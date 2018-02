V ČSSD vládne malost, všichni se upnuli jen na funkce, říká před sjezdem advokát Jansta

před 2 hodinami

Dlouhá léta patřil k nejvlivnějším lidem uvnitř ČSSD, byl členem ústředního výkonného výboru. Jelikož je ale od loňska jedním z obviněných v dotační kauze na ministerstvu školství, své členství v partaji přerušil. Přesto zůstává Miroslav Jansta mužem, jemuž sociální demokraté nepřestali naslouchat. Známý pražský advokát, majitel mistrovského basketbalového klubu v Nymburku a předseda České unie sportu míní, že víkendový sjezd strany by měl vygenerovat nového předsedu, který bude schopen srozumitelně komunikovat s "normálními lidmi".

Aktuálně.cz: Co od toho sjezdu očekáváte?

Miroslav Jansta: Já hlavně doufám, že se nebude podobat "normalizačnímu" sjezdu z loňského března v Brně, což byla úplná tragédie. To bylo to nejhorší, co jsem od poloviny 90. let zažil. Vše dopředu nalinkované, hlasy předem domluvené, všechno jen "na sílu". Bylo to bez jakéhokoliv ducha, plavání po povrchu, diskuse tam nebyla prakticky žádná, jako kdysi na sjezdech KSČ.

A největší tragédie byla, když pár měsíců po sjezdu abdikoval předseda Sobotka a vedení strany převzal pro voliče zcela nečitelný triumvirát Sobotka-Zaorálek-Chovanec. To byl podle mě jeden z podstatných důvodů, proč strana nezískala 15 až 20 procent hlasů, které by jinak bez větších problémů získat měla. Zaorálkovi jako volebnímu lídrovi nedali žádné kompetence, podtrhli jej kauzou lithium a dalšími věcmi, udělali z něj jen užitečného idiota. Bylo to šílené.

Kdo je pro vás favoritem na nového předsedu?

Rozhodne nálada delegátů na místě. Všichni by se měli hlavně poučit z roku 2005, kdy nás chtěl Kalousek zaříznout a ničil nám premiéra Grosse. A tehdy se v březnu toho roku také udělal sjezd "na sílu", kdy byl Standa Gross navzdory svým kauzám zvolen předsedou a Sobotka se stal statutárním místopředsedou.

Pokud by se tam tehdy nedostal i Jiří Paroubek, který se stal řadovým místopředsedou proti vůli vedení, kdo ví, jak by to s ČSSD dopadlo. Nakonec jen Paroubek měl odvahu to převzít, Sobotka nechtěl vzít post premiéra po Grossovi. Kdyby tam Paroubek nebyl, strana v té původní síle už dávno neexistuje.

Vidíte dnes nějaké paralely s rokem 2005?

Vidím hlavně, že se řízení partaje chtějí ujmout lidé, kteří buď byli v tom starém vedení, nebo nemají patřičné zkušenosti. Nemáme bohužel Petra Fialu, jako ODS, tedy zcela nového člověka, který by byl schopen té chřadnoucí straně dát i nějaký nový náboj. ČSSD by se přitom mohla daleko rychleji vrátit na výsluní - nemá takového konkurenta jako ODS v podobě TOP 09, hnutí ANO za alternativu k ČSSD nepovažuji -, ale museli by být v čele strany lidé, kteří budou schopni program obyčejným lidem srozumitelně a věrohodně prezentovat. Zdůrazňuji srozumitelně a věrohodně.

Největší šanci na zvolení předsedou mají Jiří Zimola, Milan Chovanec a Jan Hamáček. Nikdo z nich vašim představám nevyhovuje?

Upřímně řečeno, moc ne. Každý z nich má své přednosti i slabiny. Nepopsaným listem papíru je třeba Miroslav Krejčík (bývalý šéf Vojenského zpravodajství - pozn. red.), který je dnes takovým nenápadným čtvrtým mužem vzadu, má jisté zkušenosti, ale nevíme, jaký je manažer.

Manažersky jsou jistě dobří Zimola s Chovancem. První byl úspěšným hejtmanem v jižních Čechách, druhý bezesporu dobrým ministrem vnitra. Hamáček je zase vynikající parlamentní typ, vzdělaný, s přehledem, člověk konsenzu. Je to politický talent, ale zda to už stačí na vedení strany, si nejsem jistý.

Hodně napoví, kdo bude jak schopen na sjezdu veřejně vystupovat, zda to bude kvalitativně odlišné od toho loňského sjezdu, kde se pořád hovořilo o tom, že se máme vrátit ke kořenům, přičemž nikdo pořádně neví, jaké ty kořeny jsou.

Kdo chce vyhrát, musí zapomenout na ploché fráze, odhodit to, co já nazývám špidlismem. Musí si uvědomit, jak se kdysi ČSSD zvedla, když tolik proklínaný Miloš Zeman vyrazil mezi lidi, poslouchal je a mluvil jejich řečí. Proto mu začali věřit. A když se stal premiérem, ukázal, že není populista, dokázal vládnout naprosto racionálně.

Jak se díváte na skutečnost, že ČSSD nepřijala zpět bývalého předsedu Jiřího Paroubka? Mohl by teď pomoci, jak nabízel?

To je složitá otázka, ale věřím, že na dva či tři roky by ČSSD jako krizový manažer pomoci mohl. Samozřejmě se nejde vrátit do stejné řeky, nebyl by už spasitelem jako v roce 2005.

