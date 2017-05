Jourová: Nahrávky nedokazují, že Babiš ovlivňoval média. Současné dění nás v Evropě poškozuje

před 1 hodinou

Eurokomisařka a bývalá ministryně za hnutí ANO Věra Jourová nevnímá nahrávky schůzek Andreje Babiše s redaktorem MF Dnes jako důkaz o ovlivňování médií. Je to přitom právě ona, kdo by mohl europoslancům přednést stanovisko Evropské komise k možnému zneužívání médií v Česku. "Pan Babiš se k tomu vyjádřil. A novináři, které z těch médií znám, by si těžko něco nechali diktovat. Celá kauza uráží především je," řekla Jourová. Riziko politického zneužití českých médií má na začátku června řešit Evropský parlament. "Česká republika byla v EU donedávna vnímána jako ostrov stability, serióznosti a předvídatelnosti. Současné dění pozitivní obraz poškozuje," dodala Jourová.

Praha - Eurokomisařka a bývalá ministryně za ANO Věra Jourová nepovažuje nahrávky zachycující schůzky šéfa ANO Andreje Babiše s redaktorem Mladé fronty Dnes Markem Přibilem za důkaz, že ministr financí svá média ovlivňoval. Nahrávky vytváří v ANO napětí, nebylo to šťastné, uznává brněnský primátor. Ale fízlování je horší číst článek "Nahrávky to nedokazují, protože pokud vím, v reálu nic z toho, o čem se tam mluví, v médiích nevyšlo," řekla Jourová Aktuálně.cz s tím, že pravdu zná jen Babiš a novináři z jeho médií. "Pan Babiš se k tomu vyjádřil. A novináři, které z těch médií znám, by si těžko něco nechali diktovat. Celá kauza uráží především je," dodala. Sama se svým stranickým šéfem na toto téma zatím nemluvila. "Možná to probereme, až se příště uvidíme," doplnila eurokomisařka, která má na starost spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Riziko politického zneužití českých médií má na začátku června řešit Evropský parlament a k tématu se na plenární schůzi má vyjádřit Evropská komise. Spekulovalo se o tom, že by prohlášení měla europoslancům přednést právě Jourová, která by se tak ocitla v nepříjemné pozici. Nakonec se však nejspíš bodu ujme jiný komisař. "Zatím nepadlo interní rozhodnutí, který z komisařů tento bod na plenárním zasedání pokryje. Je nepravděpodobné, že to budu já," uvedla Jourová. Dodala, že na vypracování prohlášení bude pracovat Generální ředitelství komunikační sítě, obsah a technologie. Bod na jednání Evropského parlamentu prosadila Evropská lidová strana. Pět jejích členů z Česka už se na předsedu frakce obrátilo ve snaze ho přesvědčit, aby bod stáhl. Europoslanec: Bude to ostuda a diskvalifikace Babiše. Zneužívání médií v Česku chtěli řešit Němci číst článek "Chápu kolegy z jiných zemí, že se o to zajímají. Ale na jednání europarlamentu by to mělo přijít až ve chvíli, kdy se ukáže, že si s tím nevíme rady. My to řešit umíme, máme na to páky," řekla ČTK autorka dopisu předsedovi frakce Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Podobně se pro Aktuálně.cz vyjádřil i její stranický kolega Tomáš Zdechovský. "Já osobně jsem zastával stanovisko, že bychom si to špinavé prádlo měli vyprat sami. Ale tím, jak se ta vládní krize táhne, tak je pozornost zaměřena na ČR a už se to prostě nedá přejít," řekl. Stejný názor sdílí i Jourová. "Česká republika byla v EU donedávna vnímána jako ostrov stability, serióznosti a předvídatelnosti. Současné dění pozitivní obraz poškozuje. Přitom věřím, že jsme v Čechách schopni si vnitropolitické problémy řešit sami, aniž by se k tomu musel vyjadřovat například Evropský parlament," uvedla. Eurokomisařka doufá, že pokud nakonec diskuse na toto téma proběhne, budou předkládat fakta a ne pouze "výkřiky předvolební hysterie". "A fakta například podle posledního průzkumu Reportérů bez hranic hovoří tak, že v ČR je svoboda médií na lepší úrovni než v řadě evropských zemí," uzavřela Jourová. Moje kariéra ve státní správě je transparentní a život mé dcery také, říká Alena Schillerová. | Video: | 24:59

