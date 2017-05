Nejsme hadr na podlahu, stěžuje si místopředseda ANO Brabec na chování Sobotky a ČSSD

před 30 minutami

Místopředseda ANO Richard Brabec patří k nejvlivnějším lidem v hnutí ANO a pravděpodobně se brzy stane také vicepremiérem po svém šéfovi Andreji Babišovi, který by měl z vlády odejít. Než k tomu všemu dojde, musí se koalice dohodnout na novém ministrovi financí. Jestli to dokáže, není jisté. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se v pondělí postavil proti dvěma kandidátům hnutí ANO, což rozzlobilo Brabce i další politiky ANO. "Pokud pan premiér odmítne náš další návrh, jsem si téměř jistý, že bychom už další jméno nenavrhovali," tvrdí Brabec v rozhovoru pro Aktuálně.cz a nevylučuje ani odchod z vlády. "Museli bychom se vážně poradit, jak dál," říká.

Premiér Sobotka po pondělním jednání koalice odmítl návrh vašeho hnutí ANO, aby novou ministryní financí byla Alena Schillerová. Jak probíhalo samotné jednání koalice? Byla šance ještě premiéra přesvědčit, aby ji navrhl?

Snažili jsme se, aby dal pan premiér paní Schillerové alespoň šanci, což bychom považovali za fér. Chtěli jsme, aby dal alespoň šanci někomu, než ho poměrně brutálně odsoudí a poškodí ho lidsky i profesně. Noviny budou psát řadu dnů o tom, že je paní náměstkyně nespolehlivá nebo že je převodová páka Babiše. Takové tvrzení pana premiéra o paní Schillerové je přece hrozně závažné.

Takže jste se ho snažili na koaliční radě přesvědčit?

Snažili jsme se hodinu přesvědčit nejen pana premiéra, ale také pana místopředsedu Zaorálka, který se poslední dny vyjadřoval k paní Schillerové velmi negativně a řekl bych, že i velmi neseriózně. Chtěli jsme, aby se s ní alespoň potkali a řekli jí věci, které jí vyčítají, a ona je mohla vysvětlit.

Jestliže je náměstkyní pana ministra Babiše, a navíc jeho nejbližší spolupracovnicí na financích, tak je logické, že někdo může mít podezření, jestli takový náměstek není "převodovou pákou" ministra, jak naznačil premiér.

Pokud si něco takového připustíme, tak nebude potom pan Štech, náměstek končící ministryně Valachové, také její prodlouženou rukou, pokud ji nahradí? A co pan Havlíček, který byl nominovaný za ministra Mládka? To jsou také převodové páky? To, že má náměstek blízko k ministrovi, to je přece normální. Je absurdní říct, že ministrem nemůže být náměstek, když v některých případech jím náměstek je. Kdybych takto paranoidně uvažoval, a já takto neuvažuji, tak bych říkal, jestli náměstci sociálně demokratických ministrů, kteří jsou nyní ministři, něco nezakopávají pod koberec. Ale my takto neuvažujeme. Ten člověk je pod služebním zákonem. To je věc, která se pohybuje v trestně právní rovině. Když o někom řeknu, že není nezávislý, tak já ho de facto obviňuji z trestné činnosti.

Rozdíl je ale v tom, že v případě firem Andreje Babiše má finanční správa prošetřit svým způsobem jeho firmy a jeho poctivost, a lidé můžou mít logicky obavu, že paní náměstkyně Schillerová by mohla vyšetřování ovlivnit.

Dobře, ale znovu se dostáváme na velmi tenký led, protože říkáme, že ten člověk je nespolehlivý a není nezávislý. Tím destruujeme systém řízení. Moji náměstci taky neovlivňují, co se děje například na České inspekci životního prostředí. Finanční správa je zcela nezávislá, a kdybychom připustili, že na ni někdo tlačí, tak bychom připustili, že to tam jde od deseti k pěti. Kdybychom připustili, že tam někdo na něco tlačí, tak to už říkáme rovnou, že tam jde na zadání ministra. To už je zásadní vyjádření nedůvěry. My tenhle náhled zásadně odmítáme.

Ale máme jistotu, že by paní Schillerová při prošetřování Agrofertu postupovala podle hesla "padni komu padni" bez ohledu na blízkost k panu Babišovi? Viz debata o jejím vystupování na rozpočtovém výboru, kde podle některých poslanců mluvila tak, aby dluhopisy Agrofertu nebyly prošetřované?

