Hamáček je novým šéfem ČSSD. V opozici nás hodí do jednoho pytle s Kalouskem a Fialou, varoval

před 6 hodinami

Novým předsedou ČSSD byl zvolený Jan Hamáček, který dosud zastával post místopředsedy. Přestože byl výrazně spojený s neúspěchem ČSSD v loňských parlamentních volbách, nakonec mu dalo hlas 272 delegátů.

Hradec Králové - Dosavadní místopředseda ČSSD Jan Hamáček se vyšvihl do nejvyšší stranické funkce. Za předsedu jej zvolili delegáti sjezdu v Hradci Králové, kteří mu dali 272 hlasů. Druhý skončil exhejtman Jiří Zimola, který má velkou šanci stát se prvním místopředsedou ČSSD.

"Děkuji delegátům sjezdu za důvěru, kterou mi dnes dali! Děkuji všem delegátům, nejen těm, kteří pro mě ve volbě předsedy hlasovali," zareagoval na Twitteru Hamáček a vzpomněl svého protikandidáta. "Souboj s Jiřím Zimolou byl napínavý, ale hlavně férový. Ideální základ pro sjednocení. Naše mise za silnou a sebevědomou ČSSD začíná právě teď!" napsal Hamáček a naznačil tak, že chce Zimolu za svého zástupce. Ten už potvrdil, že se bude o druhý nejvyšší post v ČSSD ucházet.

Zvolení Hamáčka znamená, že ČSSD bude vyjednávat s hnutím ANO o účasti ve vládě. Hamáček se jednoznačně vyjádřil, že ČSSD má jako vládní strana mnohem větší šanci prosazovat svůj program, byť na sjezdu často zazněly i opačné názory.

"Smyslem existence každé politické strany je prosazování programu. A řekněme si na rovinu: Co pro nás z tohoto hlediska znamená zůstat v opozici a co znamená vyjednávat o vládě? " ptal se delegátů v projevu těsně před volbou předsedy. "Pokud zůstaneme v opozici, budeme stát velmi často proti vlastnímu volebnímu programu v podání hnutí ANO, protože ANO náš program vytunelovalo. Lidé, kteří píší program pro hnutí ANO, pracovali dříve pro nás," tvrdil Hamáček.

Varoval zároveň před tím, že ČSSD nemůže být v totální opozici, protože by musela hlasovat proti růstu důchodů nebo růstu minimální mzdy. "Budeme v opozici s Kalouskem, Fialou, hodí nás s nimi do jednoho pytle. A takto chceme, aby se k nám voliči vrátili?" ptal se delegátů a dodal, že ČSSD by měla jednat o účasti ve vládě, pokud chce prosazovat svůj program.

Pokud jde o to, zda by měl být premiérem trestně stíhaný Andrej Babiš, Hamáček se v minulosti nevyjadřoval na adresu Babiše tak kriticky jako například neúspěšný kandidát na předsedu Milan Chovanec. "Účast trestně stíhaných osob ve vládě je naprosto zásadní problém," řekl na sjezdu Hamáček a upozornil, že jednání o vládě ještě neznamená do ní vstupovat. "Kdykoliv budeme mít pocit, že jednání nejdou správným směrem, nebo se nám nedaří naše priority prosadit, tak ta jednání můžeme ukončit," podotkl a slíbil, že o případně účasti ve vládě musí rozhodnout vnitrostranické referendum.

Nikoho nebudeme tlačit do kouta, slibuje Hamáček

Hamáček toho nasliboval delegátům ještě mnohem více, a to jak ohledně vládnutí, tak změn uvnitř ČSSD.

"Pokud mě zvolíte, tak se pustím do řízení stran už zítra," sliboval Hamáček delegátům těsně před volbami v Hradci Králové s tím, že by vytvořil dva týmy, jeden pro komunální volby, druhý pro senátní volby. "Uděláme pro kandidáty do voleb první a poslední," dušoval se Hamáček, který sliboval delegátům také sjednocení strany.

"Pokusím se stranu sjednotit. Už nikdy nebudeme nikoho tlačit do kouta. Žádný názor nemůžeme vylučovat z diskuse. Musí skončit to, že vedení ČSSD a členové spolu nemluví," prohlásil Hamáček, který mimo jiné slíbil, že předseda i místopředsedové budou jezdit pravidelně jednou měsíčně do krajů za spolustraníky. "Otevřeme Lidový dům, kdokoliv do něj zavolá nebo napíše, ten se dočká odpovědi," uvedl Hamáček.

Vyjednávač, který se s každým domluví

Jan Hamáček se dosud pohyboval těsně pod vrcholem, dlouho byl vnímaný jako jeden z nejbližších spolupracovníků dřívějšího předsedy a premiéra Bohuslava Sobotky. V nejvyšších patrech ČSSD se pohybuje dlouhou dobu, zná mnohé její funkcionáře lépe než kdokoliv jiný.

Do ČSSD vstoupil v roce 2001 a už o rok později se dostal do čela Mladých sociálních demokratů. V roce 2006 kandidoval úspěšně do Poslanecké sněmovny, od roku 2013 zastával dokonce post předsedy sněmovny, po loňských parlamentních volbách byl zvolený místopředsedou sněmovny.

Hamáček má pověst velmi dobrého vyjednavače, který se dokáže s téměř každým domluvit. Už po loňských říjnových parlamentních volbách, které pro ČSSD dopadly katastrofálně, se ozývaly z ČSSD hlasy, že Hamáček bude usilovat o post předsedy strany a domluvu s nejsilnějším hráčem na politické scéně - Andrejem Babišem.

Své vyjednávací schopnosti Hamáček ukázal v domovských středních Čechách, kde domluvil koalici s hnutím ANO. Hejtmanka za ANO Jaroslava Jermanová se tehdy rozhodla skončit spolupráci s pravicovými stranami a k vládnutí tehdy vzala sociální demokracii. ČSSD má přitom v tomto kraji bídnou pověst, která se táhne od doby, kdy tady měla za hejtmana trestně stíhaného Davida Ratha.