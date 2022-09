Zemanovi voliči hledají nového vůdce. Vedle Okamury se tlačí další vlastenci

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) vyzval lidi s příznaky nákazy covidu-19, aby nechodili k volbám do Senátu a obecních zastupitelstev. Mohli by ohrozit ostatní občany, zejména pak členy volebních komisí. Válek to uvedl na svém facebooku. V senátních a krajských volbách v roce 2020 i loni při volbách do Sněmovny mohli volit i lidé v karanténě. Letos to není možné.

Válek zdůraznil, že covid je vysoce nakažlivé onemocnění s významnými dopady na veřejné zdraví. "I nadále způsobuje závažné průběhy onemocnění a též úmrtí. Proto apeluji na všechny, kteří mají příznaky, aby zůstali doma a neohrožovali nákazou ostatní občany, zejména pak členy volebních komisí," uvedl ministr. Lidem staršího věku a lidem se sníženou imunitou, kteří chtějí volit a nemají příznaky respiračního onemocnění, doporučuje Válek rozestupy od ostatních, případně používání respirátoru.

Voliči v izolaci podle zákona nemůžou volit a ani k nim nemůže komise s přenosnou urnou. "A je jedno, jestli je to covid, žloutenka či spalničky. A dle zákona je úplně jedno, kdo toto protiepidemické opatření nařídí - může to dělat krajská hygienická stanice i praktik. Takhle to platí už desítky let," napsal Válek. Momentálně je v izolaci s covidem kolem 10 tisíc lidí starších 18 let. "Zátěž je relativně rovnoměrně rozložená a denní nárůst je v jednotlivých krajích v řádu stovek případů," dodal ministr.