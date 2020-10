Babiš trvá na odchodu Prymuly, prezident zatím nekývl, může se opakovat případ Staněk

Není to tak dávno, co česká politika prožívala dlouhou politickou krizi kvůli tomu, že prezident Zeman odmítal odvolat ministra kultury Antonína Staňka. Nyní se taková situace může opakovat s ministrem zdravotnictvím Romanem Prymulou, který nevyhověl žádosti premiéra Andreje Babiše, aby rezignoval. Babiš už návrh na odvolání Zemanovi předal a věří, že jej prezident přijme.

Ještě není nic jisté, ale už brzy se může stát, že ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dostane přezdívku "druhý Staněk". Antonín Staněk (ČSSD) totiž vešel do dějin české politiky jako muž, který zůstával ministrem i přes žádosti premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka, aby opustil post ministra kultury. Protože měl Staněk podporu prezidenta Miloše Zemana, jehož souhlas byl k odchodu potřeba, trvalo Staňkovo odcházení několik měsíců.

Odcházení ministra Prymuly zatím trvá jen několik hodin, ale kulisy jsou podobné. Premiér a vicepremiér vyzvali Prymulu k rezignaci, ale ministr odpověděl, že jim nevyhoví. Nyní je na řadě prezident Zeman, za kterým odpoledne přišel Andrej Babiš s návrhem na odvolání ministra. Když odcházel, nebylo vůbec jasné, že prezident návrh na odvolání ministra přijme.

Babiš při odchodu od prezidenta oznámil, že prezidentovi předal návrh na odvolání. "Zároveň jsem mu navrhnul nového ministra zdravotnictví. Pan prezident nového kandidáta přijme v úterý, doufám, že se mu bude líbit, je to člověk, který má bohaté zkušenosti ze zdravotnictví. Já doufám, že to proběhne tak, aby nejpozději ve čtvrtek jsem mohl nového ministra zdravotnictví uvést do funkce," řekl Babiš.

Na otázku, zda se neobává opakování průtahů jako v případě ministra Staňka odpověděl, že ne. "Průtahy se nebudou opakovat, já myslím, že pan prezident mi vyšel vstříc," reagoval premiér. Ovšem z jeho odpovědí na doplňující dotazy bylo zřejmé, že prezident výslovně neřekl, že opravdu Prymulu odvolá.

Když dostal Babiš dotaz, jestli mu dal prezident slovo, že odvolá Prymulu, jestli mu to potvrdil, tak předseda vlády odpověděl vyhýbavě. "Já myslím, že podle Ústavy já mám právo navrhnout odvolání a pan prezident to akceptoval. Takže pan prezident tím, že akceptuje tu schůzku nového kandidáta, tak samozřejmě to platí, že se k tomu může vyjádřit," řekl. A na další dotaz, jestli má signál, že prezident nebude celou záležitost protahovat, odpovídal: "Já myslím, že pan prezident vnímá potřebu změny. Samozřemě možná měl jiný názor, ale zkrátka akceptuje můj návrh."

Pokud Zeman odmítne, může se v mnohém opakovat situace se Staňkem, který nakonec skončil loni na konci července. Rozdíl je jenom jeden - Staněk napřímo neřekl, že nechce končit, ale také neoznámil, že skutečně odejde.

"Prezident vyjádřil pochybnosti o tomto kroku, nicméně ho dnes navštívím a budu s ním situaci řešit," komentoval Babiš v pátek dopoledne Zemanovu úplně první reakci, když mu řekl, že chce rezignaci ministra zdravotnictví, nebo jinak navrhne jeho odvolání. Prezident má k Prymulovi podobně blízko jako ke Staňkovi, oba jsou jeho příznivci a on na oplátku podporuje je. Prymulovi dokonce chce dát státní vyznamenání za boj proti koronaviru.

