Žena se soudí o možnost mít dítě, klinika nechce použít spermie mrtvého manžela

Již tři roky bojuje Hana P. o to, aby mohla mít dítě. Jejím protivníkem je klinika asistované reprodukce Natalart v Plzni, s níž se v roce 2014 dohodla na umělém oplodnění spermiemi svého manžela, který si je nechal zmrazit a podepsal souhlas s jejich použitím.

Manžel Hany P. podepsal souhlas s použitím spermií k umělému oplodnění, brzy poté však zemřel. Žena se zhroutila a proces umělého oplodnění přerušila. Když se jej rozhodla dokončit, klinika odmítla oplodnění provést s tím, že souhlas, který dal muž krátce před svou smrtí, je již zastaralý - zákon omezuje platnost souhlasu na dobu šesti měsíců.

Žena pak kliniku zažalovala, ale soudy její žalobu zamítly. Hana P. tak nyní upíná naději k Ústavnímu soudu, který o neobvyklém sporu bude rozhodovat ve středu.

Ke zmrazení mužových spermií se manželé rozhodli poté, co onemocněl nádorovým onemocněním. Kvůli možným následkům onkologické léčby se proto rozhodli nechat zmrazit buňky DNA a následně využít umělého oplodnění. "I přes špatný zdravotní stav manžela jsme chtěli společně počít a vychovávat dítě, a to i za předpokladu, že by se manžel narození dítěte nedožil," uvedla žena před soudem, na který se obrátila, když jí klinika odmítla umělé oplodnění provést.

Bylo by ochuzené o otce

Podle kliniky je důležité přemýšlet i nad tím, zda by se dítě nemohlo cítit ochuzené, jelikož by nikdy nepoznalo biologického otce, a že by nemělo kompletní rodinu.

"A i kdyby si matka našla časem nového partnera, (dítě) nikdy nebude mít možnost žít s biologickým otcem," uvedl zástupce kliniky. Matka se zase odvolávala na to, že její právo mít dítě převyšuje právo dítěte poznat svého otce.

Okresní soud Plzeň-město žalobu ženy zamítl. "V době žádosti nežila v páru a nemůže tak žádat ani o provedení asistované reprodukce," konstatoval okresní soud, podle něhož navíc nelze předjímat další vůli zesnulého manžela v průběhu léčebného procesu a nahrazovat ji rozhodnutím soudu.

Odvolací Krajský soud v Plzni zamítavý rozsudek potvrdil a stejně se k případu postavil i Nejvyšší soud, podle kterého by se jednalo o porušení zákona, jelikož žena léčbu neprovedla do šesti měsíců od podepsání souhlasu. Zároveň odmítl dovolání ženy, která tvrdí, že byly porušeny práva člověka stát se rodičem.

Vždyť ještě dítě mít může

"Přestože měl soud ke stěžovatelce velké sympatie, nakonec rozhodl, že k porušení jejích práv nedošlo," konstatoval Nejvyšší soud. Podle něj je žena stále schopna stát se matkou přirozeným způsobem a umělé oplodnění není její jedinou možností. Žena přitom v dovolání argumentovala, že je to poslední možnost, jak mít dítě se svým manželem.

"Moje žádost nemůže být zamítnuta jen z formálního důvodu," stěžuje si v ústavní stížnosti Hana P. a domnívá se, že soudy zamítnutím nerespektují vůli jejího manžela. Pokud soudy docházejí k závěru, že nelze předjímat další vůli manžela, zdůrazňuje, že názor soudu neodpovídá faktickému stavu věci.

"Můj manžel udělil souhlas ke zmrazení spermií, a tím dal souhlas i k umělému oplodnění. Věděl, že budou sloužit k mému otěhotnění. Pokud by si umělé oplodnění nepřál, svůj souhlas by odvolal," vysvětluje.

V Německu je to trestný čin

Nejvyšší soud si kvůli případu dokonce nastudoval, jak se k použití zmrazených spermií stavějí v jiných státech Evropy. Například v Německu se oplodnění vajíčka spermiemi mrtvého muže považuje za trestný čin, v Belgii se k souhlasu k oplodnění podepisuje smlouva, jak s buňkami nakládat v případě smrti.

Ve Francii zase mohou podstoupit umělé oplodnění pouze páry. Tím se vylučuje postup, kdy by k oplodnění mělo dojít po smrti jednoho z budoucích rodičů. V Anglii musí osoba do žádosti připsat, jak s biologickým materiálem nakládat v případě úmrtí.