ANO nechce odejít z vlády. Snaží se odhadnout, koho by Sobotka přijal za ministra financí

před 1 hodinou

ANO hledá dalšího kandidáta na post ministra financí. V úterý večer bude vedení hnutí diskutovat s šéfem Andrejem Babišem o jeho návrzích. S konečným návrhem osobnosti, která by měla nahradit Babiše na postu ministra, chtějí jít ve středu za premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). ANO minulý týden nabídlo do čela ministerstva financí náměstkyni Alenu Schillerovou, tu Sobotka v pondělí odmítl.

Praha - Andrej Babiš i další politici hnutí ANO sice navenek tvrdí, že v krajním případě začnou přemýšlet o odchodu z vlády, ovšem ve skutečnosti se v ní budou snažit zůstat takřka za každou cenu. Tedy i za cenu toho, že případně opět uslyší od premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky, že po dvou odmítnutích nechce ani jejich třetího kandidáta na ministra financí.

"Odchod z vlády je něco, co chce premiér Sobotka, a právě proto na to nemůže přistoupit, kdyby nás dostal z vlády, byl by nejvíc spokojený," sdělil jeden z vrcholných politiků ANO.

Špičky ANO nechtějí z vlády odejít, protože se obávají toho, že uvolněný prostor by maximálně využila sociální demokracie k tomu, aby se ukázala těsně před podzimními volbami v co nejlepším světle. "Například ministerstvo financí by pod správou ČSSD navrhlo takový rozpočet, aby voličům mohlo slibovat, co všechno pro ně chystá, pokud by jim lidé dali hlasy," vysvětlil vysoce postavený zdroj v Babišově hnutí. To si chce pod svou kontrolou ponechat především dva resorty - právě finance a pak ještě spravedlnost.

Navenek ale politici ANO mluví o tom, že by za určitých okolností vládu opustili. Už v pondělí po jednání koalice a vlády takovou možnost připustil předseda ANO Babiš a následně také místopředseda Richard Brabec.

"Na jednání předsednictva půjdu s názorem třikrát a dost. Měli bychom navrhnout ještě třetího kandidáta, a pokud nebude panem premiérem akceptován, měli bychom přistoupit ke krokům, o kterých jsme hovořili," uvedl předseda klubu poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Poslanci hnutí se sice usnesli, že by měli trvat na původním návrhu nové ministryně financí na náměstkyni resortu Aleně Schillerové a neustupovat tlaku ČSSD, Andrej Babiš však s variantou dál prosazovat náměstkyni nesouhlasí. Chce na večerním jednání vedení ANO navrhnout jména tří osobností, která zatím tají.

Podle jeho kolegů z ANO uvažuje trojím způsobem. Jednak Babiš může vybrat nezávislého experta, ekonoma, který je mu blízký a kterému důvěřuje. Za druhé by teoreticky mohl zvolit někoho ze zaměstnanců ministerstva, který chod úřadu zná a dokáže sestavit státní rozpočet. Nakonec by mohl vybrat i někoho z poslanců - nejspíše by šlo o kolegu, který není přímo spjatý s bývalou Babišovou společností Agrofert.

Uvnitř je ANO z napjaté situace nervózní a snaží se přečíst premiéra a jeho plány, aby vybralo správného kandidáta na post ministra financí a udrželo se ve vládě. Dobře to ilustruje příhoda z posledního setkání Babiše a Sobotky. Šéf ANO u premiéra zjišťoval, zda se tlak ČSSD bude zvyšoval a zeptal se ho, jestli se mu předseda vlády zaručí, že dalšího ministra za ANO se již nepokusí odstranit. Odpověď dostal neurčitou, když mu Sobotka odvětil, že takovou věc mu zaručit nemůže.

"My potřebujeme dokázat, aby spadly fíkové listy, masky, aby se jasně ukázalo, co vlastně sociální demokracie chce," uvedl místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec. Otázka hnutí směřovaná k premiérovi je pro vyřešení vládního konfliktu zásadní, protože Brabec vidí dvě cesty. "Opravdu budou zkoumat každého kandidáta a na každého něco najdou, nebo je tam opravdu zájem sociální demokracie, aby tato vláda dovládla. To je pro nás zásadní," řekl Brabec.