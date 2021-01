Netiskneme sestřičky na 3D tiskárně, říká hejtman Kuba a žádá vládu o plán očkování

Předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS představil svou strategii očkování proti covidu a žádá vládu Andreje Babiše, aby názory krajů brala v potaz. Zda to kabinet udělá, není zatím jasné. Svou strategii představí ministr zdravotnictví Jan Blatný v úterý. Premiér čelí kritice za to, že podle svých oponentů nepostupuje v této věci týmově.

Byť jde zatím "jen" o plán pro jeho kraj, hejtman Kuba prohlásil, že ho chtějí převzít některé další regiony a nabízí ho také ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO). Zda na nabídku ministr či premiér Babiš zareagují, ale není jasné, Blatný má představit svou strategii pro celé Česko v úterý.

Základem návrhu hejtmana Kuby je vznik "vysokoprůtokových center", ve kterých bude možné denně očkovat několik tisíc lidí. V prvních měsících by zdravotníci naočkovali občany nad 60 let i mladší lidi s rizikovým zdravotním stavem. Takové mohutné centrum by mohlo vzniknout například v jednom z pavilonů výstaviště v Českých Budějovicích, kterým by proudily davy zájemců o očkování - Kuba dokonce na počítačové simulaci ukázal, jak a kam by se konkrétně lidé pohybovali v jednotlivých sektorech.

"Nemá smysl neustále dokola opakovat, že je to největší logistický úkol v dějinách České republiky. To všichni víme. My to ale musíme spočítat a připravit," prohlásil spoluautor návrhu a předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek. "My to uděláme tak, abychom do prázdnin měli proočkované všechny občany nad 60 let, kteří o to budou mít zájem," upřesnil Šnorek. V Jihočeském kraji žije takových lidí kolem 174 tisíc, k nimž je třeba připočíst přes 20 tisíc lidí v nižším věku s horším zdravotním stavem.

"Protože každý musí být očkovaný dvakrát, potřebujeme mít 400 tisíc vakcín," sdělil hejtman kraje, který má přibližně 660 tisíc obyvatel. Postupně by přišli na řadu všichni zájemci, podle Kuby ale statistiky jasně ukazují nutnost očkovat hlavně lidi starší a nemocné. Jedině tak se podle něj sníží úmrtnost na covid, zabrání se přetížení zdravotního systému a postupně se vytvoří kolektivní imunita.

Jihočeský hejtman se svými spolupracovníky upozornili, že důležité bude to, jaký systém rezervace na očkování vláda zavede - a prezentovali svůj krajský systém, inspirovaný Izraelem, který je s očkováním proti covidu nejdále. "Nemůže to být stejný systém jako na testování, kde si klient objednává příslušný časový slot na více dní dopředu. Ideální by bylo vytvoření waiting listu, ze kterého jsou zájemci zváni podle kritérií jako je věk, rizikové diagnózy a další věci," popsal Kuba.

Několikrát přitom upozorňoval, že hlavní tíha celé "operace" bude právě na krajích, kterým vláda pošle vakcíny. "Vláda v našem kraji sama nic neproočkuje. Ona maximálně udělá rezervační systém a pak nám oznámí: Tak se s tím nějak poperte a vyřiďte to. Provedení bude na nás," řekl hejtman.

Kuba: Hejtmani nejsou podřízení premiéra

Pokud jde o samotného premiéra Babiše, ten zatím mnoho podrobností ke způsobu očkování v regionech neřekl a možná poněkud paradoxně oznámil, že exkluzivní informace sdělí na Facebooku ve svém vlastním PR videopořadu "Čau lidi".

Kromě toho v televizi kritizoval ohledně příprav očkování ředitele Nemocnice Vysočina Lukáše Veleva. Ten patrně naštval Babiše tím, že při očkování měl oblečené tričko s nápisem "Čau lidi, doufám, že se ho už tento rok zbavíme".

Babiš se také zmínil o tom, jak sháněl v sobotu pozdě večer právě Kubu a také hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO). "Ještě včera ve 22 hodin jsem psal hejtmanovi Kubovi a hejtmanovi Holišovi. Máte zaočkováno? Jak to je? Proč to je?" popisoval Babiš v televizním pořadu svou komunikaci s hejtmany.

Ovšem tento způsob jednání při přípravách strategie očkování se nelíbí nejen Kubovi a jeho stranickému kolegovi z ODS, předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi, ale například ani ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi z ČSSD.

"Hejtmani nejsou podřízení premiéra. Mě neřídí a nebude," ohradil se Kuba kvůli večerním zprávám od předsedy vlády, který tvrdil, že se jen snažil zjistit, jak ředitelé nemocnic a hejtmani mají "zaočkováno", v překladu: jak jsou na tom s očkováním. Do krajů ale zatím přišly jen tisícovky vakcín, které postačují na očkování jen malého množství lidí.

