Víme, kde ušetříte statisíce. Automobilky opět zlevňují auta, jinde dají výbavu navíc

Sleva, nebo alespoň výbava zdarma. Ještě před koronavirovou pandemií a čipovou krizí to byla naprosto běžná pobídka prodejců, která měla do showroomů přilákat větší množství zákazníků. Pak ale prodeje nových aut klesly, automobilky kvůli chybějícím dílům vyráběly méně a výrazně klesl i počet aut na skladech. Teď se situace pomalu začíná otáčet a zpátky jsou i mnohdy skutečně vysoké slevy.

"Multivan za milion." Tak zní uvození akční nabídky německého Volkswagenu. Jde nejspíše také o uvození všeříkající, ale pro jistotu: "Cenu Multivanu 1.5 TSI se nám podařilo stlačit pod hranici jednoho milionu korun, aniž by zákazník musel dělat kompromisy z hlediska bezpečnosti, komfortu a praktičnosti," popisuje šéfka divize Volkswagen Užitkové vozy Mirka Cimrová.

Pohled do ceníku napoví, že nově stojí základní Multivan se 100kilowattovým benzinovým čtyřválcem 1.5 TSI a sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou 999 tisíc korun. S daní. Je to vůbec poprvé, kdy se nová generace velkoprostového vozu pod milion korun dostala. Také to znamená, že oproti standardnímu ceníku klesla cena o skoro 293 tisíc korun.

Výbava přitom není nijak osekaná: auto má manuální klimatizaci, desetipalcový dotykový displej rádia, nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu, diodová světla, dvoje boční posuvné dveře nebo tři samostatná, posuvná a vyjímatelná sedadla ve druhé řadě.

243 tisíc korun ušetří zájemce o dvacet centimetrů prodlouženou verzi Multivanu, který v základní výbavě spolu s motorem 1.5 TSI o výkonu 100 kilowattů a automatickou převodovkou stojí od 1 091 300 korun. "Akční zvýhodnění ve výši až 262 tisíc korun je připraveno také pro vozy Multivan ve všech výbavových stupních s ostatními motorizacemi," popisují dále zástupci německého výrobce. Třeba nejlevnější plug-in hybrid tak nově začíná na 1 304 777 korunách.

Sleva, kterou Volkswagen na Multivan začal aktuálně poskytovat, však není optikou celého trhu pionýrská, ale spíše symptomatická. Akčních nabídek, sice ne nutně v segmentu velkých MPV, totiž postupně začíná přibývat. Třeba Škodovka oprášila v červenci označení Fresh, kterým už dříve častovala zvýhodněné verze svých modelů.

Momentálně je verze Fresh v nabídce trojice modelů: Kamiqu, Scaly a Karoqu. První dva jmenované modely startují shodně na 499 900 korunách s litrovým tříválcem TSI o výkonu 81 kilowattů a manuální převodovkou. Poprvé se tak ceny obou technicky spřízněných modelů vyrovnaly, čehož si všímá třeba i Pavel Louda, který je majitelem největšího dealerství aut s okřídleným šípem v Česku Louda Auto.

Podle něj tak lze očekávat, že to v porovnání se Scalou ještě zvýší zájem o Kamiq, ale také přesvědčí některé zájemce o lépe vybavené verze Fabie přesedlat právě do většího modelu. "Podle letošního zájmu zákazníků by mohla Fabii (v prodejních statistikách - pozn. red.) předstihnout nejen Octavia, ale i Kamiq," všímá si také Louda.

