Zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza žijící v Praze, bylo jí 60 let

Ve věku 60 let v sobotu po dlouhé nemoci zemřela operní pěvkyně Anda-Louise Bogza. Sopranistka, která se narodila v Rumunsku a žila v Praze, byla emeritní sólistkou opery Národního divadla a Státní opery.
Za roli Minnie v opeře Giacoma Pucciniho La fanciulla del West - Děvče ze Západu obdržela Cenu Thálie za rok 2007. O jejím úmrtí informoval mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.
Kromě Ceny Thálie dosáhla Bogza jako absolventka pražské Akademie múzických umění řady mezinárodních úspěchů a uměleckého uznání. Spolupracovala s předními dirigenty, jako je Zubin Mehta. Vystupovala v předních operních domech, často v titulních rolích.
Patří mezi ně londýnská Royal Albert Hall, Verdiho Aidu zpívala ve vídeňské a berlínské Staatsoper. Slyšet a vidět ji mohli diváci v Tokiu, Paříži, Hamburku, Seville, Madridu, Tel Avivu, Kodani, Bukurešti nebo v amerických městech. V římské opeře se zhostila titulní role Rusalky.
Bogza si oblíbila Prahu, v níž žila a jejíž operní domy hodnotila vysoko. Vystupovala rovněž v brněnském Národním divadle. Vracela se do Rumunska a snažila se pomáhat tamním pěvcům a operní tradici.
Ráda měla Pucciniho Děvče ze Západu, za které obdržela Cenu Thálie. „Škoda, že hezká inscenace Národního divadla z roku 2007 se hrála tak málo, i když byla věnována památce Emy Destinnové, která kdysi vystoupila v newyorské premiéře toho díla,“ řekla Bogza časopisu Opera plus. Ještě v roce 2018 zpívala v Praze jednu z hlavních rolí ve Verdiho opeře Nabucco.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.