Boj o očkování. Strážníci v pořadníku vůbec nebyli, zubaři chtějí do první skupiny

V pátek se uzavřela možnost připomínkovat očkovací strategii, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví. Na poslední chvíli se snažily dostat na přední místa v pořadníku vybrané profesní skupiny. Nejvýrazněji se ozvali strážníci, kteří se v terénu podílejí na vymáhání epidemiologických opatření. Ve strategii se s nimi přitom v prioritních skupinách nepočítá. Deník Aktuálně.cz ji má k dispozici.

Tento měsíc se rozjede největší logistická operace v historii České republiky. Naostro se začne s plošným očkováním obyvatelstva proti nemoci covid-19, aby se podařilo dostat epidemii pod kontrolu a společnost zase mohla fungovat bez větších omezení. Před běžným obyvatelstvem přijdou na řadu skupiny, které jsou nejzranitelnější či jsou s nemocí v přímém kontaktu - senioři, lékaři a zdravotnický personál.

O místo v pořadníku si hlasitě řekla městská policie. Zatímco příslušníci ostatních bezpečnostních a záchranných složek, armáda, hasiči či státní policie, patří mezi přednostní skupiny, aktuální návrh strategie se strážníky napočítá. Městská policie přitom upozorňuje, že při vymáhání opatření, jako je nošení roušek, dodržování rozestupů či zákaz nočního vycházení, také podstupují riziko kontaktu s infikovanými lidmi.

"Že nejsou strážníci uvedeni ve strategii očkování na stejné úrovni jako policisté či hasiči, ačkoli vykonávají stejné úkoly anebo obdobné, je dlouhodobý stav, kdy stát, ale i kraje, města a obce, až na některé výjimky, práci strážníků opomíjejí," sdělil Aktuálně.cz místopředseda Unie bezpečnostních složek Richard Krbek, který v organizaci zastupuje právě městskou a obecní policii.

Strážníci v první linii

Krbek se proto už oficiální cestou obrátil na ministerstvo zdravotnictví i Úřad vlády, aby pozici strážníků v pořadníků zvážily. Krbek argumentuje jednoduše. "Ohlasy kolegyň a kolegů jsou takové, že je většinou všechny mrzí fakt, kdy s nimi stát nepočítá stejně jako s policisty, ačkoliv plní stejné úkoly a společně dohlížejí na dodržování vládních nařízení," dodal.

Obdobně vnímá situaci i několik ředitelů městských policií, které Aktuálně.cz oslovilo. Nejvýraznější námitky vznáší šéf pražských strážníků Eduard Šuster. "Už v průběhu prosince jsem opakovaně upozorňoval vedení hlavního města Prahy, že se může stát, že strážníci budou zcela opomenuti, což je naprosto nepřípustné a nehorázné," sdělil Aktuálně.cz. Zájem o očkování má 60 procent jeho lidí.

Mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem poukazuje na to, že tamní strážníci zřídili na pomoc pro zvládání epidemie speciální skupinu. Dohlíží na odběrová místa u nemocnic či pomáhají zdravotníkům. "Běžně a prakticky každodenně strážníci asistují zdravotníkům při převozech rizikových osob v sanitkách a zasahují u agresivních a těžko zvladatelných pacientů v nemocnicích," řekl Aktuálně.cz.

Ve stejném zápřahu jsou i strážníci v Plzni. Tamní vedení městské policie také stojí o to, aby se jejich muži a ženy v uniformě dostali k vakcíně prioritně. "Není zpochybnitelné, že jsou i oni v první linii, a proto by měli být očkováni stejně jako jiní zástupci složek Integrovaného záchranného systému (záchranáři, hasiči, policie)," řekla Aktuálně.cz mluvčí Jana Pužmanová.

Prioritní skupina I. B

Podle aktuálního návrhu plánu očkování, jejž má Aktuálně.cz k dispozici, náleží státní policie, hasiči či armáda do skupiny I. B. Vakcína se pro ně bude uvolňovat od února a začátku března do června. Mezi ně se chtějí zařadit právě i strážníci. Oficiální připomínky v tomto duchu k návrhu vznesli už pražský primátor Zdeněk Hřib či již citovaný šéf pražských strážníků Šuster.

"Fáze I. B je charakterizována dostupností očkovacích látek od vícero výrobců. Očkování provádí maximální počet zřízených očkovacích míst a postupně se v závislosti na dostupnosti očkovacích látek zapojují ordinace praktických lékařů. Zároveň jsou kraji pro širokou veřejnost zřizována velkokapacitní očkovací místa dle potřeby krajů," stojí k této skupině v návrhu strategie.