Autor fotografie: Škoda Auto První ceny pro omlazené duo Škoda také začátkem týdne zveřejnila první ceny omlazené dvojice Scala a Kamiq. Oba modely stojí od 599 900 korun, přičemž se ale jedná o zaváděcí limitovanou sérii First Edition v kombinaci s litrovým tříválcem o výkonu 85 kilowattů a manuální převodovkou. Automat znamená příplatek 40 tisíc, silnější 1.5 TSI rovnou s automatem stojí 679 900 korun. Výbava obou aut je bohatá, obsahuje třeba prvky, které se objevily nově při modernizaci. Znamená to mimo jiné maticová diodová přední světla, virtuální pedál pro ovládání elektrického víka kufru, 10,25 palcové digitální budíky nebo 17palcová litá kola v novém designu. Jen Kamiq First Edition pak dostane černě lakovanou střechu, sloupky a kryty zrcátek. Kromě toho mají oba vozy v základu také parkovací kameru, parkovací senzory vpředu a vzadu, bezklíčové odemykání a startování, hlídání mrtvého úhlu, adaptivní tempomat nebo adaptivní vedení v jízdním pruhu. K zákazníkům oba modely dorazí v prvním čtvrtletí příštího roku, Škoda si pak pro oba modely připravila i zvýhodněnou nabídku financování.

Výbava Fresh má v základu mimo jiné dvouzónovou automatickou klimatizaci, 6,5palcové rádio, vyhřívání předních sedadel, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru nebo 16palcová litá kola. Je tedy vybavená výrazně lépe než základní verze Ambition, ovšem jen s dvacetitisícovým příplatkem. A to navíc platí pouze pro Scalu, Kamiq Fresh stojí se stejným motorem stejně jako Kamiq Ambition.

U Karoqu se verze Fresh stala rovnou tou nejlevnější v nabídce a též jedinou, která stojí méně než 700 tisíc korun. V Mladé Boleslavi totiž nedávno vypustili základní litrový tříválec, s patnáctistovkou o výkonu 110 kilowattů nebo naftovým dvoulitrem o výkonu 85 kilowattů tak najednou stojí Karoq minimálně 715 900 korun. Verze Fresh se stejnými motory startuje na 699 900 korunách, rozdíl 16 tisíc ve prospěch akční verze panuje i u dalších motorů. Výbava je přitom bohatší třeba o přední parkovací senzory, couvací kameru, vyhřívání předních sedadel nebo bezklíčkové zamykání a startování.

Výrazně sáhl do svých cen také Ford. Asi nejvíce je to vidět u dvou populárních SUV Puma a Kuga. Prvně jmenovaný malý model, který po konci Fiesty prakticky převzal roli základního kamene nabídky, má ceny nižší plošně o 125 tisíc korun. S litrovým tříválcem o výkonu 92 kilowattů tak začíná na 474 900 korunách. To už je nebezpečně blízko Fiestě, jejíž ceník skladových aut startuje na 431 900 korunách.

Ještě více klesla cena většího SUV Kugy. Ta totiž už k tak zvýhodněné ceně dostala ještě další bonus, třeba základní verze tak oproti původní, jakoukoliv slevou nezasažené ceníkové ceně klesla o čtvrt milionu. Stojí od 672 900 korun se 110kilowattovou patnáctistovkou. A pokračovat můžeme dál, výbava ST-Line je oproti ceníku levnější o 270 až 330 tisíc korun, ST-Line X a ST-Line X Graphite Tech o 300 až 360 tisíc korun, a Vignale dokonce o 280 až 340 tisíc korun. V praxi tak i plug-in hybrid v nejvyšší výbavě pořídíte za méně než milion korun.

Výrazně ušetřit je možné i u několika japonských automobilek. Třeba Nissan u příležitosti oslavy 90 let od svého založení připravil pro hybridní Juke, mildhybridní Qashqai a X-Trail jako mildhybrid i hybrid e-Power verzi Jubileum. Ta svou výbavou odpovídá stupni N-Connecta, oproti němu je ale až o 200 tisíc korun levnější. Toyota pro změnu slaví 30 let od vstupu na český trh a některé modely díky tomu zlevnila až o 70 tisíc korun. A Mazda si zase připravila zvýhodnění až 100 tisíc korun na svá SUV.

Podrobnosti k těmto slevám, stejně jako i další vybrané akční nabídky, najdete v komentované galerii.