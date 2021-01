Ze stovek očkovaných denně na sto tisíc. Česko teprve počítá, zda na to má kapacitu

V prvních deseti dnech od zahájení očkování proti covidu-19 v Česku dostalo vakcínu průměrně dva tisíce lidí denně. V následujících měsících by se však mělo výrazně zrychlit. Třeba v květnu má obdržet vakcínu každý den včetně víkendů 75 tisíc lidí. Zda na to jsou kapacity, se však teprve zjišťuje. Některé kraje hlásí, že zvládnou denně pouze jednotky tisíc.

Ministerstvo zdravotnictví minulý týden představilo plán, jak se chce za pomoci očkování vypořádat s koronavirem. Počítá s tím, že vakcínu musí podstoupit alespoň 60 procent populace, aby se nemoc přestala šířit. Do února má probíhat očkování nejohroženějších lidí, třeba seniorů nad 80 let nebo zdravotníků či pečovatelů. Tato skupina čítá přibližně 600 tisíc lidí.

Od března do června by injekci měli dostat všichni další lidé z prioritních skupin. To jsou třeba učitelé, další senioři či osoby s chronickými chorobami - dohromady jich je přes 3,5 milionu. Do června by se mělo stihnout naočkovat víc než čtyři miliony lidí. Nejnáročnější v tomto ohledu bude květen, během kterého má vakcínu dostat 1,2 milionu lidí.

Pokud by se v daný měsíc očkovalo i o víkendech, vakcínu by muselo denně stihnout podstoupit až 75 tisíc lidí. "Očekávám, že se bude očkovat kolem 80 tisíc dávek denně," uvedl v pořadu Interview ČT24 epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. To je násobně více, než je tomu v současnosti.

Očkovat se začalo tři dny po Štědrém dnu a k minulé středě injekci dostalo zhruba dvacet tisíc lidí, což je průměrně necelých dva tisíce naočkovaných za den. Vakcína společnosti Pfizer a BioNTech je do Česka stejně jako do dalších evropských států dovážena postupně a některé další typy vakcín, se kterými stát počítá, ještě ani nebyly schváleny.

Podle údajů ze soboty dorazilo do Česka už kolem 100 tisíc dávek vakcíny, použito ale zatím bylo jen 40 tisíc. Už v pondělí přitom podle premiéra Andreje Babiše přijde do Česka prvních 20 tisíc dávek vakcíny od firmy Moderna a dalších 68 tisíc od Pfizeru.

Se skokově větším počtem dávek se počítá už v březnu, kdy by podle vládní očkovací strategie mělo vakcínu dostat takřka půl milionu lidí. V dubnu dokonce už více než milion. Kraje se nyní na tyto náročné měsíce připravují. Budují očkovací centra, navyšují kapacity a vymýšlí, jak lidi v regionech co nejrychleji a nejefektivněji očkovat. Při tom všem navíc musí zachovat provoz běžných zdravotnických zařízení.

Máme prázdný mrazák, vzkazuje hejtman

Zda seženou potřebnou kapacitu, zatím není jasné. Některé dosud neví, kolik lidí budou schopny naočkovat. Například v Moravskoslezském kraji se síť očkovacích stanic právě vytváří a kraj počítá i se zřízením mobilních týmů.

"Aktuálně je prioritou očkování zdravotníků a pracovníků v sociálních službách. Co se tedy týče očkování veřejnosti, jeho přesná struktura není zatím přesně určená. Snahou bude v rámci možností a s ohledem na dodávku vakcín očkovat co nejintenzivněji. Kapacita se teprve řeší," říká krajská mluvčí Nikola Birklenová.

Některé kraje mají již vybudovanou kapacitu, ale naopak jim schází vakcíny. Například jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) vzkázal přes Twitter vládě, že kraj stihl do pátku využít všech 3510 dávek, které mu stát poslal minulé úterý. "Další mají přijít až ve čtvrtek. Takže máme prázdný mrazák a nebudeme tady mít skoro týden co dělat," napsal v pátek hejtman Kuba.

