Známá česká kapela se rozpadla, vyhodila půlku členů i se zpěvákem. Ti mluví o krádeži

Populární českápop-rocková skupina UDG oznámila po více než 20 letech zásadní změnu sestavy, kterou provází otevřený spor mezi jejími členy. Zatímco trojice v čele s bubeníkem Tomášem Staňkem mluví o vnitřních neshodách a nové éře, odcházející zpěvák Petr Vrzák a další dva hudebníci je obviňují z „ukradení“ kapely. Otázkou je i užití samotné ochranné známky kapely.
„Po více než 20 letech existence jsme se rozhodli vstoupit do nové éry UDG a provést změny v sestavě,“ zní slova, kterými známá česká pop-rocková skupina UDG minulou sobotu oznámila rozkol uvnitř uskupení. Tedy tak to alespoň oznámila její polovina. Jak kapela uvedla ve vyjádření, důvodem měly být vnitřní spory v kapele.
„Zvenku mohla kapela v posledních letech působit stabilně a funkčně – koncerty fungovaly, energie s publikem byla silná. Uvnitř skupiny se ale postupně ukazovalo, že nám nejde najít společnou cestu, aktivně tvořit a sdílet radost ze všech věcí, které ke kapelnímu životu patří,“ uvedli členové ve vyjádření.
Kapela se tak rozdělila. „Ze současné sestavy zůstaneme v kapele tři. Zpěvák a saxofonista Adam, kytarista Volt a bubeník Jugi. Současně se chceme otevřeně rozloučit s Pavlem, Petrem a Bohoušem, kteří už dál nebudou součástí UDG,” uvedla část kapely. Ze sestavy tak vypadli bratři Vrzákovi a Bohumil Němeček. Tedy i dosavadní výrazná tvář zpěváka.
„Vyhození“ členové ale tvrdí, že jim byla kapela ukradena. „Dnes nám z minuty na minutu byla pod našima rukama bez jakékoliv předchozí komunikace ukradena kapela UDG. Nemáme se teď k tomu jak jinak vyjádřit, protože nám byl odebrán přístup na sociální sítě,“ napsal zpěvák Petr Vrzák. Vše pak vzbudilo silné emoce mezi fanoušky kapely, kteří rozdělení vnímají značně negativně.
Kapelník si zaregistroval ochrannou známku
Členové, které kapela odstřihla, následně založili nový profil na sociálních sítích a v jednom z příspěvků hudebníci tvrdí, že si kapelník Tomáš „Jugi“ Staněk v polovině srpna nechal zaregistrovat ochrannou známku UDG - tedy logo i název - a to bez vědomí ostatních členů skupiny.
To potvrzuje i pohled do databáze ochranných známek. Námitky proti zapsání ochranné známky pak bylo možné podávat do 22. ledna 2026. Oznámení, že někteří členové kapely „končí“, jim pak údajně přišlo o den později e-mailem. „Unáhlené rozhodnutí, nebo předem připravená akce? Obrázek si udělejte sami,“ napsal poté zbytek kapely.
„Registrace znamená, že si u Úřadu průmyslového vlastnictví zapíšete, pod jakým názvem, logem, znělkou nebo jinou grafikou či animací chcete působit jako kapela a prodávat svůj merchandising. Žádný konkurent pak tyto stejné nebo podobné názvy, loga nebo znělky nesmí používat,“ vysvětluje pak Ivan Rámeš z právní firmy Havel & Partners, co znamená ona registrace značky v databázi ochranných známek.
„Pokud ji zapsal jen jeden z členů kapely jako fyzická osoba, má obecně tento monopol pouze on,“ dodává advokát. Jak ale říká, ochranná známka nijak nechrání samotnou hudební tvorbu. Proti registraci se pak může bránit i samotný autor loga.
Jak připomíná právník, problém by mohl nastávat například i u kompilací typu „Best of“. Exčlen totiž může vydání zablokovat, pokud na discích figurují jeho autorská díla nebo hlas, a on k nim neudělil širší licenci.
Jak to vnímají sami muzikanti, přitom není jasné. Hudebníci, kteří v kapele „zůstali“ redakci poskytli obecné vyjádření. „Než jsme šli s informací ven, komunikovali jsme rozhodnutí interně a nabídli prostor si ho společně vyříkat, což se také stalo. Detaily osobních a profesních vztahů nechceme veřejně rozebírat z respektu ke všem zúčastněným. Teď je pro nás podstatné soustředit se na budoucnost UDG a na novou hudbu,” píší.
„Nevím, kde kluci vzali právo a nárok na to, rozhodnout se bez nás o dalším pokračování kapely. Z jakého titulu. A udělat to po e-mailu s argumentem, že osobně by to vyvolávalo emoce…“ dodal ke sporu zpěvák s tím, že dokonce ještě nedávno plánovali společné soustředění.
Redakce přes sociální sítě oslovila i zpěváka Petra Vrzáka, ale do vydání textu nereagoval. Spolu s „vyhozenými“ členy pouze na sociálních sítích vydal vyjádření, že se vše pokusí vyřešit interně.
ŽIVĚK Íránu míří armáda větší než do Venezuely. Země chce uzavřít dohodu, informoval Trump
Americký prezident Donald Trum uvedl, že Írán podle něj chce uzavřít dohodu se Spojenými státy. Podle agentury Reuters však nesdělil žádné podrobnosti. Šéf Bílého domu už dříve v pátek varoval, že k Íránu míří americké vojenské uskupení, které je podle něj větší než flotila vyslaná do Venezuely.
Senzační cyklokrosařky! Bukovská má juniorský titul mistryně světa, Grohová bronz
Juniorka Barbora Bukovská se stala mistryní světa v cyklokrosu. Úspěch českých barev podtrhla na šampionátu v nizozemském Hulstu bronzem Lucie Grohová. Stříbro získala obhájkyně titulu a hlavní favoritka Lise Revolová z Francie
Rybakinová se dočkala. Porazila světovou jedničku a poprvé ovládla Australian Open
Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé Australian Open. V dnešním finále porazila světovou tenisovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:4, 4:6, 6:4. Soupeřce oplatila v Melbourne finálovou porážku z roku 2023.
ŽIVĚUkrajina evakuuje Charkovskou oblast, čeká víc ruských útoků
Ukrajina nařídila evakuaci rodin s dětmi ze sedmi vesnic na severovýchodě země v Charkovské oblasti. Informoval o tom gubernátor Igor Syněhubov. Podobné evakuace jsou známkou postupu ruských sil v dané oblasti, napsala agentura AFP.
Nových případů HIV v Česku bylo loni 293, nejvíce v historii sledování
Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů choroby HIV, nejvíce od začátku sledování a o jeden případ více než roku 2022. Cizinci dlouhodobě žijící v Česku, mezi něž se nepočítají uprchlíci z Ukrajiny, tvořili téměř 48 procent (140). Skoro polovina z nich byla dříve diagnostikovaná v zahraničí (66), uvádí Národní referenční laboratoř (NRL) pro HIV/AIDS při Státním zdravotním ústavu (SZÚ).