Ještě jedna podobnost tady je. Prezident vysvětloval držení Staňka ve funkci tím, že se Staněk podle něj nedopustil ničeho špatného. Stejně tak Prymula prohlašuje, že nic zlého neudělal a nic neporušil. Přestože mnozí kritici, stejně jako Babiš a Hamáček, tvrdí, že ztratil důvěru veřejnosti tím, že šel do restaurace v době, kdy takové podniky musí být zavřené, navíc neměl roušku.

Byl mi založen Twitter. Děkuji kolegům ze @ZdravkoOnline. Chci požádat všechny naše spoluobčany, aby využili deštivého prodlouženého víkendu k tomu, aby zůstali doma. Četli si knížky, dívali se na filmy a užívali si rodinu. A nainstalovali si @RouskaE. Pomohou omezit šíření viru. — Roman Prymula (@profesorPrymula) September 25, 2020

"Co se stalo, je absolutní katastrofa, je to pro mě absolutní šok. Taková chyba se nedá omluvit a mně je úplně jedno, co tam pan ministr Prymula s panem Faltýnkem dělali, koho tam zvali a proč. Nemůžeme kázat vodu a pít víno," prohlásil Babiš k Prymulovi, který se sešel v restauraci na Vyšehradě s prvním místopředsedou ANO a předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem.

Neseděl jsem v restauraci, tvrdí Prymula

Na páteční tiskové konferenci ovšem Prymula všechny překvapil, když oznámil, že rezignovat nehodlá. "Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno," začal Prymula. "To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů. Tedy že by lidé, kteří rozhodují o opatřeních, je měli sami dodržovat. Na základě obrázků, které se dnes objevily v Blesku, to vypadá, že jsem něco porušil. A já s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil," pokračoval Prymula a popsal, jak se zachoval.

Podle svých slov měl v autě roušku, kterou nesundal ani po vystoupení z auta. Přitom tvrdí, že vůbec nebyl v restauraci. "Vystoupil jsem v roušce z vozu, šel jsem přes dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Tam proběhlo jednání, nic porušeno nebylo, nejedná se o restauraci, můžete se přesvědčit," prohlásil Prymula a vystoupení skončil tím, že neodstoupí.

Podle svých slov neporušil žádné nařízení s výjimkou toho, že na několik sekund neměl roušku, když mu šel otevřít dveře auta jeho spolupracovník. "Ještě jednou prohlašuji, že jsem nic neporušil a z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, abych byl odvolán," ukončil svůj proslov ministr, aniž by novináři mohli položit jediný dotaz.

Ve vyjádření ministra jsou ale některé rozpory. Například Respektu řekl, že byl v salonku restaurace, zatímco na tiskové konferenci mluvil o soukromých prostorách vyšehradské kapituly. Navíc zástupci kapituly odmítli, že by někomu pronajali své prostory k jednání. "V těchto dnech se zástupci kapituly nikdo nejednal o poskytnutí jakýchkoli prostor pro jednání představitelů státu či politiků," napsal děkan Michal Němeček.

A co víc, o restauraci mluvil také sám Jaroslav Faltýnek, když se v pátek ráno omlouval poslancům. "Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v zavřené restauraci. Je to moje chyba, já jsem ho toho dne nedohnal, byla to chyba, máte pravdu. Omlouvám se," pronesl Faltýnek.

Teď je tedy vše na Babišovi a Zemanovi. Babiš moc možností nemá, protože ještě než vystoupil, volala po konci ministra nejen celá opozice, ale také ministr kultury Lubomír Zaorálek či místopředseda vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček.

"Pravidla platí bez pardonu pro všechny. Pan ministr Prymula a pan Jaroslav Faltýnek musí vysvětlit, co pohledávali uprostřed nouzového stavu v restauraci, která má být zavřená. Navíc ignorovat nošení roušky je absolutní výsměch občanům naší republiky, je to jednoznačně neomluvitelné selhání. Je nemožné, aby vládu a vládní koalici reprezentovali lidé, kteří nerespektují vládní nařízení," napsal Hamáček na sociální sítě. Když pak Babiš oznámil, že vyzval Prymulu k rezignaci, tak to Hamáček ocenil.

