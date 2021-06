Zjišťovali jsme budoucnost poslanců. Kdo má šanci se vrátit. A kdo naopak končí

I když do sněmovních voleb zbývá bezmála sto dní, mnozí poslanci už teď vědí, že mají velkou naději se po volbách do lavic opět vrátit. On-line deník Aktuálně.cz zmapoval osud většiny z 200 zákonodárců, mnozí jdou do voleb na čelných místech kandidátek. Jen malá část poslanců už vůbec kandidovat nebude. Řada členů klubu ANO ještě čeká, jak o jejich budoucnosti rozhodne vedení hnutí.

Pohled do parlamentních lavic hnutí ANO, jehož poslanci čekají, co udělá s kandidátkami do voleb předseda Andrej Babiš a další členové vedení. | Foto: Radek Bartoníček

Když předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek nedávno mluvil s redaktorem Aktuálně.cz, mimo jiné si pochvaloval, jak téměř osmdesátka členů tohoto klubu drží při sobě. "Celé čtyři roky jsme vydrželi spolu, nikdo neodešel jinam, ve spoustě hlasování jsme se shodli. To je něco, co mě těší, řídit tak početný klub není jednoduché," svěřoval se Faltýnek.

Část poslanců ANO je stále v očekávání, protože do kandidátek může ještě výrazně zasáhnout Celostátní výbor hnutí. "Celý proces sestavování kandidátek ještě není u konce, krajské sněmy schválily návrhy krajů. Konečnou podobu ale ještě musí schválit celorepublikový výbor," řekl Martin Vodička z tiskového oddělení hnutí.

Přestože kandidátky parlamentních stran nejsou ani zdaleka definitivní, redakce Aktuálně.cz oslovila desítky poslanců a zjišťovala, kdo z dvou stovek současných zákonodárců bude kandidovat, na jakém místě je navržený či již do voleb nepůjde.

Nejvíce nejasností ohledně pořadí na kandidátkách je právě ohledně poslanců ANO, přesto z informací několika zdrojů vyplývá, že většina z nich do voleb půjde. A to často z výhodných pozic. Jako jedničky jsou v krajích navrženi poslanci Radek Vondráček, Ivo Vondrák, Jan Volný, Martin Kolovratník, Patrik Nacher, Jana Mračková Vildumetzová či Jana Pastuchová. Druhá místa zatím drží Věra Adámková, Karel Farhan, Milan Feranec, Jaroslav Kytýr, Martin Novák, Julius Špičák či Karel Rais. Dalším poslancům patří třetí, čtvrtá a následující místa.

Všichni ale čekají na definitivní potvrzení, které přinese vzpomínané jednání vedení ANO. "V návrhu kandidátky do říjnových voleb jsem, ale nechci sdělovat jednotlivé pořadí v návrhu. Pokud důvěru již nedostanu, ráda se vrátím ke své profesi, která je odpadový hospodář, a budu ráda součástí některého z týmu, který se prakticky věnuje cirkulární ekonomice," sdělila například poslankyně ANO Eva Fialová z Ústeckého kraje, kde má vést kandidátku ministr životního prostředí Richard Brabec.

"Na vaši otázku odpovím až poté, co bude schválena výborem hnutí definitivní podoba kandidátek," přidal se poslanec Josef Hájek a podobně se vyjádřil i poslanec David Pražák.

"Krajské předsednictvo a krajský sněm schválilo návrh kandidátní listiny, kde jsem za svoji práci pro region Libereckého kraje opětovně nominován, řešit imaginární místa ale nemá smysl do rozhodnutí celorepublikového výboru," míní Pražák.

Věříme, že vedení ANO nás ocení více než kraje, říkají poslankyně

Na verdikt vedení budou čekat s největším napětím ti, kteří jsou na horších místech nebo vůbec na kandidátce nejsou. Například poslankyně za Plzeňský kraj Barbora Kořanová, kterou její kolegové na kandidátku nedali.

"Naprosto respektuji rozhodnutí krajského předsednictva i sněmu, ale pokud mám možnost nějakým způsobem jejich rozhodnutí zvrátit na celostátním sněmu, tak se o to pokusím. Ještě proto zabojuji. Rozhodně bych chtěla v poslanecké práci pokračovat, jsem přesvědčena, že jsem dokázala udělat spoustu dobrých věcí," řekla Aktuálně.cz.

Výbor hnutí by podobně mohl ještě zasáhnout například u poslankyně a někdejší ministryně spravedlnosti (ve funkci byla dva týdny) Taťány Malé, kterou jihomoravská organizace zvolila na 8. místo, byť v roce 2017 kandidátku vedla, nebo také v případě Heleny Válkové, která je zatím na 9. místě pražské kandidátky.

