ČSSD uzavře část stranického sjezdu. Chceme řešit hlavně sami sebe, vysvětlil Chovanec

před 2 hodinami

Praha - Předsednictvo ČSSD navrhlo v sobotu širšímu vedení strany, aby část sjezdu, který je naplánován na příští neděli do Hradce Králové, byla uzavřená pro veřejnost a média. Novinářům to po ranním jednání řekl úřadující předseda sociální demokracie Milan Chovanec.

Po klíčových částech programu, jako je volba nového předsedy a místopředsedů a schválení usnesení o tom, zda by mělo vedení jednat o vládě s ANO, by mohl být sjezd přerušen do května.

Chovanec uvedl, že pro novináře bude určitě přístupná část sjezdu, na níž vystoupí prezident Miloš Zeman. Novináři by měli mít možnost být také u projevů sedmičky kandidátů na předsedu. Naopak u slov zhruba tří desítek uchazečů o funkce místopředsedů by chyběli. "My chceme primárně řešit sami sebe. Ale jak to znám, jak to vždycky chodí, tak novináři ty informace stejně mít budou," řekl.

Primární by měly na sjezdu v Hradci Králové být právě volby nového vedení, navazující na rezignaci současného, které skončí kvůli slabému výsledku ČSSD v loňských sněmovních volbách. "Primární je volba předsedy, statutárního místopředsedy, místopředsedů a nějaký mantinel pro vedení, jestli vyjednávat o případné vládě," uvedl Chovanec.

Až sjezd probere tyto záležitosti, měl by se přerušit pravděpodobně do května, uvedl Chovanec. Po třech měsících by mohl sjezd jednat například o stanovách, případně o finálním rozhodnutí o vstupu do vlády podle stavu vyjednávání. "Mohl by také zvolit jednoho místopředsedu, pokud se to (příští týden) nezdaří, věnovat se stanovám a programu pro lidi," uvedl Chovanec.

V Praze se v sobotu sešlo širší vedení ČSSD, které má za úkol vyřídit některé poslední formality před sjezdem. Na jednání přesto panuje podle informací přítomných novinářům poměrně vyhrocená atmosféra, která se projevila na dopoledním jednání předsednictva. Návrhy předsednictva projedná ještě dnes ústřední výbor.