Prymula měl přitom být hlavním stratégem, který povede Česko v boji proti epidemii koronaviru. Pro něj se premiér Andrej Babiš rozhodl v okamžiku, kdy předchozí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po velké kritice skončil. "Je plukovníkem, vedl vojenskou akademii, je to ten správný muž," prohlašoval Babiš o Prymulovi.

Jenže utekl jeden jediný měsíc a dva dny a plukovník Prymula se ocitl na hraně odvolání. Paradoxně se právě on dopustil podle kritiků strategické chyby, když ve středu v noci navštívil restauraci v Praze na Vyšehradě.

Prymulovi se nedařilo, několikrát se omlouval

Samotný Prymula ještě před polední tiskovou konferencí poskytl vyjádření týdeníku Respekt, jehož redaktoři shodou okolností dělali v pátek ráno s ministrem rozhovor. "Jestli si to veřejnost přeje, tak já klidně rezignuju," řekl jim s tím, že jel do restaurace za účelem jednání, a ne stravování. Podle stylu jeho odpovědí se ale zdálo, že sám o sobě není rozhodnutý rezignovat.

Mluvil podobně jako následně na tiskové konferenci. Podle svých slov dorazil na schůzku kolem půl desáté večer. "Není pravda, že bych tam vstupoval bez roušky. V autě jsem byl s rouškou a do salonku, kam jsem byl pozván, jsem přišel s rouškou," řekl Prymula. Zároveň tvrdil, že roušku si opět nasadil, když nasedl do auta při odjezdu. "Jestli jsem něco porušil, tak jedině v době, kdy jsem nasedal do auta, kde byl člen ochranky," uvedl a dodal, že prý nevěděl, kam přesně ho Faltýnek pozval.

Prymula je už devátým členem vlády Andreje Babiše, který patrně předčasně skončí. Nebyl by ale členem kabinetu s nejkratší dobou ve funkci. V tomto ho předstihla poslankyně ANO a dlouhou dobu také předsedkyně hnutí ANO v Jihomoravském kraji Taťána Malá. Ta skončila předloni 9. července jako ministryně spravedlnosti po 13 dnech ve funkci kvůli podezření z plagiátorství ve svých diplomových pracích.

Prymulova měsíční ministerská kariéra se vyznačovala především tím, že několikrát vyhlašoval zpřísnění restriktivních opatření a následně se omlouval, že nestačí, protože se vir dál šíří ještě víc. Tím zdůvodňoval, proč musí omezit ještě více pohyb lidí, a naléhal na veřejnost, aby všechny pokyny dodržovala.

Poprvé se omlouval po třech týdnech za to, že zvolil po svém nástupu špatnou strategii. "Myslel jsem, že začneme mírnějšími opatřeními a pak, pokud to bude situace vyžadovat, přidáme opatření tvrdší. Musím se za to omluvit, protože situace, která nastala v těchto dnech, je natolik alarmující, že jsem tuto strategii byl nucen změnit," přiznal.

Podruhé se omlouval ve svém televizním projevu 13. října. "Možná jsem nebyl v létě dostatečně důrazný a netrval jsem na opatřeních, která by nás chránila před druhou vlnou," uvedl a mluvil o tom, jak velmi náročné tři týdny Českou republiku čekají. Odborníci ale zároveň oceňovali jeho odbornost a schopnost prezentace na veřejnosti, v době, kdy přišel jako ministr, se premiér částečně stáhl a kolem boje proti koronaviru vystupoval mnohem častěji Prymula.

Situace v zemi je nyní velmi složitá a dramatická. Denní nárůst nových případů koronaviru v Česku přesáhl ve čtvrtek podruhé od začátku epidemie hranici 14 tisíc. V nemocnicích už zemřelo kvůli covidu 1845 lidí, v nemocnicích je nyní s covidem 4777 pacientů, z toho 735 ve vážném stavu.