"Deváté místo rozhodně neodpovídá mým výsledkům jak v oblasti legislativních aktivit, tak v oblasti řízení petičního výboru, práce v ústavně právním výboru, stálé komisi pro ústavu a dalším mým poslaneckým i vládním aktivitám. Podle mého názoru mohou zaujmout mnohem objektivnější stanovisko ti, kteří mou práci a výsledky znají. Počkejme si proto na toto hodnocení," doporučuje Helena Válková a naráží na jednání celostátního výboru, v němž má důležité slovo předseda Andrej Babiš.

Na druhou stranu je už teď jasné, že někteří poslanci svůj mandát do voleb ani obhajovat nepůjdou. V případě hnutí ANO jde zatím o přibližně desítku poslanců. "Rozhodl jsem se, že už nechci být na kandidátce," oznámil například poslanec Pavel Pustějovský. "Rozhodl jsem se už loni. Zklamala mě nejvíce neefektivita jednání sněmovny. Na druhé straně jsem poznal mnoho zajímavých lidí," dodal.

O zklamání z podoby jednání sněmovny delší dobu mluví také další dva poslanci - podnikatelé za ANO, majitel firmy Brano Pavel Juříček a pekař Jiří Bláha. "Od začátku jsem byl tady vnímán jako černá ovce. Snažil jsem se ale dělat práci poslance co nejpoctivěji. Stejně jako podnikání, které jsem musel kvůli politice šidit. Zase se mu chci věnovat naplno," svěřil se před časem redakci Bláha. Končí také třiašedesátiletá Jaroslava Puntová, která uvedla, že nechce kandidovat s ohledem na věk.

Poslední týdny ve sněmovně zbývají dalšímu zástupci hnutí Andreje Babiše Pavlu Staňkovi. "Nemám zájem opětovně kandidovat za ANO a na kandidátní listině tudíž nefiguruji," potvrdil s tím, že další plány zatím nemá. "Předpokládám, že se rozhodnu po vypršení poslaneckého mandátu. Za pravděpodobnější považuji návrat do komerční sféry, ve které jsem nepřetržitě působil od konce studií na vysoké škole," podotkl. Již dříve avizovala svůj odchod i exministryně obrany Karla Šlechtová.

Odchod potvrdil Aktuálně.cz i poslanec Rostislav Vyzula, který se už podle svých slov těší na život mimo sněmovnu. "Těším se na několik dobrých let v medicíně a školství, za zkušenost v politice jsem však nesmírně rád. Dříve jsem měl tendenci politiky opovrhovat, ale to se změnilo. Je tam řada chytrých lidí, a to i v opozici. Je třeba s opozicí jednat, ne ji ponižovat a urážet," shrnul poslanec.

Poslancem už nechce být ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který před několika dny v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že politika není pro něj. "Politika není prostředí, kde bych chtěl trávit další roky. Necítím se v politice nejlépe. Ale nelituji této životní zkušenosti." Mezi ministry za ANO je spíše výjimkou, kromě už vzpomínaného šéfa resortu životního prostředí Richarda Brabce vede kandidátku Karel Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nejvíc pozornosti ale vzbuzuje případ samotného předsedy poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka, který ještě nemá na kandidátkách určené místo a jeho jméno rozhodně při rozhodování výboru ANO zazní. Aktuálně.cz se sice Faltýnek nedávno svěřil, že ani neví, jestli chce dál v politice pokračovat, ale zároveň nevyloučil, že nakonec kandidovat bude. Zajímavostí je, že Faltýnek v posledních volbách kandidoval na Vysočině, kde neuspěl v nynějším boji o nominace ani jeden současný poslanec ANO. Čili mandát neobhajuje Radek Zlesák, Josef Kott ani Monika Oborná.

ODS a Piráti staví téměř všechny své poslance na první místa

Z dalších politických stran mají nejvíce jasno zástupci koalice Spolu a koalice Pirátů se Starosty a nezávislými. Celá řada jejich poslanců povede kandidátky nebo jsou umístěni tak vysoko, že mají vzhledem k předvolebním průzkumům téměř jisté zvolení.

Devět z 22 poslanců Pirátů jde do voleb z prvního místa, čtyři z druhého a čtyři z třetího. V nejobtížnější situaci je poslankyně Dana Balcarová, která je na pražské kandidátce až na 12. místě. Své zvolení proto nemá zdaleka jisté, a to přesto, že je ve straně jednou z největších odbornic na životní prostředí, vede dokonce výbor pro životní prostředí.

V případě ODS se z 23 poslanců tři už voleb neúčastní, nejznámějším z nich Jan Zahradník, který jako hejtman vedl osm let Jihočeský kraj, než ho vystřídal tehdy ještě sociální demokrat Jiří Zimola. Kandidovat nebude ani poslanec Pavel Šindelář a Jaroslav Vymazal.