K výroku premiéra v Partii, že stát řídí jako firmu, což dokládá tím, že mi jako hejtmanovi včera psal ještě ve 22 hod mám poznámku. Hejtmani nejsou podřízení premiéra. Mě neřídí a nebude. Jsme na očkování připraveni a zítra vše představím na TK😉Chybí nám spíš dost věcí od vlády — Martin Kuba (@Kuba_Martin) January 3, 2021

Také na Vysočině kritiku odmítli. "Nemocnice Jihlava očkuje jako všichni ostatní a je připravena plnit všechny úkoly dle zadání a potřeby, pokud to bude z hlediska její kapacity jenom trochu možné. Lidé v nemocnici jedou na plné obrátky a opravdu makají. Všechny nemocnice Kraje Vysočina se snaží při organizaci očkování maximálně spolupracovat," oznámil šéf Senátu Vystrčil a zastal se i ředitele nemocnice Veleva. Ten patrně naštval Babiše tím, že při očkování měl oblečené tričko s nápisem "Čau lidi, doufám, že se ho už tento rok zbavíme".

Šéf Senátu ale především nechce, aby strategii testování oznamoval premiér ve svém pořadu na sociálních sítích a navíc ještě před úterním vystoupením ministra Blatného. "Nejsem odborník, ale přijde mi divné, že dříve než ministr zdravotnictví oznámí oficiálně plán očkování, jej premiér prezentuje na svém privátním facebookovém profilu. Působí to na mě, jako by si Andrej Babiš privatizoval boj proti pandemii očkováním, strhával na sebe pozornost a úplně zapomínal na to, že jednou z podmínek toho, abychom byli v boji s koronavirem úspěšní je, že půjde o týmovou práci, kdy se jeden může spolehnout na druhého a lidi si navzájem věří," prohlásil Vystrčil.

A přidal se i ministr Petříček, který poukázal na to, že do pondělního zasedání vlády se v kabinetu o detailech strategie očkování ani nemluvilo. "Na vládě jsme se o očkování opakovaně bavili. O detailech strategie ne. Taky nechápu, že by očkovací strategie v této těžké době měla být někde prezentována exkluzivně na Facebooku," opřel se zlehka do Babiše.

Na vládě jsme se o očkování opakovaně bavili. O detailech strategie ne. Taky nechápu, že by očkovací strategie v této těžké době měla být někde prezentována exkluzivně na fcb. — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 3, 2021

Hejtman Martin Kuba na dotaz Aktuálně.cz, zda se neobává, že spory s premiérem můžou ohrozit způsob a rychlost očkování, odpověděl, chce mít Babišem co nejvíce korektní vztah. "Mně hlavně jde o to, aby se tyto věci maximálně připravovaly v týmu a před lidi se předstupovalo, až je jasno. Připadá mi, že si někdo reálně nedopočítá, co takové očkování znamená. Podobně jako když před Vánoci dostal premiér myšlenku, že bude možné od 14. prosince chodit na antigenní testy a nikdo si nedopočítal, že je jen omezený počet kapacit na toto testování," uvedl Kuba, který je původní profesí lékař. "Vládě se takto může stát to nejzávažnější, že poztrácí důvěru lidí, kteří jsou mnohdy už situací extrémně unaveni," míní Kuba.

Ten zažívá v posledních měsících velký politický comeback. Ještě před krajskými volbami byl tento bývalý poslanec a místopředseda ODS bez politických funkcí, jenže uspěl v krajských volbách a poté ho krajští zastupitelé zvolili hejtmanem, následně se stal i předsedou Asociace krajů ČR a v těchto dnech vystupuje jako nejviditelnější regionální politik v boji proti covidu. Ujišťuje ale, že chce politiku do tohoto tématu zatahovat co nejméně.

"Nebudu lhát, politika samozřejmě hraje roli, zejména ve volebním roce. I Asociace hejtmanů je složena z hejtmanů za různé politické strany, včetně hejtmanů za ANO, kteří patří k vládě. Já ale nechci nikomu velet, chci, abychom racionálně zvládli boj proti covidu," ujišťuje Kuba.

"Nemůžu ale spoléhat na to, co si udělá vláda v Jihočeském kraji. Ona tady nemá jediná zdravotní zařízení, kterému by ministr nebo premiér zavelel, kterému by řekl, jak to dělat. Měl by fungovat nějaký jednotný rezervační systém, což by bylo nejlepší. Po všech zkušenostech se na to chceme dopředu připravit a upozorňujeme pana premiéra i pana ministra, že za jejich výroky je třeba si představit, že si netiskneme sestřičky na 3D tiskárně," dodal.