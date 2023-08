Zeťovi ruského zbrojaře hrozí sankce a vyhoštění. Rychle se zbavuje firem v Česku

Žije v Praze a bohatne z bombardování Ukrajiny. Teď se ale ruský podnikatel Rostislav Zorikov svých českých firem zbavuje. Vláda dává dohromady důkazy, na jejichž základě by Zorikova i jeho tchána, zbrojaře Borise Obnosova, mohla zařadit na sankční seznam. Přišli by o majetek v Česku a úřady by je vyhostily. Obnosov je majitelem holdingu vyrábějícího rakety, jimiž ruská vojska ostřelují Ukrajinu.

Ozvou se sirény a začnou dopadat rakety. Od invaze ruských vojsk loni v únoru je to na Ukrajině každodenní realita. Tak jako minulý týden v oděském přístavu, kdy útok poškodil nákladní terminál a zabil jednoho člověka. Loni v dubnu bombardování usmrtilo hned 60 lidí na nádraží ve východoukrajinském Kramatorsku. Raketami ruskou armádu vyzbrojuje mimo jiné moskevský holding KTRV, který patří Borisi Obnosovovi. Zisky ze zbrojní výroby plynou i do Prahy, podnikatelově dceři Olze a jejímu manželovi Rostislavu Zorikovovi. České úřady dlouho mlčely. Teprve před dvěma týdny ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN reagoval na článek Aktuálně.cz s tím, že prověří možnost zařadit Zorikova na sankční seznam. "Česko nemá sloužit jako zázemí pro lidi, kteří mají prospěch z Putinovy války proti Ukrajině," uvedl s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina, který invazi nařídil. Společně s ministrem @JanLipavsky prověříme možnost zařazení tohoto člověka na sankční seznam. Česká republika nemá sloužit jako zázemí pro lidi, kteří mají prospěch z Putinovy války proti Ukrajině.https://t.co/tLJNRPnjEn — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 20, 2023 Výpisy z obchodního rejstříku potvrzují, že Zorikov do konce letošního června vlastnil obchodní firmu Riomax a třetinový podíl ve stavební firmě Alterra, která také pronajímá nemovitosti. Svůj podíl ve druhé z nich přepsal na svého otce Andreje Zorikova. Ten má nyní 60 procent, zbytek drží Andrej Semichev, který pracuje pro ruskou Gazprombank. Na případ zbrojařovy rodiny upozornili investigativní novináři z týmu ruského opozičního lídra Alexeje Navalného. "Zorikov podniká právní kroky, které znesnadňují případné zabavení majetku ze strany Finančního analytického úřadu," popisuje expert na protiruské sankce Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Převod firmy na někoho jiného ale ruskému podnikateli stačit nemusí, při uplatňování sankcí stačí dohledat skutečného majitele. "Samozřejmě to činnost komplikuje. V některých případech se nám s tím podaří vypořádat, v některých je to složitější," uvedl ředitel Finančního analytického úřadu Jiří Hylmar. Pokud se nepovede majitele dohledat, stále existují cesty, jak sankce uplatnit. "Stačí sledovat převody, poukazovat na ně a pracovat s právním rámcem. Jde o výklad práva, které se stále tvoří. Nevylučuje se, že se sankce uvalené na konkrétní osobu mohou vztahovat i na příbuzné, pokud by to tak stát chtěl," připomíná Havlíček. Související Rus bohatne na bombardování Ukrajiny, v Praze sbírá auta a byty. České úřady mlčí Vymáhání sankcí má na starosti Finanční analytický úřad, který už od května podle informací České televize majetek rodiny prověřuje. Jak je s tím daleko, není jasné. "Z důvodu mlčenlivosti vyplývající ze zákona o provádění mezinárodních sankcí případ nebudeme komentovat," uvedla ředitelka odboru komunikace ministerstva financí Michaela Lagronová. Podle zdrojů týdeníku Respekt však vláda v těchto dnech kompletuje důkazy, na jejichž základě by Obnosov, jeho dcera Olga i Zorikov mohli být zařazeni na český sankční seznam. Takové rozhodnutí by vedlo k zabavení jejich majetku a vypovězení ze země. Respekt uvádí, že by k tomu mohlo dojít po čtrnáctidenních vládních prázdninách, které začínají příští týden. "Pokud bude český stát skutečně chtít, tak ho dostane," věří Havlíček. K podobným krokům vláda přistoupila v případě ruského miliardáře Vladimira Jevtušenka, který v Česku skrytě ovládá firmu na výrobu elektrosoučástek a vlastní hotely. V Rusku jeho firmy vyrábějí a dodávají zbraňové systémy ozbrojeným složkám. Sankce na něj Česko uvalilo koncem června a Finanční analytický úřad mu obstavil karlovarský hotel Savoy Westend. Jeho majetek v Karlových Varech se odhaduje na více než půl miliardy korun. Zorikov má v Česku trvalý pobyt. Jeho dvě firmy sídlí v pražské čtvrti Žižkov v domě, který mu podle katastru patří. Vlastní také dva nadstandardní byty a několik luxusních vozů. Trvalé bydliště má v pražských Hlubočepích. Související Zetě ruského zbrojaře Obnosova Česko možná zařadí na sankční seznam, řekl Rakušan Že v Praze rodina skutečně pobývá, dlouho nikdo nevěděl. "Mysleli jsme, že je v Moskvě," uvádí Marija Pevčichová, ruská novinářka a předsedkyně správní rady týmu ruského opozičního lídra Alexeje Navalného. Nedávná potyčka s demonstrantem před Zorikovovým domem na Žižkově však potvrdila, že podnikatel žije právě v české metropoli. Dvacetiletý Rus z opozičního hnutí Vesna chtěl tehdy protestovat proti zapojení podnikatelské rodiny do válečné výroby. Zorikov dorazil na místo a aktivistu napadl. Případ řešila policie. Aktivisté z Vesny však nejsou jediní, kdo před domem ve Štítného ulici protestuje. Reportér Aktuálně.cz tam nedávno natočil demonstraci iniciativy Hlas Ukrajiny. Její účastníci na zdi domu promítali krátký film zobrazující ruské zločiny na Ukrajině. V úvodu zaznělo: "Tento dům vlastní teroristé." Spoluzakladatelka iniciativy Anastasija Sihnajevská naléhala na české i evropské úřady, aby zbrojaře Obnosova i jeho rodinu zařadily na sankční seznam. Video: Rusové tu mají "hraniční kameny". Sahá sem jejich sféra vlivu, říká historik Stehlík (19. 5. 2023) Spotlight Aktuálně.cz - Eduard Stehlík | Video: Jakub Zuzánek

