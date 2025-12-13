Přeskočit na obsah
Zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza žijící v Praze, bylo jí 60 let

ČTK

Ve věku 60 let v sobotu po dlouhé nemoci zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Sopranistka, která se narodila v Rumunsku a žila v Praze, byla emeritní sólistkou opery Národního divadla a Státní opery.

Anda-Louise Bogza
Generální zkouška před premiérou Verdiho opery Macbeth v režii slovenského režiséra a dramatika Martina Čičváka 9. června v Praze. Na snímku je představitelka Lady Macbeth Anda-Louise Bogza.,Image: 670689173, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: ČTK / Vondrouš RomanFoto: Vondrouš Roman
Za roli Minnie v opeře Giacoma Pucciniho La fanciulla del West - Děvče ze Západu obdržela Cenu Thálie za rok 2007. O jejím úmrtí informoval mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Kromě Ceny Thálie dosáhla Bogza jako absolventka pražské Akademie múzických umění řady mezinárodních úspěchů a uměleckého uznání. Spolupracovala s předními dirigenty, jako je Zubin Mehta. Vystupovala v předních operních domech, často v titulních rolích.

Patří mezi ně londýnská Royal Albert Hall, Verdiho Aidu zpívala ve vídeňské a berlínské Staatsoper. Slyšet a vidět ji mohli diváci v Tokiu, Paříži, Hamburku, Seville, Madridu, Tel Avivu, Kodani, Bukurešti nebo v amerických městech. V římské opeře se zhostila titulní role Rusalky.

Bogza si oblíbila Prahu, v níž žila a jejíž operní domy hodnotila vysoko. Vystupovala rovněž v brněnském Národním divadle. Vracela se do Rumunska a snažila se pomáhat tamním pěvcům a operní tradici.

Ráda měla Pucciniho Děvče ze Západu, za které obdržela Cenu Thálie. „Škoda, že hezká inscenace Národního divadla z roku 2007 se hrála tak málo, i když byla věnována památce Emy Destinnové, která kdysi vystoupila v newyorské premiéře toho díla,“ řekla Bogza časopisu Opera plus. Ještě v roce 2018 zpívala v Praze jednu z hlavních rolí ve Verdiho opeře Nabucco.

