Rapidem po sedmi hradech. Na startu setinové rallye s veteránskou škodovkou

Historii píšou vítězové, říká se. Takže tyto řádky by ve skutečnosti neměly vzniknout. Byla to moje v pořadí třetí setinová rallye, a přestože na dvou prvních se - především dílem náhody a štěstí - naší posádce podařilo pokaždé vyhrát alespoň jednu měřenou zkoušku, tentokrát se vidina úspěchu rozplynula hned po projetí startem.

Svalovat vinu, proč to tentokrát nebylo tak slavné, by šlo na kde co. Třeba že na nejmenovaného génia, pravidelného účastníka setinových rallye v Česku i v zahraničí (z pochopitelného důvodu výhradně ve vozech Škoda), který ve svých spolujezdcích umí svým svérázným způsobem komunikace vyvolávat stockholmský syndrom, byl vystaven pořadník a na mě v pozici náhradnice se nedostalo. Kdo má tohoto "něžného tyrana" v posádce, totiž předvádí famózní výkony.

Také by se dalo vymlouvat i na to, že poprvé řídím. V roli navigátora měl premiéru můj syn. O dokonalé symbióze mezi řidičem a navigátorem jde v těchto závodech přesnosti ostatně především.

Adam, který ještě není ani vlastníkem řidičského průkazu, ale navigoval skvěle. Přestože organizátoři v roadbooku, podle kterého posádka jede zhruba 200kilometrovou trasu vedoucí okolo sedmi pamětihodností na severozápad od Prahy, navigátorům připravili horké chvilky vymazáním několika názvů vesnic, nebloudili jsme ani jednou. A to přesto, že v autě nefungoval tachometr, takže vzdálenost šlo jen odhadovat.

"Naše" Škoda 135 Rapid byl ve všech dalších ohledech skvělý vůz, nejmladší škodovka na startu. Je ve vlastnictví Škoda Muzea v Mladé Boleslavi, kde se o ni starají pečliví renovátoři. Rapid vyrobili v Kvasinách v roce 1988 "po závodní dovolené". Co to znamená, vysvětluje Ondřej Láník, šéf oddělení Škoda Classic. "V té době už z linek začaly sjíždět Favority, a tak i v tomto Rapidu je už nový motor."

Z historického pohledu je to tedy trochu "bastl", má však nádherná zlatá exportní kola (prý byla určená pro britský trh), parádně se řídí a především má schopnost vyvolávat úsměvy diváků, kteří poslední květnovou sobotu vyšli před své domy v okolí Hazmburku, aby zamávali veteránům. "Rapida měl přece soused Karel, pamatuješ?" je slyšet nostalgické vzpomínání z hloučků na návsi.

Mezi veteránisty oblíbená setinová rallye 7 Castles Trial se kvůli pandemii termínově posouvala, nakonec v sobotu 29. května přijelo na start z Engine Classic Car Gallery v Premium Outlet Centru nedaleko Letiště Václava Havla na 60 posádek. Startovní listina byla opět plná rozmanitých historických aut.

Velkou enklávu utvořily historické modely Porsche, škodovek bylo na startu také požehnaně (11 kusů, z toho šest z muzea), mnoho překrásných Mercedesů, sexy Alfy Romeo a elegantní Lancie, klasická BMW, občas nějaká ta "amerika" a tu a tam i pozoruhodné speciality.

Například Tatra 613, jejíž posádka se do listiny vtipně zapsala pod názvem týmu Papaláš racing. Řidič ostatně svým dokonalým outfitem jako by z oka vypadl členům vlády v předlistopadovém Československu.

"Autem jezdil Jozef Kempný, předseda vlády ČSR, na přelomu 60. a 70. let," říká Pavel Kočiš, ředitel PR agentury a majitel černé vládní T613. Jde o model Speciál, vzniklo jen 120 kusů. Do prodeje se tato "papalášská" Tatra nikdy nedostala, pokud se vůz vyřadil ze služby, nechal se sešrotovat. Servisovat vozy mohly pouze státní útvary SNB, konkrétně 5. oddělení.

"Má klimatizaci, zabudovanou houkačku, která se zapínala při využívání absolutního práva přednosti v jízdě, dále také přihrádku na československý samopal Škorpion," vypráví Pavel Kočiš v dobových kalhotách s puky, široké kravatě, kostěných brýlích a s pečlivě ulízlou patkou. Mohl by hned vzít roli náměstka pražské kriminálky v 30 případech majora Zemana.

Auto se mu do rukou dostalo jen díky tomu, že si ho tajné služby pod ministerstvem vnitra ponechaly až do roku 2000. "Poté prošlo rychle rukama asi tří lidí a nakonec jsem ho před dvěma lety do firmy koupil já," směje se Pavel Kočiš.

Na setinovou rallye prý vyráží zhruba dvakrát ročně s rodinou. Tentokrát mu navigátorkami byly dvě dcery, jindy jezdí také manželka, rovněž dobově vystrojená. "Jejímu kostýmu říkáme Kabrhelová," dodává. Marie Kabrhelová byla ve své době nejvlivnější komunistickou političkou.

Na povídání si s ostatními účastníky o jejich strojích ale tentokrát nebylo tolik času. Trasa vedoucí Českým středohořím byla nádherná a zastávky trvaly jen chviličku. Vedle důsledného držení se vytyčené trasy v roadbooku je hlavním smyslem těchto rallye měření přesnosti v jednotlivých testech. Trestné body se sbírají za odchylky, které měří fotobuňky.

Trefit se s minimální odchylkou není jednoduché, zvlášť když jsou jednotlivé testy různě složené a navíc vás uprostřed čeká ještě tajný test. První měřené úseky se nám zrovna nepovedly, zatímco poslední dva naopak velmi. Jenže v setinových raylle jde o co nejvyrovnanější výsledky, první dvacítka účastníků mívá velmi dobré skóre a často jim titul uteče jen o pár bodů.

A tak to bylo celkově jen 34. místo z necelých 60. Titul si odnesla posádka Martina a Albert Panceovi v červeném Jaguaru E-Type z roku 1962, nejlepší Škodou v závodu byla Škoda 1000 MB Rallye rodiny Weithalerů, která si odnesla trofej Narcise Podsedníčka, prvního závodního jezdce, který závodil na motocyklech Laurin & Klement. Trofejí si Škoda Auto připomíná letošní výročí 120 let působení v motorsportu.