25. 1. Miloš
Zrádná ledovka se přesouvá na západ Česka. Meteorologové řekli, kde všude bude sněžit

ČTK

Ledovka se z východní části Česka přesouvá na západ. Meteorologové pro nedělní odpoledne, večer a noc vydali výstrahu pro část Středočeského kraje, část jižních Čech a Ústeckého kraje a pro Plzeňský kraj. V západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude navíc od večera silně sněžit. Do rána napadne až dvanáct centimetrů sněhu, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Ledovka
LedovkaFoto: Aktuálně.cz / Vojtěch Marek
„Komplikace v Čechách a na jihozápadní Moravě může způsobit i ojedinělá tvorba náledí v pondělí v ranních hodinách,“ upozornili meteorologové.

Ledovka v posledních dnech potrápila zejména Moravu a Slezsko. Výstraha pro východní oblasti Česka skončila v neděli dopoledne. Meteorologové zároveň varovali před mrznoucími srážkami, které se přesunuly do části Středočeského kraje, především na Berounsko, Kladensko, Rakovnicko a okolí Slaného, a také do západní části kraje Ústeckého.

„Večer a v první polovině noci očekáváme četnější srážky, které v západní polovině Čech budou místy namrzat a vytvářet ledovku,“ uvedl ČHMÚ. Večer a v noci na pondělí bude navíc v Karlovarském kraji sněžit. Napadne pět až dvanáct centimetrů převážně mokrého sněhu. K ránu a v pondělí dopoledne bude sněžení slábnout.

