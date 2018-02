před 1 hodinou

Sociální demokracie má za sebou volební sjezd v Hradci Králové. Přesněji řečeno jeho polovinu. Poté, co si strana do čela zvolila tandem Jan Hamáček a Jiří Zimola a odhlasovala si, že bude jednat s hnutím ANO o vládě, sjezd přerušila do 7. dubna. Podívejte se, co vše se v neděli v hradecké Střelnici dělo.

autor: Lukáš Werner | před 1 hodinou

Související









Hlavní zprávy