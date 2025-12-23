Zemřel rozhlasový publicista a komentátor Radko Kubičko, bylo mu 58 let

Zemřel rozhlasový publicista Radko Kubičko, který v posledních letech působil především jako komentátor Českého rozhlasu Plus. Bylo mu 58 let. O jeho úmrtí v úterý večer v tiskové zprávě informovala mluvčí Českého rozhlasu (ČRo) Lidija Erlebachová. Uvedla, že zprávu rozhlas vydal se souhlasem rodiny.
"Radko byl chodící historií Plusu a naším propojením na dlouhou tradici Svobodné Evropy. Je nám nesmírně líto, že předčasně odešel," uvedl šéfredaktor ČRo Plus Josef Pazderka.
Kubičko po sametové revoluci pracoval v časopise Reflex a byl na stáži v mnichovské pobočce Rádia Svobodná Evropa, kam nastoupil v roce 1992 jako komentátor. Následně v letech 1994 až 2002 působil na navazující stanici Český rozhlas 6. Od října 2009 byl zhruba půl roku pověřeným ředitelem této stanice. Jako editor se v poslední době podílel na přípravě pořadu Názory a argumenty ČRo Plus.
"Zpráva o úmrtí Radka Kubička mě velmi zasáhla. Radka jsem považoval za poctivého novináře, za respektovaného komentátora s velkým přehledem i za vždy korektního a přátelského rozhlasového kolegu," řekl generální ředitel ČRo René Zavoral.
„V lese se nic nenašlo," tvrdila armáda. Svědci z Kecksburgu ale viděli kovový žalud
„Vypadalo to jako obří kovový žalud a po stranách to mělo nápisy připomínající egyptské písmo.“ Tak popisují svědci objekt, který se v prosinci 1965 zřítil do lesů v Pensylvánii. Zatímco armáda místo neprodyšně uzavřela a tvrdila, že nic nenašla, místní dodnes věří, že se stali svědky jedné z největších záhad studené války.
Pardubice drží první místo, na Kladně jim stačil jediný gól. Sparta zabrala
Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 33. kole extraligy na ledě Kladna 1:0 a udrželi si vedení v soutěži. Druhá je Sparta, která po dvou porážkách zabrala a zdolala Olomouc 7:2.
V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským generálem, podle Tripolisu zahynul
V Turecku se v úterý večer zřítilo letadlo, na jehož palubě byl náčelník štábu libyjské armády Muhammad Haddád a nejméně další čtyři lidé. Vyplývá to z prohlášení, které vydal turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya. Podle ministra byl nalezen vrak letadla, o osudu lidí na palubě se Yerlikaya nezmínil. Libyjský premiér Abdal Hamíd Dbaíbá podle agentur uvedl, že generál zahynul.
ŽIVĚBritský odhad: Rusové na Ukrajině za poslední dva roky ztratili na 400 tisíc mužů
Ruské ztráty v bojích na Ukrajině činily v letech 2024 a 2025 pravděpodobně 400 000 mužů. Míní se tím počet mrtvých a zraněných, uvedlo v úterý britské ministerstvo obrany s odkazem na odhad rozvědek. Podle Londýna ruská armáda od začátku invaze zaznamenává vysoké ztráty. Do války však Moskva mobilizuje především příslušníky etnických menšin a obyvatele chudších regionů.
I malé omezení alkoholu je dobré, říká expert. Vánoce jsou pro české pijáky šance
Adiktolog Viktor Mravčík vysvětluje, co děláme jako společnost a stát špatně, pokud jde o konzumaci alkoholu a dalších návykových látek. A byť upozorňuje, že právě tyto dny jsou pro lidi, kteří mají problémy s pitím, rizikovým obdobím, je pozitivní. Vánoce jsou totiž také příležitostí k novému začátku.