Podobným veteránem jako Zahradník je lidovecký poslanec Stanislav Juránek, který Aktuálně.cz řekl, že se chce už jen soustředit na práci v zastupitelstvu Jihomoravského kraje. "I když jsem tu kandidoval z 21. místa, tak mě voliči vykroužkovali na 2. místo. To je velký závazek, rád bych toho ještě hodně udělal a líbí se mi, že kontakt s lidmi v kraji je přece jen podstatně bližší než ten před zákony ve sněmovně," uvedl politik, který byl stejně jako Zahradník hejtmanem od vzniku krajů v roce 2000 osm let. Co se týče celkových deseti poslanců KDU-ČSL, končí Jiří Mihola.

Loučení Karla Schwarzenberga

Ze stran s nejmenšími poslaneckými kluby, tedy TOP 09 a STAN, se loučí Karel Schwarzenberg, spoluzakladatel Topky, který odchod avizoval již před delším časem. Tuto stranu už nebude ve sněmovně zastupovat ani poslanec František Vácha.

U Starostů a nezávislých potvrdil konec poslanec Petr Pávek. S napětím však bude čekat na výsledky voleb poslankyně STAN Věra Kovářová. I když patří mezi nejaktivnější poslance - často vystupuje, je aktivní v debatách či interpeluje ministry -, v jejích středních Čechách ji zařadili na 7. místo kandidátky, ze kterého není zvolení jisté. Pochopitelně však s výsledným pořadím mohou zahýbat preferenční hlasy voličů.

"Kandidátka se volila on-line, demokraticky bylo rozhodnuto a já to respektuji. Budu věřit, že voliči nám dají tolik hlasů, abych mohla pokračovat, protože poslanecká práce mě baví a věnovala jsem se jí naplno," řekla Aktuálně.cz a odmítla, že by ji třeba dodatečně vedení strany posunulo na lepší místo. "To určitě ne, není dobré, když vedení zasahuje do rozhodnutí krajů. Jsem smířena se sedmým místem, nechám to na voličích," prohlásila.

ČSSD se stále rozhoduje, Petříček kandidovat odmítl

Pokud jde o zbývající parlamentní strany, SPD Tomia Okamury zatím o svých možných kandidátech nic nesdělilo. Poslední slovo bude mít jako obvykle předseda Okamura.

Sociální demokraté si tentokrát dávají s kandidátkou načas. Ve straně se nyní o nominovaných vyjednává. Předseda strany a vicepremiér Jan Hamáček spolu se svými příznivci prosazuje sobě spřízněné straníky. Proti tomu tento týden protestoval Tomáš Petříček, který byl ještě nedávno ministrem zahraničí a hlavním kandidátem na jedničku v Praze. Poté, co se rozhodl kandidovat proti Hamáčkovi na předsedu ČSSD, přišel o ministra i lídrovství v hlavním městě a sdělil, že do voleb vůbec nepůjde.

"Nemohu souhlasit s tím, že za podpory vedení strany nyní probíhá uvnitř ČSSD masivní kšeftování s hlasy a rozdělování trafik ve veřejné správě výměnou za loajalitu," uvedl.

"K demokracii patří nejen volba vedení i kandidátů do voleb, ale i respekt k tomu, že ve volbách uspěje někdo jiný. K demokratické straně by proto mělo patřit i to, že ti nezvolení táhnou za jeden provaz se zvolenými, protože mají společný cíl - úspěch ČSSD, ne svůj," reagoval Hamáček.

Když se on-line deník Aktuálně.cz vyptával na kandidaturu poslanců ČSSD, ze čtrnácti poslanců této strany tři odpověděli, že nekandidují. Jde o Romana Sklenáka, Václava Votavu a Petra Dolínka. Zdroje z klubu ještě upřesnily, že místo na kandidátkách nemá jisté poslanec a exministr kultury Antonín Staněk. Ten na dotaz kolem své nominace zatím nereagoval. Průzkumy veřejného mínění přitom naznačují, že do sněmovny by se po volbách nemusel dostat ani jeden poslanec této strany, protože by nedosáhla pěti procent hlasů potřebných pro vstup do dolní komory parlamentu.

Za komunisty končí Grebeníček

Komunisté se také obávají o volební výsledek, ale na rozdíl od ČSSD mají o kandidátkách téměř jasno. Důvěryhodný zdroj z KSČM redakci Aktuálně.cz sdělil, že kandidovat už nebudou dva poslanci - někdejší šéf strany Miroslav Grebeníček a Alexander Černý. Otazník je nad předsedou klubu Pavlem Kováčikem, který je ve sněmovně už od roku 1996, ovšem nyní na něj místo na kandidátce nezbylo. V posledních volbách kandidoval za Vysočinu, která už má kandidátku schválenou stejně jako jiné kraje.

"Zatím ještě nevím," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz, zda jde do voleb, a víc to nechtěl komentovat. Podobně dopadla také poslankyně Hana Oulická, kterou nedal na kandidátku její Ústecký kraj. V tomto případě ji ale vedení strany dosadilo na 2. místo, proti čemuž vedení komunistů v kraji protestovalo. Celá záležitost se proto právě nyní řeší.