Sám ministr vnitra Jan Hamáček ve středu po jednání Ústředního krizového štábu prohlásil, že strážníci do skupiny vedle státní policie či hasičů patří také. "Městská policie by měla přijít na řadu stejně jako drtivá většina příslušníků bezpečnostních sborů," řekl ministr. Finální verzi plánu po zapracování připomínek představí ministr zdravotnictví Jan Blatný příští týden.

V prvotním návrhu strategie z 22. prosince chyběli v přednostních skupinách také lékárníci. Aktualizovaná verze z 5. ledna už s nimi počítá na stejné úrovni jako s hasiči či policisty. "Jsou v přímém kontaktu s pacienty. V tomto období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění to dává svou logiku v tom, že pacienti jdou často nejdříve spíš do lékárny než kamkoliv jinam," řekl Aktuálně.cz prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

623 tisíc lidí

Strategie zatím explicitně nezahrnuje zubaře, kteří jsou přitom rovněž v přímém kontaktu s potenciálně infikovanými pacienty. Za problematickou se především považuje vysoká možnost nákazy v prostředí zubní ordinace. Kombinací vodního chlazení zubní vrtačky se slinami pacienta vzniká aerosol, což jsou částice rozptýlené v prostoru. Aerosol je přitom infekčnější než kapénky.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler už podle svých slov na toto téma jednal s ministrem Janem Blatným. "Stomatologové budou pomáhat v očkování, testují. Jsme tedy prioritní skupina I. A, to mi pan ministr potvrdil," sdělil Aktuálně.cz Šmucler.

Od prosince již probíhá takzvaná přípravná fáze očkování, jež zahrnuje vybrané příslušníky rizikových skupin či zdravotnických profesí v přímém kontaktu s pacienty trpícími nemocí covid-19. V této etapě se vakcína týká desítek tisíc lidí. V průběhu ledna se pak rozjede ostrá fáze vakcinace skupiny I. A, probíhat bude do konce února.

"Fáze I. A je charakterizována dostupností očkovacích látek pro definované skupiny obyvatelstva s cílem proočkování minimálně 70 procent," stojí v návrhu. Očkování podstoupí senioři nad 80 let, senioři pobývající v sociálních zařízeních, klienti zařízení pro osoby se zdravotním postižením, zaměstnanci v těchto službách či zdravotníci včetně vojenských lékařů poskytující péči infikovaným pacientům. Půjde o 623 tisíc lidí.

V červenci pro širokou veřejnost

Na přelomu února a března se spustí očkování již zmíněné skupiny I. B, vedle hasičů, policistů či armády do ní patří senioři nad 65 let, hospitalizovaní pacienti nad 65 let, psychiatričtí pacienti s trvalou lůžkovou péčí, veškerý zdravotnický personál, hygienici v ohniscích nákazy, technicky personál nemocnic nebo zaměstnanci mateřských či základních škol. Jedná se o 3,6 milionu lidí.

Očkování pro širokou veřejnost započne v červenci, probíhat bude i příští rok. V tomto období se do vakcinace zapojí maximální počet všech typů očkovacích míst. Jejich počet zatím není znám, základní síť určí ministerstvo zdravotnictví a zbytek kraje. K dispozici má být i 5 tisíc praktických lékařů. Podle plánu budou v permanenci i nárazově vybudovaná velkokapacitní očkovací centra. Páteř pro distribuci vakcíny má podle návrhu tvořit 31 nemocnic.

Na 15. ledna se plánuje spuštění centrálního rezervačního systému pro očkování, do konce měsíce bude přístupný jen lidem starším 80 let. Ostatním se otevře 1. února, přednost v něm však dostanou lidé uvedení v prioritních skupinách. Zdravotníci, klienti v domovech seniorů či jejich zaměstnanci se registrovat nemusí.

"Ve chvíli, kdy se tam přihlásíte a budete v prioritní skupině, která je v tu dobu nejvyšší, a budou volné vakcíny, tak přímo dostanete i termín. Když nebudete v této skupině nebo nebude vakcína, tak dostanete informaci, že jste byli zaregistrováni. A ve chvíli, kdy se objeví možnost vašeho očkování, budete informováni. Buď přes SMS zprávu, nebo e-mail," řekl už dříve Aktuálně.cz ministr Blatný. Cílem je podle něj proočkovat 60 procent všech obyvatel.