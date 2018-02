ČSSD je dezorientovaná, bude se chtít svézt na Zemanově úspěchu, říká exporadce šéfů strany Novotný

před 7 hodinami

Roky byl Oto Novotný poradcem řady šéfů a premiérů z řad ČSSD. Nyní vidí situaci ve straně kriticky. Partaj podle něj neví, kam vykročit, jaké hodnoty zastávat. Je tedy velmi pravděpodobné, že se podřídí zemanovskému křídlu, které nabízí šanci na úspěch. „Nevidím nyní ve straně významnější potenciál odporu proti tomuto scénáři, rozhodně ne u žádného z kandidátů na předsedu,“ uvedl v e-mailovém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co je možné od vystoupení Miloše Zemana na víkendovém sjezdu ČSSD očekávat?

Mimořádný sjezd ČSSD se koná na stejném místě, kde byl Miloš Zeman před 25 lety zvolen jejím předsedou a na který byl Miloš Zeman pozván. To má pro zemanovské křídlo strany i pro Zemana významnou symboliku, kterou budou chtít v boji o vedení strany využít. Strana není v názoru na Zemana jednotná, ale minimálně polovina členů v něm vidí stále velkou autoritu.

Oto Novotný Dlouholetý poradce několika předsedů a premiérů ČSSD. Naposledy působil jako politický poradce předsedy vlády Bohumila Sobotky. Dříve pracoval jako hlavní analytik ČSSD a koordinátor tvorby programových dokumentů strany.

Může dojít až k takzvanému nepřátelskému převzetí, kdy stranu ovládne skupina kolem Jiřího Zimoly?

Ta symboličnost pozvání nedávno znovuzvoleného prezidenta Zemana právě na tento sjezd a naprostá politická dezorientace, ve které se strana nachází, mohou na vědomí delegátů zapůsobit konvergentním prozemanovským směrem. "Ať už je to se Zemanem jakkoli, je politicky úspěšný, tak to s ním dejme opět dohromady a na tom úspěchu se svezme," řeknou si. Nevidím nyní ve straně významnější potenciál odporu proti tomuto scénáři, rozhodně ne u žádného z kandidátů na předsedu.

Zkusil byste srovnat Miloše Zemana z roku 1993 a dnes? Nemyslím samozřejmě zdraví a věk, ale jeho vystupování, názory.

Když vstoupil Zeman na počátku devadesátých let do politiky a následně v období, kdy stál v čele ČSSD, určitě zastával progresivní a sociálnědemokratické postoje. Ty přestal otevřeně zastávat v momentě, kdy ztratil ve straně mocenský vliv a kdy se záhy proti každému postzemanovskému vedení strany ostře vyhraňoval. S migrační krizí se stal reprezentantem konzervativně-nacionalistických, až fašizujících kruhů.

Jak se mohl takhle výrazně politicky změnit?

Není v tom žádná záhada. Miloš Zeman je především Miloš Zeman a pak teprve stoupenec nějakého jasného politického postoje. A k bytostné povaze Miloše Zemana patří extrémní nietzscheovská touha po moci, slávě a prestiži a politika, zdůrazňuji, jakákoli politika, je pro něj pouze nástrojem, jak toho dosáhnout. Zapomeňte na to, že Zeman byl někdy uvědomělým sociálním demokratem, liberálem či konzervativcem. To jsou jen masky.

Utkvěla vám z onoho roku 1993 nějaká momentka, která by Zemanovo tehdejší vystupování charakterizovala?

V roce 1993 na hradeckém sjezdu jsem patřil k jeho podporovatelům a nejbližším spolupracovníkům. Ale paradoxně již na tomto sjezdu jsem začal nabývat dojmu, že Zeman je člověk toužící primárně po moci, který ve straně nestrpí sebemenší pochybnosti o svém géniu.

Den před sjezdem vyšel v Lidových novinách můj článek, ve kterém jsem Zemanovu volbu za předsedu strany veřejně podpořil a zároveň vyvracel pochybnosti těch, kteří se obávali, že když bude zvolen, tak bude ve straně tvrdě potlačovat názorovou pluralitu. Poselství mého článku bylo, že Zeman nic takového v úmyslu nemá, že je sice programový radikál, ale rozhodně demokrat, který se bude snažit s různými názorovými proudy spolupracovat.

To vás pak musel pochválit.

Naopak. Zeman mi tento článek druhý den na sjezdu prudce vyčetl. Řekl jsem mu, že si za článkem jednoznačně stojím, a žádal jsem ho, aby už na sjezdu dával delegátům jasně najevo, že nebude ve straně potlačovat názorovou pluralitu a že chce spolupracovat s každým, včetně těch, kteří jej nevolili. Pro připomenutí, Zeman vyhrál opravdu jen těsně a po oznámení výsledků volby polovina sálu povstala, bouřlivě aplaudovala a polovina zůstala sedět jako opařená.

Zeman se tím na sjezdu opravdu řídil a projevilo se to nabídkou Pavlu Novákovi, jeho oponentovi a neúspěšnému kandidátovi na předsedu, aby kandidoval do vedení strany jako místopředseda. Své stranické oponenty a všechny, kteří s ním bezvýhradně nesouhlasili, pak ovšem Zeman záhy po sjezdu začal ve straně tvrdě šikanovat. Nechtěl být předsedou demokratické strany, ale patriarchou. Strana však měla už naštěstí zabudovány vnitřní demokratické mechanismy a začaly se v ní rodit významné nezemanovské osobnosti stojící na vlastních nohou, které mu to ztěžovaly.