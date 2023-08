Kukuč Jeepu, praktičnost Kodiaqu. SsangYong Torres boduje prostorem i cenou

Nejmenší z korejských automobilek si počíná stále odvážněji. Nasadila moderní design, rozšiřuje modelovou řadu i síř prodejců. Nejnovější SUV Torres rozměry zhruba odpovídá Kodiaqu, výhradně pětimístná konfigurace zaujme i dlouhým kufrem. Cena začíná těsně pod 700 tisíci korun, slabinou je jediný motor v nabídce.

Torres znamená španělsky věže a název dobrodružně vypadajícího vozu odkazuje na přírodní park Torres del Paine v Čile. Tohle auto ale rozhoděn nepotřebuje dodávat si odvahy exotickými jmény. Bachraté tvary, vystouplé blatníky i vysoká světlá výška dávají dostatek odvahy jasně najevo.

Korunuje ho maska s minimalistickým náznakem svislých žeber Jeepu. Kopírování slavných detailů často působí trapně, ale SsangYong trefil míru přijatelnosti. Už Cimrman věděl, že někdy stačí naznačit.

Torres přijíždí čtyři roky po modelu Korando, s nímž sdílí rozvor a většinu techniky. Je však o dva centimetry širší a hlavně o pětadvacet centimetrů delší, což slibuje náležitě prostornou zadní část. Bez velké nadsázky by se Torres dal popsat jako Kodando kombi.

O deset centimetrů výš je i střecha, ovšem skoro stejný nárůst se týká světlé výšky podvozku. Hodnotou 195 milimetrů se blíží terénním fajnšmekrům jako Subaru Forester.

Interiér je zařízený jednoduše a kvalitně. Konvenčně uvažující řidiče zamrzí miniaturní přístrojový panel bez ručičkových přístrojů. Rychlost se ukazuje digitálně a otáčky motoru na téměř nečitelné stupnici. Hlavní obrazovka a její ikny jsou velké a dobře čitelné, pochválit je třeba samostatný panel ovládání klimatizace.

Sedadla rozhodně odpovídají spíš evropským než korejským postavám. Škoda jen, že bederní opěrka je dostupná jen ve vyšších verzích s elektrickým nastavením.

Pohodlně se sedí i vzadu. Místa před koleny je dost a sedák podepírá celé nohy.

Kufr skutečně splňuje to, co naznačují rozměry karoserie. Je příkladně dlouhý, takže navzdory trochu mělčí podlaze nabídne objem 703 litrů. A to se ještě výrobci nepovedlo dost elegantně zabudovat do podlahy rezervní kolo. Bez něj totiž objem dosahuje neuvěřitelných 839 litrů. Což nenabídne Kodiaq ani Peugeot 5008.

Hodinové svezení na první seznamovací akci v Brně odhalilo suverénní jízdní vlastnosti spojené s přiměřeně poddajným pérováním. Plně nezávislé zavěšení kol drží pod kontrolou pohyby dlouhé karoserie a při vyhýbacím manévru naznačuje bezpečný nadhled.

Jen bychom asi nevolili testovaná dvacetipalcová kola. Vyšší bočnice osmnáctek by mohly trochu lépe tlumit nejmenší nerovnosti.

Ssangyong Torres 1.5 GDI Turbo Motor: benzinový 4válec, 1497 cm3

Výkon: 120 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 280 Nm při 1500 ot./min

Nejvyšší rychlost: neuvedena

Zrychlení 0-100 km/h: neuvedeno

Kombinovaná spotřeba: 7,9 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 703 až 839 l

Cena: od 699 900 Kč

Jako největší kompromis se ukázal jediný dostupný motor. Benzinový 1.5 GDI Turbo je moderní, pružný a tichý společník na plynulou jízdu. Ani v menších modelech ovšem nevyniká nízkou spotřebou a v těžším autě to těžko bude lepší. Zejména když pohon všech kol je povinně spojený s konvenčním planetovým automatem. Pak lze očekávat hodnoty kolem deseti litrů.

O to lepší zprávu představuje cena začínající na 699 900 korunách. V základní ceně je přitom dvouzónová samočinná klimatizace, plnohodnotný infotainment s konektivitou pro Android i Apple, tónovaná zadní okna nebo akustické čelní sklo. Připlácet si lze jak za pohon všech kol, tak za komfortní perličky jako vyhřívaný volant nebo elektrické víko kufru.

Srovnání základní ceny SsangYongu Torres s vybranou konkurencí

SsangYong Torres 1.5 T-GDI / 120 kW Club 699 900 Kč Peugeot 5008 1.2 PureTech / 96 kW Active Pack 818 800 Kč Seat Tarraco 1.5 TSI / 110 kW Style 904 900 Kč Toyota RAV4 2.0 Valvematic / 129 kW Comfort Style 929 900 Kč Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI / 110 kW Life 999 900 Kč

Jak ukazuje tabulka konkurentů, srovnatelný prostor vyjde všude jinde mnohem dráž. Většinou totiž bývá spojený s technikou o třídu vyšší. Jak jsme zmínili, Torres je vlastně SUV kombi. Tedy ideální rodinný formát, jaký v Evropě nikdo nedělá.