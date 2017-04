Umělé oplodnění pro single ženy neprošlo. Mít dítě není základní právo, řekla Chalánková

před 9 minutami

Poslanci neschválili možnost podstoupit umělé oplodnění bez podpisu partnera. Proti návrhu se postavil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík a ostře se proti němu vymezila i poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková. Mít dítě podle ní nepatří mezi základní lidská práva. "Ta paní se asi úplně zbláznila," reagovala pak na její výrok ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která dříve návrh podporovala.

Praha - Možnost uzákonění umělého oplodnění pro ženy bez partnerů vyvolala ve Sněmovně bouřlivé diskuse a ostré výroky. Předtím než poslanci návrh smetli ze stolu, se proti němu ozval i ministr Miloslav Ludvík s tím, že jde o citlivé téma a přijetí podobných novinek by měla předcházet celospolečenská debata.

Děti ze zkumavky Zájem o asistovanou reprodukci rok od roku roste. Neplodnost se týká zhruba každého pátého páru. Zatímco v roce 2007 se z umělého oplodnění narodily tři tisíce dětí, v roce 2014 už to bylo 4,6 tisíce. Rostoucí poptávka po lékařské pomoci s početím se odrazila na počtu reprodukčních klinik. V roce 2007 jich bylo v Česku 26, o sedm let později už 42. Jedničkou na poli asistované reprodukce je v tuzemsku síť FutureLife ministra financí Andreje Babiše. Podle odhadů tímto oborem ročně protečou až čtyři miliardy korun. Bilanci vylepšuje rostoucí podíl zahraniční klientely. Cizinky tvoří zhruba čtyřicet procent všech pacientek. Příspěvek od státu Češkám mezi 22 a 39 lety přispívá na čtyři pokusy o umělé oplodnění stát z veřejného zdravotního pojištění. I kvůli stále modernějším metodám však pacientky doplácejí v průměru 30 tisíc ze svého.

"Metody asistované reprodukce jsou postupy vycházející z neplodnosti ženy, respektive neplodného páru. A mělo by se vždy týkat neplodného páru, protože se domníváme, že stát by měl preferovat možnost úplných rodin," uvedl ministr a poukázal na to, že se mimo manželství v Česku rodí polovina dětí.

Poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková se pak nechala slyšet, že "právo na dítě nepatří mezi základní základní lidská práva". "Pokud by byl takový návrh přijat, postupně bychom souhlasili s tím, že člověk má právo na dítě, lidé mají právo na děti. Je to velmi nepříjemné, že to musím takto říci, ale takto se právo na dítě formulovat skutečně nedá. Právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva při veškeré citlivosti a nešťastné situaci těch párů, které se nemohou svého dítěte dočkat," řekla ve Sněmovně Chalánková. A dodala, že dítě naopak na své rodiče právo má.

Proti výroku se postavila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). "Ta paní se asi úplně zbláznila," řekla serveru iDnes.cz ministryně, která návrh svého spolustraníka podporovala a sama změnu prosazuje od nástupu do své funkce. Připomíná, že se rodí stále méně dětí a stát by měl pomoci každému, kdo se rozhodne dítě mít. Pro Aktuálně.cz už dříve řekla, že to považuje za pomoc ženám, které mají zdravotní problémy či vyšší věk, touží po dítěti, ale zrovna nemají partnera, který by otcovství podepsal. Nárůstu samoživitelek se neobává proto, že jde podle ní vždy o promyšlený a nelehký krok.

Lékaři z výboru byli pro

Návrh neprošel ani přes to, že jej ke schválení doporučil sněmovní zdravotnický výbor, kde zasedá mnoho lékařů. O umělé oplodnění budou moct nadále žádat ženy do 49 let na základě písemné žádosti, kterou podají spolu s mužem, s nímž jej chtějí podstoupit.

Poslanec František Adámek (ČSSD), který návrh na změnu předložil, už dříve řekl, že současnou podmínku dostavit se na kliniku ve dvou považuje za pokryteckou. "Žena si může přivést jakéhokoliv muže, který prohlásí, že je její partner, a dá jí souhlas," popisuje Adámek. Pokud jeho návrh projde, ženy, které nejsou vdané, už souhlas muže nebudou potřebovat. K oplodnění by mohly využít sperma anonymního dárce.

O tom, že dnes ženy zákonnou podmínku obcházejí, mluví i zástupci klinik. Ty nemají možnost kontrolovat, zda je muž podepisující souhlas s oplodněním skutečně pacientčiným partnerem.

"Ženy si našly cestu k dítěti i za současného zákona, situace je ale vede k tomu, aby s sebou přivedly fiktivního partnera, který podepíše žádost. To je zcela zbytečné a nedůstojné a zjevně to jako restrikce ani nefunguje," popisuje Kateřina Veselá, majitelka a ředitelka brněnské kliniky Repromeda. Změna by podle ní pomohla nejen single ženám, ale i lesbickým párům.