Čau vládo, hlášení z Jihočeského kraje. Aby mi premiér nemusel zas večer psát, tak hlásím, že všech 3510 dávek vakcíny co jste nám poslali v úterý, už máme k dnešku vyočkovaný. Další mají přijít až ve čtvrtek. Takže máme prázdnej mrazák a nebudeme tady mít skoro týden co dělat. — Martin Kuba (@Kuba_Martin) January 8, 2021

Kapacity v krajích, které již tato čísla mají k dispozici, se zatím mírně liší. Například Olomoucký nebo Plzeňský kraj počítají s tím, že zvládnou očkovat proti koronaviru až čtyři tisíce lidí denně. Středočeský kraj chce stíhat za den očkovat ještě o tři tisíce zájemců víc. Počtem obyvatel nejmenší Karlovarský kraj počítá s kapacitou pro šest tisíc zájemců týdně.

Na jižní Moravě vznikne celkem pět okresních očkovacích center. "Jsme na začátku a nevíme, jaké prostory nám města nabídnou, kolik očkovacích týmů tam budeme schopni vměstnat a podobně. Také samozřejmě budou zároveň očkovat i nemocnice. Takže tyto informace ještě nemám. Budeme mířit k tomu, abychom v největší fázi měli kapacitu nad pět tisíc očkovaných za den a blížili se k deseti tisícům," říká pro Aktuálně.cz hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

V takovém případě by Jihomoravský kraj - alespoň podle zatím dostupných informací - mohl očkovat vůbec největší množství lidí. Velký podíl by na tom mohlo mít očkovací centrum, které by vyrostlo v prostorech záložní nemocnice na brněnském výstavišti. "Pokud využijeme záložní nemocnici na výstavišti, pak můžeme naočkovat tisíce lidí denně jen v tomto jednom centru, což by bylo jedno z největších očkovacích míst," říká mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Nemocnice čekají na informace

Stát v prvních týdnech spoléhá především na očkování přímo v nemocnicích, kde celá náročná akce začala. Například v olomoucké fakultní nemocnici předpokládají, že by mohli očkovat až tisíc lidí denně, Ústřední vojenská nemocnice v Praze pak 500 denně.

Odhadovat počet naočkovaných hodnotí jako předčasné v havlíčkobrodské nemocnici. "Poněkud problematické do budoucna vidíme očkování veřejnosti a zřizování očkovacích center, abychom dodrželi všechny předepsané požadavky," upozorňuje navíc mluvčí nemocnice Petra Černo.

Konkrétní požadavky na nemocnice předepisuje vládní plán očkování, který by měl být definitivně schválen v pondělí - tedy jen pět dní před tím, než se otevře registrační formulář na očkování pro lidi starší 80 let. Kraje mají k dispozici v tuto chvíli jen jeho předběžnou verzi. Například Středočeský kraj už oznámil, že k němu má řadu připomínek.

"Centrální systém má běžet od 15. ledna. Teprve minulý týden nám ministerstvo zdravotnictví představilo celou koncepci, ve čtvrtek jsme poslali připomínky, které ministerstvo přes víkend zpracuje a v pondělí už je 11. ledna. Nelze se na to spoléhat," uvedla pražská radní pro zdravotnictví Milena Johnová.

Na potřebné a definitivní informace čeká také nemocnice v Šumperku. "Doposud stále nemáme informace o tom, kdy dorazí další dodávky vakcín, v jakém počtu a hlavně jaký bude jejich způsob skladování," stěžuje si mluvčí Hana Hanke, která tak nemůže odhadnout, kolik se v její nemocnici bude očkovat lidí.

Nemocnicím by s očkováním v pozdější fázi, kdy do Česka dorazí nejvíce vakcín a bude se tak moci očkovat téměř 100 tisíc lidí denně, měl i Český červený kříž. Ani on však v tuto chvíli neví, jakou roli při akci sehraje. "Míra zapojení Červeného kříže se bude lišit kraj od kraje, neboť jsou to právě kraje, které způsob realizace vakcinace ovlivňují. Navíc jsme v tuto chvíli pouze na začátku organizace celé kampaně. Zatím nevíme, jak budeme do očkování zapojeni. Ani kraje ještě neví, co budou potřebovat," popisuje ředitel Marek Jukl.

Podle něj však Červený kříž bude v Praze zabezpečovat činnost mobilního očkovacího týmu, s jeho nasazením se počítá i v Jihočeském kraji, ač podle Jukla zatím není jasné, jakou formu pomoc Červeného kříže v tomto kraji bude mít.

