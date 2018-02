Živě: Když přestane fungovat bordel, je třeba vyměnit děvčata, ne postele, vzkázal ČSSD Fico

Na sjezdu ČSSD začala debata, jako první mluvila poslankyně Alena Gajdůšková, která patřila do nejužšího okruhu spolupracovníků expremiéra a expředsedy Bohuslava Sobotky. Při jejím proslovu je takový hluk, že řídící sjezdu Jan Chvojka hrozí přerušením sjezdu. "Děkuji těm, kteří mě poslouchali," končí Gajdůšková.

Velký hluk v sále kritizuje i další Sobotkův bývalý spolupracovník Michal Pícl, který se vyslovil proti vstupu ČSSD do vlády s Andrejem Babišem. "Andrej Babiš své spolupracovníky požral a vyplivl," tvrdí Pícl.

Ještě před nimi promluvil Martin Starec, který má v ČSSD na starosti řadu let hospodaření. Starec si stěžoval na to, že ČSSD dala opakovaně na volby nejvíce peněz, aniž by to bylo vidět na výsledku voleb. "Musíme zvýšit efektivnost našich volebních kampaní," vyzýval Starec.