Zemanovi se neomluvím, svědomí mám čisté, řekl Vystrčil. Vondráčka neposlechne

Čekat s volbou nového vedení na sjezd, jehož konání znemožňuje epidemie koronaviru, nechce třetina organizací KSČM. Volbou se proto bude zabývat ústřední výbor strany na prvním zasedání po uvolnění nejpřísnějších protiepidemických pravidel, řekl místopředseda komunistů Petr Šimůnek.

Volba se může podle stanov uskutečnit jedině, pokud nejprve rezignuje, nebo bude odvoláno dosavadní vedení v čele s Vojtěchem Filipem. Představitelé strany po neúspěchu v podzimních krajských volbách dali funkce pouze k dispozici. Filip ve čtvrtek odmítl říct, jak se zachová. Rezignaci už podala místopředsedkyně Kateřina Konečná.

Šimůnek řekl, že ústřední výbor, který má víc než devadesát členů, bude jednat do týdne po přechodu Česka do čtvrtého epidemického stupně PES, tedy až bude povoleno shromažďování alespoň šesti lidí. Zasedání by se uskutečnilo videokonferencí z krajských centrál KSČM. Při tom by komunisté případně i zvolili nové vedení.

"Bod musíme zařadit, třetinu okresů, které se chtějí zabývat volbou nového vedení, máme. Je otázkou, jestli stávající vedení bude rezignovat a umožní volbu nového vedení. Pokud nebude rezignovat, musí se o tom hlasovat a podle našich stanov musí být pro tuto volbu dvě třetiny členů," uvedl Šimůnek.