Tam zjevně došlo k nějakým nedorozuměním, jak kdo chápal vyjádření paní Schillerové na tomto výboru. Jestli o tom mluví ministr Zaorálek, tak při vší úctě, on není specialista v těchto operacích. On vycházel z toho, co padlo na jednání rozpočtového výboru, a ukázalo se, že ta věc ani není v zápise. Já bych čekal, že po takovém nedorozumění někdo zavolá paní Schillerovou a poprosí ji o vysvětlení, co říkala a jak to myslela.

Úplně překvapený jsem nebyl

V pondělí se poprvé objevila překvapivá informace, že ve hře o post ministra financí jste byl i vy. Jak došlo vůbec k tomu, že ANO přišlo s vaším jménem? Zmínil jste tuto možnost jako první před Andrejem Babišem, nebo on či někdo jiný z hnutí ANO vás oslovil, zda byste na toto místo neusedl?

Moje jméno patrně padlo poprvé při pátečním večerním setkání pana premiéra s panem předsedou Babišem. Myslím ale, že padlo jako jakási alternativa, jen na okraj jednání. Naší kandidátkou byla paní Schillerová. O mé kandidatuře jsme nikdy vážně nemluvili.

Přesto jste ale mohl být ministrem financí, kdyby na to premiér kývl. Což neudělal. Překvapilo vás jeho odmítnutí?

Neuměl jsem si představit, že by kolegové z ČSSD na mou kandidaturu přistoupili. Pokud před několika dny říkali, že mají podmínku, aby takový člověk neměl nic společného s korunovými dluhopisy a se skupinou Agrofert, tak je jasné, že všichni vědí, že já jsem do roku 2011 byl ředitelem Lovochemie, spadající pod Agrofert.

Ale přesto jste to s vaší kandidaturou u ČSSD zkusili…

Byla to jen naprosto záložní varianta. Trochu mě ale překvapilo, že pan premiér sice souhlasí s tím, abych byl vicepremiér vlády, ale jako ministra financí mě už nechce. Já se za práci v Lovochemii nestydím a jsem přesvědčený, že bych byl jako ministr financí nezávislý na čemkoliv.

Neumím si moc představit, že bychom zůstali ve vládě

Premiér odmítl už dva kandidáty hnutí ANO. Navrhnete další kandidáty?

My se musíme v hnutí ANO zamyslet nad otázkou, jestli to náhodou není od ČSSD jenom hra, aby nám zazdili všechny naše nominace. Jestliže nominace Aleny Schillerové byla odmítnuta příkře a bez debaty s ní, tak si nemůžeme říkat, že to byla náhoda. Třeba premiér bude odmítat všechny nominace. Nějaký důvod se vždy najde. My musíme uvažovat nad tím, co je jeho cílem.

Pokud by premiér odmítl i třetí návrh, navrhli byste další jméno?

Jsem si téměř jistý, že bychom další jméno nenavrhovali.

Co byste potom jako ANO udělali?

Těch možností je více. Vrátí se kromě jiného prezident a ten k celé politické krizi také něco řekne. Adepti na ministra financí se nevytahují jak králíci z klobouku. My si musíme ověřit, jak to vlastně sociální demokraté myslí, jestli chtějí krizi řešit. My ji řešit chceme. Pokud by další jméno zapadlo, tak si myslím, že to je potvrzení toho, že nemají zájem politickou krizi řešit.

Zůstali byste dál ve vládě?

Jsem si téměř jistý, že další jméno již bychom nenavrhli, protože ve chvíli, kdy by odmítli další jméno, tak by to znamenalo, že opakovaně a cíleně porušují koaliční smlouvu. Nechci spekulovat o tom, co bychom udělali. Pro nás je zásadní, aby spadly masky a aby koaliční partneři řekli, co vlastně chtějí. Stále ještě děláme v ANO všechno pro to, abychom neotravovali lidi prodlužováním této krize, ale v případě dalšího odmítnutí by už byla struna opravdu strašně napjatá.

Neobáváte se, že ten, kdo by z vlády odešel, by na to v podzimních volbách doplatil?

My doufáme, že nám lidé věří, že chceme politickou krizi řešit. Nejsme ale hadr na podlahu.

Kdo další připadá v úvahu jako možný kandidát na ministra financí? V zákulisí hnutí ANO jsem zaslechl, že máte problém najít další adepty. Je to pravda?

Vytáhnout ministra financí není jen tak. Musí dokázat dát dohromady rozpočet, což není vůbec jednoduché. Jsem zvědavý, jestli by v ostatních stranách takové lidi tahali z kapsy.