Zemřel bývalý senátor František Čuba, tvůrce "komunistického zázraku" JZD Slušovice

Ve věku 83 zemřel bývalý senátor za Stranu práv občanů (SPO) a hlavní představitel někdejšího slavného JZD Slušovice František Čuba. Informaci serveru Novinky.cz potvrdil jeho přítel a bývalý předseda SPO Jan Veleba.

Čuba zemřel podle Novinek.cz v pátek v podvečer. František Čuba byl za SPO do Senátu zvolen za Zlínský kraj na roky 2014 až říjen 2020. Mandátu se ale vzdal v únoru 2018 po dlouhodobé absenci v důsledku nemoci. V Senátu se neobjevoval od konce srpna 2016.

"Co vím z vyprávění známých, tak si ho na Zlínsku poměrně vážili," řekl místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), který stál v čele horní komory, když byl Čuba senátorem. Štěch jej označil jako odborníka na zemědělství a manažera a za úspěšného a schopného v době, v níž působil.

"Ve své době to byl člověk, který se jevil jako člověk udávající nějaký směr, který by snad mohl mít naději na úspěch. Ale jak se ukázalo později, byla to možná jenom taková dovedně vytvořená kulisa za minulého režimu," dodal Štěch.

Veleba podrobnosti o Čubově úmrtí nezná. Na pohřeb svého bývalého spolustraníka a senátního kolegy se chystá jít "ať bude kdykoli a kdekoli". Čubu označil za osobnost, kterou odborníci na zemědělství znali po celém světě. JZD Slušovice přezdívané "slušovický zázrak" by podle Veleby vybudoval Čuba kdekoli a i jindy než v socialismu.

"Popřál bych panu docentu Čubovi, aby mu moravská země byla lehká. Budu na něj vzpomínat a budou na něj vzpomínat celé generace," řekl Veleba.

Nynější předseda Strany práv občanů Zemanovci Lubomír Nečas, který s Čubou několik let působil v zastupitelstvu Zlínského kraje, označil informaci o jeho úmrtí za smutnou zprávu. "S panem docentem jsme rádi spolupracovali. Byla to osobnost, nejen v podnikatelské sféře. Největší úspěchy zažil v 80. letech v rámci JZD Slušovice. Jsme rádi, že podpořil naši stranu, osobně jsem s ním řadu věcí konzultoval," řekl Nečas.

Čuba byl v minulosti krajským zastupitelem a radním pro zemědělství a poradcem prezidenta Miloše Zemana v jeho expertním týmu. Prezident mu v roce 2013 udělil Medaili za zásluhy. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček řekl, že si Zeman Čuby velmi vážil. "Jméno Františka Čuby bude navždy spojeno s podnikatelským zázrakem, vizionářstvím a velkou odvahou," uvedl.

Čuba je spojován právě se "slušovickým zázrakem" vybudovaným za minulého režimu. Tehdy z průměrného družstva Slušovice na Zlínsku vybudoval agrokombinát se sedmimiliardovým obratem. V 80. letech byly Slušovice výkladní skříní socialistického zemědělství, ale fungovaly spíše na tržních principech. Podnik zaměstnával na 7000 lidí. Z čela agrokombinátu odešel Čuba v roce 1990.

Od vysoké školy byl Čuba členem KSČ (1956 až 1989), v roce 1993 vstoupil do ČSSD a od roku 2010 byl členem Strany práv občanů, za niž dvakrát neúspěšně kandidoval do Sněmovny.