčí hasičů Petra Musilová. Kromě úklidu stromů pomáhali hasiči také s čerpáním vody ze sklepů.

Kvůli čerpání vody vyjížděli hasiči do Humpolce nebo do Dukovan na Třebíčsku, kde se voda dostala do sklepa domu. Uklidit ulice po dešti pomáhali také v obci Zbilidy na Jihlavsku.

Výstraha meteorologů před silnými bouřkami a větrem platila na části Vysočiny a i jinde v Česku do pondělních 20:00. Podle Musilové byla situace nejhorší mezi 16:00 a 19:00, kdy museli hasiči zasahovat na téměř 70 místech. "Podvečer a večerní hodiny byly potom již klidnější," uvedla Musilová.

V některých obcích na Třebíčsku padaly v bouřkách i kroupy, poškozené jsou ovocné stromy i další rostliny v zahradách. Podle informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu napršelo na některých místech na Vysočině v uplynulých 24 hodinách takřka 20 litrů vody na metr čtvereční. Dnes už bude v kraji polojasno, nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají k 18 až 21 stupňům Celsia, foukat bude jen mírný vítr s rychlostí do 20 kilometrů v hodině.