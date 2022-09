Peníze na demonstrace končí u muže bez příjmů. Dluží tři miliony a měl 27 exekucí

Víkendovou demonstraci, na které 70 tisíc lidí kritizovalo vládu, svolal Ladislav Vrabel. Na pořádání akce vybírá od lidí peníze, ty chodí na soukromý účet jeho ženy. Sám Vrabel tvrdí, že se živí podnikáním, podle insolvenčního správce ale nemá žádné příjmy. Dluží tři miliony korun, a pokud by mu chodila oficiální výplata, až na pár tisíc by padla na splátky dluhů.

Ještě na konci března 2020 děkoval podnikatel Ladislav Vrabel na Facebooku zdravotníkům, že v boji s koronavirovou nákazou nasazují životy, a na nákupu se fotil s respirátorem a plastovými brýlemi. Loni už ale na internetu psal o údajné hrozbě "genocidy neočkovaných" a neúspěšně kandidoval do parlamentu za hnutí Chcípl pes, které brojilo proti covidovým opatřením.

Teď se svým kolegou Jiřím Havlem svolal demonstraci proti vládě Petra Fialy z ODS. Na pražské Václavské náměstí se mu první zářijovou sobotu podařilo přilákat zhruba 70 tisíc lidí kritizujících počínání kabinetu v době energetické krize a vysoké inflace. Na pódiu vystoupily i prominentní tváře proruské a dezinformační scény. Přišli komunisté i pravicoví extremisté.

Mezi podporovateli uvedli pořadatelé na svém webu například Jakuba Netíka souzeného za podporu genocidy. Po únorové ruské invazi na Ukrajinu se radoval z vraždění Ukrajinců a od příznivců žádal peníze. Uvedli také zástupce nejradikálnějšího křídla KSČM Josefa Skálu, který podle svých slov vítal sovětská vojska při okupaci Československa v roce 1968.

Ruskou propagandu šíří i Vrabel a žádá finanční příspěvky, které mají lidé posílat na netransparentní účet. "I sto korun je příspěvek, kterým se můžete podílet a být součástí uskutečňování plánu Česká republika na 1. místě!" napsal na webu. Aktuálně.cz řekl, že na účet přišlo půl milionu korun a další stále chodí.

Účet i firmy napsané na manželku

Kolik peněz na účtu opravdu je a kam dále směřují, není možné ověřit. Lidé je neposílají přímo Vrabelovi, ale jeho srbské manželce Bojaně Vurdelje, na niž je soukromý účet u České spořitelny vedený. Zákon přitom vyžaduje, aby sbírky dělala právnická osoba na zvlášť založený účet.

Podle pátrání Aktuálně.cz dluží Vrabel tři miliony korun. Ještě nedávno po něm exekutoři peníze vymáhali ve 27 řízeních, část dluží už déle než dvě desítky let. Muž, který si bydliště nahlásil na úřadu, by proto musel oficiální příjem posílat na splátky dluhů. Peníze chodící manželce jeho příjmem podle zákona nejsou.

Při loňské kandidatuře do sněmovny Vrabel tvrdil, že "podniká v oblasti gastronomie v jižních Čechách". Pro Aktuálně.cz zdůvodnil exekuce tím, že bojoval proti úplatkářství a "korupční struktury" mu podnikání zlikvidovaly.

Vrabel byl spojený s několika pizzeriemi v Českých Budějovicích. Státu ale 20 let dluží za sociální pojištění, VZP neplatil zdravotní pojištění od roku 2000. Neuhradil ani pokuty za jízdu načerno českobudějovickou hromadnou dopravou, některé ještě z roku 1999. Nesplatil úvěr od Komerční banky, nehradil poplatky za popelnice nebo elektřinu. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku.

Vrabel tvrdí, že peníze na podporu jeho protivládní demonstrace vynakládá pouze na pořádání akcí. Na dotazy Aktuálně.cz, komu patří účet, kam směřovaly, odpověděl vyhýbavě, že jde o "soukromý účet".

"V Srbsku prodávám nemovitosti, volného času mám dost"

"Všechny prostředky použijeme na uskutečnění plánu Česká republika na prvním místě. Budeme dělat další demonstrace a různé další akce. Teď máme naplánovanou demonstraci na 28. září. Ta bude celorepubliková, na několika místech. Další máme 28. října na Václavském náměstí," řekl Aktuálně.cz.

Sám Vrabel tvrdí, že se pohodlně uživí v zahraničí. "Věnuji se kariéře v oblasti realit. V Srbsku prodávám nemovitosti českým občanům, to mi dává dost volného času, abych se mohl věnovat činnosti, kterou považuji za důležitou pro záchranu České republiky," uvedl Vrabel.

