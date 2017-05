Babiše jsem ještě předloni neznala, můj život je obyčejný a transparentní, říká odmítnutá náměstkyně

před 1 hodinou

Po pondělním jednání se náměstkyně ministra financí Alena Schillerová stala mediálně nejsledovanější úřednicí v zemi. Ministr financí Andrej Babiš, jejž chce premiér Bohuslav Sobotka odvolat, ji navrhl jako svoji nástupkyni. Právě premiér mu však návrh smetl ze stolu, Schillerová prý není dostatečnou zárukou toho, že se ministerstvo zcela odstřihne do Babišova vlivu. "To se dotýká mé cti loajálního státního zaměstnance," reagovala na premiérova slova Schillerová.

Překvapilo vás, že s vámi premiér Bohuslav Sobotka vůbec nejednal? Působila jste dojmem, že na vládu jedete jednat a vysvětlovat.

Jela jsem tam proto, že mě o to pan ministr Andrej Babiš požádal. Pro případ, že se mnou premiér bude chtít mluvit, a proto jsem tam čekala.

Přitom v minulém týdnu v médiích zaznělo, že se s vámi chce premiér sejít…

Ano, také jsem to slyšela. Nedošlo k tomu.

Čekala jste, že dostanete šanci s premiérem mluvit?

Určitě ano, já jsem se kvůli tomu celý konec minulého týdne záměrně nevyjadřovala do médií, protože jsem čekala, že nejprve budu mluvit s panem premiérem a že mu vše vysvětlím osobně. Já nemám ve zvyku něco někomu vzkazovat přes média.

Pan premiér vás dnes označil za "prodlouženou ruku pana Babiše". Co na to říkáte?

To já naprosto odmítám. Já jsem odborná náměstkyně. Už 27 let jsem ve státní správě a z toho 26 let ve finanční správě. Můj život je naprosto obyčejný a transparentní. V kariéře jsem postupovala naprosto přirozeně a vždy jsem si vše odpracovala. V říjnu 2015 jsem se přihlásila do výběrového řízení na náměstka na ministerstvu. Do té doby jsme se s panem Babišem vůbec neznali. Pokud bych byla jmenována ministryní, tak bych měla jediné téma - dotáhnout projekty a chovat se apoliticky.

Některé argumenty pana premiéra ale mají jasnou logiku. Například, že vaši rodinní příslušnici jsou sponzoři hnutí ANO a mají poměrně vysoké postavení v brněnské buňce hnutí.

Já to odmítám. Můj život je naprosto transparentní. Moje dcera žije řadu let svůj vlastní život a má vlastní rodinu. Ona se angažuje v regionální politice, protože to tak cítí a má na to právo. To, že můj zeť v roce 2014 věnoval sponzorský dar hnutí ANO, je pravda. Já sama jsem se to ale dozvěděla z médií. On to udělal proto, že chtěl politickou změnu v Brně.

Hnutí ANO musí teď místo vás najít dalšího vhodného kandidáta. Účastníte se coby klíčová osoba ministerstva tohoto hledání?

Ne, neúčastním se. To je věc hnutí ANO. Účastnila jsem se pouze debat s panem ministrem, který mě požádal o tu nominaci. Já jsem si vyslechla jeho argumenty, proč chce nominovat mě. Dávalo mi to logiku, protože jsem člověk ze systému, znám chod ministerstva, takže jsem ze schopna ze dne na den zajistit pokračování v práci. Čekají nás velmi klíčová jednání mezi jednotlivými resorty a ta nebudou vůbec jednoduchá. Navíc za mnou jdou všechny velké projekty, ať už je to nový zákon o dani z příjmu nebo projekt Moje daně.

Málokdo čekal, že vás na postu ministra bude premiér akceptovat. Nemáte zpětně pocit, že jste se stala figurkou na šachovnici politických bojů premiéra a Andreje Babiše?

Já o tom takhle nepřemýšlím. Jsem bez politických ambicí. Já jsem prostě odborný náměstek a nemám politické ambice, post ministra rozhodně nebyl můj sen. Byla jsem ochotná ministerstvo vést apoliticky do voleb a věřím, že by se mi to podařilo.