Babiš si na nové vedení ČSSD počká. Její sjezd se nejspíš protáhne o pár týdnů, kandidátů je příliš

Andrej Babiš chtěl skládat vládu s ČSSD hned po sjezdu této strany v půlce února. Sociální demokraté však nejspíš nestihnou zvolit celé nové vedení za jeden den. Diskuse se mohou protáhnout až do začátku března.

Praha - Sociální demokracie dostává šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše pod větší tlak a značně komplikuje jeho druhý pokus o složení vlády. Ministerský předseda chtěl o podobě kabinetu a případné koalici s ČSSD vyjednávat až potom, co si strana na sjezdu v Hradci Králové zvolí nové vedení.

Jenže sociální demokraté si na jedno z nejdramatičtějších rozhodnutí o své budoucnosti vyčlenili pouhý jeden den. Jen projevy kandidátů na předsedu a místopředsedy by měly zabrat zhruba pět hodin, takže je pravděpodobné, že členové nestihnou odhlasovat všechna důležitá rozhodnutí.

Místopředseda ČSSD Jan Hamáček považuje prodloužení sjezdu za vysoce pravděpodobné. "Bude tam vystoupení prezidenta Miloše Zemana, volba, diskuse ke stanovám i aktuální politické situaci. Nedá se vyloučit, že sjezd se přeruší a bude pokračovat někdy jindy," říká Hamáček, který kandiduje na pozici šéfa strany. Sjezd je naplánovaný na neděli 18. února a jeho odklad by mohl být podle Hamáčka dlouhý dva až tři týdny. ČSSD by tak byla připravená na jednání o vládě až na začátku března.

Babiš vybouchne a změní názor, bojí se Zimola

Kandidáti na předsedu a do křesel místopředsedů mají na projev vymezený čas. V prvním případě deset minut, v tom druhém pět minut. O pozice se uchází celkem asi 40 kandidátů. Jen jejich vystoupení by mohla zabrat skoro tři sta minut, tedy pět hodin.

"Některé volby neproběhnou v prvním kole, takže myslím, že je vysoce pravděpodobné, že sjezd bude pokračovat," podotýká Hamáček. Zdlouhavá navíc bude i diskuse o tom, zda a za jakých podmínek strana má jít do koalice s hnutím ANO. Názory sociálních demokratů na partnerství s Babišem se totiž rozcházejí.

"V jiných, klidnějších dobách trvaly sjezdy tři dny. Vzpomínám na předminulý brněnský sjezd, kde probíhal souboj Michala Haška a Bohuslava Sobotky. Tam se místopředsedové představovali ve tři ráno. Jak to teď můžeme stihnout v neděli během půldenního sjezdu?" kritizuje rozhodnutí bývalý hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. I ten bude usilovat o místo předsedy strany. Zimola si myslí, že širší vedení ČSSD rozhodlo o termínu a délce sjezdu účelově.

"Kdybych byl paranoidní, myslím si, že to tak udělali proto, aby se nezvolil vůbec nikdo, aby mohlo pokračovat stávající vedení v čele s Milanem Chovancem," dodává Zimola s tím, že Andrej Babiš pod takovým tlakem může změnit dosavadní plán vyjednávat o kabinetu s ČSSD. "Mám strach, že tím Babiše odradí. A jak znám Babiše jako rapla, tak buď vybouchne a dá to dohromady s Tomiem Okamurou či komunisty, nebo půjde k předčasným volbám," řekl Aktuálně.cz bývalý hejtman.

Dá se to stihnout, soudí Chovanec

O sjezdu hlasovalo širší vedení strany, konkrétně ústřední výkonný výbor. "Výbor rozhodoval mezi třemi variantami. Navrhoval jsem, aby se sjezd konal v dubnu, trval dva dny a členové sociální demokracie volili předsedu strany přímo," oponuje Zimolovi první místopředseda ČSSD Milan Chovanec.

Jiní jeho kolegové chtěli akci naplánovat na dva březnové dny. Většina ve výboru však nakonec odhlasovala třetí možnost, tedy únor a jeden den. Rozhodnutí výboru navíc ovlivnilo, že v době jeho hlasování chtěla většina členů do opozice a s debatou o možnostech a podmínkách vlády s ANO se nepočítalo

I navzdory výhradám Zimoly a Hamáčka to ale podle Chovance lze stihnout, je možné protáhnout jednání i do noci. Bude však záležet na tom, kolik kol bude mít volba předsedy a místopředsedů.

"Kdyby ústřední výbor věděl, kolik bude zájemců o funkce, pravděpodobně by se přiklonil k dvoudennímu termínu. Sjezd ale je schopen zvolit vedení strany a určitě je schopen odhlasovat usnesení, zda máme, nebo nemáme jít do vlády s Babišem," věří Chovanec.

Chovanec se také chce stát novým předsedou ČSSD. Na rozdíl od Hamáčka a Zimoly zatím razantně odmítá kabinet, v kterém by seděl trestně stíhaný politik. To se týká právě Andreje Babiše, jejž policie podezírá z účasti na padesátimilionovém dotačním podvodu v kauze Čapí hnízdo.

"Jestli si jako prioritu dáme, že musíme sedět ve vládě, tak ta strana pod námi umře. Kdo to nevidí, je blázen. Možná to vidím špatně a na sjezdu vyhraje varianta jít s Babišem do vlády, pak se stávám řadovým členem sociální demokracie, řadovým poslancem," uvedl Chovanec.

