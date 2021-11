Virolog: Až 13 tisíc nakažených příští týden. Proč covidová vlna udeřila tak silně?

Hlavním důvodem nynějšího nárůstu počtu nakažených covidem-19 je stále velké množství lidi bez imunitní ochrany proti infekci - ať už prodělanou nemocí, očkováním nebo kombinací obojího. Kvůli tomu se nové subvarianty viru začaly s vyššími reprodukčními čísly tak masivně šířit. Je to vysloveně důsledek toho, že jsme viru nedokázali zúžit prostor, uvádí pro Aktuálně.cz virolog Libor Grubhoffer.

Koronavirus, který se podle Grubhoffera v současné době šíří Českem, je odvozený od jeho varianty delta plus. "Jsou to ale už její subvarianty, které vznikají a šíří se v teritoriu, kde mají prostor. A to je ten kámen úrazu," uvádí Grubhoffer, profesor v oboru molekulární a buněčné biologie a genetiky.

"I proto se nám více, než bychom předpokládali a chtěli, dostávají i očkovaní jedinci, a to tak v jedné pětině až čtvrtině, se složitějšími průběhy onemocnění do nemocnic," dodává.

Grubhoffer odhaduje, že v Česku by mohlo příští týden denně přibýt 12 až 13 tisíc nově pozitivně diagnostikovaných. "Teď jsme v čase nula, kdy jsme přijali nová opatření a ukáže se za dva až tři týdny, jak účinná byla," komentuje virolog.

V Česku v pondělí počet nově odhalených případů kororonaviru překonal 7000, přibylo 7591 potvrzených nákaz. Je to nejvíc od konce března a zhruba o 3300 více než před týdnem. Dál stoupá i počet hospitalizovaných s covidem, v pondělí jich ministerstvo zdravotnictví evidovalo 1813.

Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde Grubhoffer také zmiňuje, čemu by ve vývoji pandemie pomohlo testování na protilátky.