Sobotka nechce Schillerovou jako náhradnici za Babiše. Je podle něj jen nastrčenou osobou

před 1 hodinou

Premiér Bohuslav Sobotka nechce, aby ve vládě seděla místo Andreje Babiše jako nová ministryně financí Alena Schillerová. Podle Sobotky je současná náměstkyně ministra financí až příliš spjata s Babišem. Politická krize se tak zřejmě dál prohloubí, protože dojde k dalším střetům Sobotky nejen s Babišem, ale také prezidentem Milošem Zemanem, který o víkendu označil možné nejmenování Schillerové za porušení koaliční smlouvy.

Praha - Hnutí ANO musí dál hledat náhradníka do vlády za svého předsedu a dosavadního ministra financí Andreje Babiše. Premiér Bohuslav Sobotka totiž v pondělí ráno oznámil, že dosavadní náměstkyni Alenu Schillerovou v čele resortu financí nechce.

"Alena Schillerová nemá potřebné předpoklady pro dobrý výkon funkce ministryně financí, žádám ANO o urychlené předložení jiného návrhu," sdělil Sobotka v tiskové zprávě.

Následně novinářům vysvětlil další podrobnosti, proč tuto ženu jako šéfku státní pokladny nechce. "Paní Schillerová je velmi silně spojována s Andrejem Babišem a já nemám záruku v její osobě samostatného výkonu funkce ministra financí. Pokud někoho chci jmenovat do funkce takto důležité, musím mít záruku, že ten člověk bude postupovat samostatně, nezávisle, že to je dostatečně silná osobnost a že to vlastně není jenom někdo, kdo je nastrčený, kdo je nějakou prodlouženou rukou. To v případě paní Schillerové nemám," řekl doslova.

Sobotkovu oznámení předcházela o víkendu vyjádření předních politiků ČSSD, kteří dávali najevo, že mají výhrady k tomu, aby tato žena v čele ministerstva financí zasedla.

Například podle místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka Schillerová ve sněmovně velmi suverénně hájila, že kauza jednokorunových nedaněných dluhopisů, které Babiš před lety nakoupil od své tehdejší firmy, se vyšetřovat nemůže. "Ona se s tím velmi ztotožnila, ona je přímý partner pro finanční úřad. Já si nedovedu představit, že člověk, který to takto odmítal, to pak bude dělat," uvedl v neděli v Otázkách Václava Moravce České televize.

Samotný Babiš několikrát "dosazení" Schillerové hájil a tvrdil, že jejím jmenováním by Sobotka urychlil konec vládní krize. Tento názor řekl osobně Sobotkovi při jejich pátečním jednání. Hnutí ANO Sobotkovi doporučilo, aby uspíšil koaliční jednání, které svolal na čtvrteční podvečer, a neprodlužoval "agonii vlády".

Stejný názor zastával také prezident Miloš Zeman. Z Číny vzkázal, že by Schillerovou v čele financí akceptoval. Sobotka mu na to na sociálních sítích odpověděl, že by se neměl vyjadřování k návrhu, který mu nikdo nepředložil, a měl by řešit odvolání Babiše. Toto odvolání Sobotka navrhl už na začátku května.

"Prezident Zeman by se neměl vyjadřovat k návrhům, které mu nikdo nepředložil, a reagovat konečně na odvolání, které je na Hradě už od 5. května," sdělil premiér.