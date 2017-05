před 17 minutami Foto: Ludvík Hradilek reklama

Česká politika zažívá největší turbulence posledních let. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce odvolat vicepremiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády zatím odmítl dva kandidáty na ministra financí, které navrhlo hnutí ANO. To má co nejdříve přijít s novým návrhem.

Živě: ČSSD chce vlastního kandidáta na Hrad, který se postaví Zemanovi s Babišem. Sobotka to nebude Aktualizovat 0