Nesmiřitelnost straně neprospívá

V ČSSD je mnoho frakcí. Na jedné straně nacionálně orientované křídlo, kde je třeba Jaroslav Foldyna, na druhé lidé, jako je Jiří Dienstbier, kteří jsou hanlivě označováni za neomarxisty. Není tato šíře záběru problém?

I já sám se cítím být nacionalistou, ale v tom dobrém slova smyslu, vlasteneckém - mám rád svou zemi s její křesťansko-židovskou kulturou, kterou je třeba chránit. Na tom nevidím nic špatného. Ten nový předseda se partaji musí věnovat a obhajovat program.

I Miloš Zeman jej obhajoval, samozřejmě ne sám. On nedávno přiznal, že byl individualistou, který ale brzy pochopil, že musí vybudovat tým.

My bohužel nemáme nějakou silnou sjednocující osobnost, intelektuála v dobrém slova smyslu, jako je již zmíněný Petr Fiala z ODS, který by měl za sebou publikační činnost, byl silnou osobností, tvrdým politikem i myšlenkovým obohacením. Uvnitř ČSSD jsou spíše mocenské než myšlenkové proudy.

Zmíněný Jirka Dienstbier je třeba autentický sociální demokrat, ideově vyhraněný, já jej mám za velmi slušného kluka, se spoustou věcí s ním nesouhlasím, vždy si jej budu vážit. On je ale ideově vyhraněný někdy až moc, často se pak se svými názory dostává na okraj. Nesmiřitelnost straně neprospívá, lidé to ani nechtějí, chtějí někoho, kdo je i přes tu vyhraněnost schopen koexistence s ostatními.

Proč vlastně jede Miloš Zeman na sjezd a chce tam řečnit?

To je otázka na něj. Má k té partaji nepochybně silnou vazbu, vyrostl v ní, byl jejím předsedou, on chce pomoci. Určitě řekne něco v tom smyslu, jak by ČSSD měla postupovat, aby získala zpět těch zhruba 20 procent voličů. Vezměte si, že v Praze, která byla v prezidentských volbách silně protizemanovská, více než 30 procent lidí volilo Zemana. A to jsou i potenciální voliči ČSSD. Zeman jde na sjezd a nabízí své voliče.

Zásadní téma pro ČSSD je vládní spolupráce s trestně stíhaným Andrejem Babišem. Po volbách to chvíli vypadalo, že nikdy více, ale najednou je vstřícnost vůči Babišovi zpět.

Babiš je pro sociální demokracii fatální problém. Nemusel by existovat, kdyby sociální demokracie udělala ve volbách v roce 2013 pořádnou kampaň, lépe se prezentovala. Ona byla tehdy v parlamentní opozici, měla lepší výchozí podmínky, měla být tím hlavním kritikem Nečasovy vlády, ale přenechala Babišovi nebývalý prostor.

To, že si Babiš potom přisvojil všechny úspěchy Sobotkova kabinetu, je druhá věc. Je to i pochopitelné, ekonomický úspěch vlády je vždy s velkou mírou spojen s ministrem financí, ať chceme, nebo ne.

Jak ale to spojenectví s Babišem může začít fungovat, když čtyři roky nefungovalo?

I to je třeba diskutovat na sjezdu. Po pravdě řečeno, kroutím hlavou nad tím, jak může sjezd ČSSD něco zásadního probrat během jediného dne. Měl být naplánován jako minimálně dvoudenní, kde si delegáti toto všechno měli vyříkat. Po sjezdu by partaj sice byla dost rozhádaná, ale se sebevědomým vedením, které by získalo jasný mandát.

Teď jsou tam vykopány hluboké příkopy. Část lidí říká, že vystoupí ze strany, když vyhraje Chovanec, část chce odejít, když stranu převezme někdo jiný. Zbytečně se to vyhrocuje. Bohužel nepřišly kroky, které by už před sjezdem byly tím potřebným ventilem, poté, co voliči dali straně ve volbách brutální k. o.

Celé vedení mělo po té ostudné prohře okamžitě abdikovat a měl být jen někdo pověřen řízením, aby stranu vedl do sjezdu. Nejlépe ekonomický ředitel Martin Starec.

To by bývalým členům vedení vůbec nebránilo na sjezdu znovu kandidovat, ale nebyli by s tím už tak spojováni. Já jsem odrostl v kolektivním sportu, basketbalu, tam když se něco nepovede, tak se stáhne jedna pětka, posadí se na chvíli na lavičku a přijde po ní jiná. To neznamená, že se ta původní už nemůže vrátit a nemůže být za hvězdy.

I v politice, když se něco nepovede, mohu odejít a zase se vrátit, pokud jsem nic neukradl. Ale v ČSSD vládne malost, všichni se upnuli na funkce. Ta strana dnes není pro voliče, jen pro funkcionáře.

Ještě k vaší trestní kauze ohledně dotací pro sport a pro vámi řízenou Českou unii sportu. Také jste toho názoru, jako Andrej Babiš ve své kauze Čapí hnízdo, že jde o "účelovku"?

Takto bych o tom určitě nehovořil. Spíše si myslím, že policisté neměli dost informací. Být obviněný za to, že někdo udělá "šméčko" na ministerstvu školství, já někomu zavolám, protože jsem naštvaný, přičemž mám pravomoc tam volat, tak to mě fakt docela vytočilo. Ale věřím, že se pravda ukáže. Navrhujeme výslechy dalších svědků, kteří zatím předvoláni nebyli.

Chcete se do ČSSD vrátit, pokud se očistíte?

To se ještě ukáže. Rozhodně nepůjdu do žádné jiné strany.