Pokud by ale nějaké peníze skutečně vydělával, zavázal se s jejich pomocí splácet dluhy. Loni v březnu na sebe totiž podal insolvenční návrh a požádal soud o oddlužení. Vrabelův insolvenční správce Martin Koubek ovšem o žádném výdělku neví.

"Dlužník měl absolvovat rekvalifikační kurz jako realitní makléř. Ke dni podání zprávy neměl žádný výdělek," shrnul situaci pro soud před dvěma týdny. Dodal, že Vrabel se v květnu krátce registroval na úřadu práce, pak se ale zase odhlásil.

Výplata od anglické schránkové firmy

Exekutoři už na něj kvůli vyhlášené insolvenci nemohou. Proces ale vyžaduje, aby v průběhu následujících pěti let odvedl na splátky svých milionových dluhů veškerý oficiálně přiznaný výdělek. Kromě nezabavitelného minima kolem deseti tisíc korun.

K povolení oddlužení musel Vrabel loni v březnu prokázat, že má oficiální výdělek, který mu umožňuje alespoň v minimálních částkách závazky splácet. Předložil tehdy platnou pracovní smlouvu. Z ní plyne, že byl šéfkuchařem ve společnosti Originala CB, která mu údajně vyplácela 36 tisíc korun hrubého měsíčně.

Firma sídlí na pražské adrese společně s dalšími více než 1400 společnostmi. Porušuje zákon tím, že nezveřejňuje účetní závěrky, a není možné určit, jaký má obrat nebo zisk.

Vlastníkem společnosti je schránková firma Originala Ltd se sídlem ve Velké Británii. Naposledy se k ní podle britského obchodního rejstříku jako většinová akcionářka přihlásila Vrabelova žena. Spolehlivě určit, zda za firmou stojí skutečně ona, ale není možné. Britský obchodní rejstřík vlastnictví neověřuje.

Zatímco jeho žena figuruje jako vlastník či spoluvlastník dalších dvou firem, Vrabel se u soudu prohlásil za nemajetného. Tvrdí, že s prací ve firmě své ženy skončil letos v lednu. Na dotaz Aktuálně.cz, zda má ve firmách podíl, odmítl odpovědět. "Jestli se chcete bavit o demonstraci, pojďme se bavit o demonstraci. Jestli chcete rozebírat mé soukromí, myslím, že už jsem vám poodhalil dost," řekl.

Vrabel dluží i miliardáři Janečkovi

Pro oddlužení teď musí věřitelům posílat jednou měsíčně alespoň minimální splátky domluvené se soudem. Podle insolvenčního správce Koubka to ale neplní. "Nejsou dlouhodobě zasílány žádné splátky. Ponechám na rozhodnutí soudu, zda v oddlužení pokračovat," uvedl správce.

Peněz se tak zatím nedočkal ani další Vrabelův věřitel - miliardář Karel Janeček. Ten chce kandidovat na prezidenta a v sobotu byl jedním z účastníků demonstrace. Janečkova nadace přitom zároveň po Vrabelovi vymáhá více než 300 tisíc korun, které miliardář podnikateli půjčil v roce 2015.

Včera jsem byl společně s mnoha tisíci občany České republiky na Václavském náměstí. Šel jsem tam jako kandidát na prezidenta. Prezidenta, který chce spojovat národ a proto musí být v důležitých momentech připraven aktivně naslouchat všem bez rozdílu. (1/9) pic.twitter.com/WwEBTkbwVx — Karel Janeček (@janecek252) September 4, 2022

"To bylo v souvislosti s podnikáním. Když přišel nátlak zkorumpované politické a úřednické mafie a ukončili mi podnikání, potřeboval jsem na výplaty a půjčil si od Karla Janečka. To byla soukromá půjčka," popsal Vrabel. Proč ji dodnes nesplatil, ale nevysvětlil. Janečkova mluvčí na dotazy do vydání článku nereagovala.

Na dezinformační scéně není Vrabel žádným nováčkem. "Nekriticky šíří ruské dezinformace proti České republice. Podle mě se jedná o dalšího prospěcháře, kteří se v krizích objevují s tím, že pouze oni zachrání národ, za což požadují od důvěřivců peníze či hlasy u voleb," zhodnotil jeho činnost analytik z Institutu pro politiku a společnost Roman Máca, který se dezinformacím dlouhodobě věnuje.

VIDEO: Demonstrace na Václavském náměstí (3. 9. 2022)