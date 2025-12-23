Přeskočit na obsah
Zemřel rozhlasový publicista a komentátor Radko Kubičko, bylo mu 58 let

ČTK

Zemřel rozhlasový publicista Radko Kubičko, který v posledních letech působil především jako komentátor Českého rozhlasu Plus. Bylo mu 58 let. O jeho úmrtí v úterý večer v tiskové zprávě informovala mluvčí Českého rozhlasu (ČRo) Lidija Erlebachová. Uvedla, že zprávu rozhlas vydal se souhlasem rodiny.

Radko Kubičko na archivním snímku
Radko Kubičko na archivním snímkuFoto: Jan Zátorský / MFDNES + LN / Profimedia
"Radko byl chodící historií Plusu a naším propojením na dlouhou tradici Svobodné Evropy. Je nám nesmírně líto, že předčasně odešel," uvedl šéfredaktor ČRo Plus Josef Pazderka.

Kubičko po sametové revoluci pracoval v časopise Reflex a byl na stáži v mnichovské pobočce Rádia Svobodná Evropa, kam nastoupil v roce 1992 jako komentátor. Následně v letech 1994 až 2002 působil na navazující stanici Český rozhlas 6. Od října 2009 byl zhruba půl roku pověřeným ředitelem této stanice. Jako editor se v poslední době podílel na přípravě pořadu Názory a argumenty ČRo Plus.

"Zpráva o úmrtí Radka Kubička mě velmi zasáhla. Radka jsem považoval za poctivého novináře, za respektovaného komentátora s velkým přehledem i za vždy korektního a přátelského rozhlasového kolegu," řekl generální ředitel ČRo René Zavoral.

