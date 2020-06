Že ČT projídá miliardy, je mýtus. Dvořák je špičkový manažer, říká nový šéf rady

Při volbě předsedy Rady ČT nakonec René Kühn žádného soupeře neměl. Bezprostředně po svém zvolení v rozhovoru pro Aktuálně.cz připustil, že to bude "dobrodružné". Narážel především na to, že současnou radu tvoří lidé s nejrůznějšími pohledy na fungování České televize. I přes kritiku, která v této době zaznívá, si však myslí, že televize odvádí velmi dobrou práci. O její nezávislost strach nemá.

Po oznámení výsledků jste řekl, že to bude dobrodružné. Co jste tím myslel?

Současná rada je mnohem pestřejší, co se týče různých pohledů na Českou televizi, možná i vůbec pohledů na veřejnoprávní média. V tomto smyslu se domnívám, že nás s kolegy čekají sáhodlouhé debaty o spoustě témat.

Na středečním jednání se také řešilo přiznání ročního bonusu pro generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Vůbec poprvé od svého nástupu do funkce nedostal stoprocentní bonus. Vy jste na jednání zmiňoval, že jste se mu rozhodli třetinu sebrat kvůli komplikacím při plánování rozpočtu a dlouhodobého výhledu. Opravdu to byl tak zásadní nedostatek, aby kvůli němu musel přijít o část prémií?

Musíte vzít v potaz, jaké jsou čtyři nebo pět nejdůležitějších pravomocí Rady ČT. Bezpochyby jimi jsou přijímání ročního rozpočtu a přijímání zásadního dokumentu o dlouhodobých plánech. Z toho pohledu si myslím, že to je namístě.

A skutečně to byl jediný důvod sražení části prémií?

Z hlediska kritérií pro přiznání bonusu ano.

Radní Hana Lipovská navrhovala, aby generální ředitel nedostal žádný bonus. Její návrh podpořili pouze další tři radní. Podle vás si generální ředitel v loňském roce nepočínal tak, aby si nezasloužil vůbec žádný bonus?

I když to byl názor některých kolegů, tak já osobně si to nemyslím. Z mého pohledu by přiznání nulového bonusu znamenalo, že svým způsobem udělal všechno špatně. Takže pokud by mu rada nedala žádný bonus, tak potom - tak jak to chápu já - bychom museli příští zasedání hlasovat o odvolání generálního ředitele. A to mi přijde jako naprosto extrémní pohled na věc.

Volba nových radních České televize vyvolala mnoho emocí. Na zasedání radní Zdeněk Šarapatka hovořil o tom, že u některých kolegů pozoruje chování, které má v budoucnu vést k odvolání generálního ředitele. Myslíte si, že k tomu může v následujících měsících skutečně dojít?

Nemyslím si, že by k tomu v současnosti mělo dojít. K odvolání generálního ředitele musí být dvoutřetinová většina a také pro to musí být velmi vážné důvody. Nemůžu samozřejmě hovořit za ostatní kolegy, ale myslím si, že v tuto chvíli o tomto nikdo z kolegů neuvažuje. A já proto nyní ani nevidím důvod. Samozřejmě že to v mediálním prostoru pozoruji, čtu o tom, ale podle mě je to úplně mimo realitu.

Jak vy sám hodnotíte práci generálního ředitele?

Velmi dobře. Je to špičkový mediální manažer s bohatou zkušeností. Koneckonců to během působení v České televizi v mnoha ohledech dokázal. Z pozice diváka je na tom Česká televize v posledních letech nejlépe, jak kdy byla od roku 1989. I když samozřejmě vidíme, že zhruba dva roky zaznívá intenzivní kritika, která se týká hospodaření České televize.

A je oprávněná?

Část těch argumentů pokládám za nepřesnou, protože tady existuje mýtus o tom, že management České televize pod vedením generálního ředitele slangově řečeno projídá fond televizních poplatků - tedy onu rezervu, která byla před lety vytvořena. Pokud bych to měl hodnotit přesně, tak nebyla vytvořená minulým managementem, ale byla vytvořená ve chvíli zásadní změny zákonů, kdy došlo v roce 2008 k navýšení koncesionářského poplatku, zatímco České televizi ještě po tři roky zůstal celý původní objem reklamy. Tady se vytvořily tři miliardy korun, o kterých se neustále hovoří.

Do těchto rezerv dovolila rada řediteli a managementu televize jednorázově sahat. Tyto peníze se například investovaly do výstavby nového studia v Brně, do rozjetí a otevření nového dětského kanálu a programu ČT art nebo se ve významné míře používají k opravám zde na Kavčích horách.

Jedním z důvodů, proč jsme to povolili, bylo pochopitelně také to, že Česká televize tady není od toho, aby na nějakých kontech sušila tři miliardy, které jsou koncesionářů. Nehledě na to, že kdyby podobné investice začínaly až dnes, tak by hodnota peněz byla stále nižší a nižší. Kdyby ředitel nevyužíval tyto peníze, tak by nejednal s péčí řádného hospodáře.

Zásoby těchto peněz se ale každoročně tenčí.

Pochopitelně. Jak je z dlouhodobých plánů patrné, tak rada zavázala generálního ředitele, že někdy v roce 2024 musí zůstat na účtech České televize 700milionová rezerva. Vidíme, že reálná hodnota televizního poplatku klesá. Teď se povede debata o financování České televize ve středně dlouhém časovém horizontu. A samozřejmě známe názory generálního ředitele a jeho návrhy na možné zvýšení televizního poplatku na 150 korun.

A je namístě ho zvedat?

V tuto chvíli je to předčasné. Česká televize by v první řadě měla hledat trošku u sebe. Udělat významný audit, který by zjistil, kde ještě může v provozních nákladech najít peníze, než vůbec debata o zvýšení poplatků začne. Pochopitelně si ale všichni přejeme zachovat rozsah veřejné služby tak, jak ho známe dnes, který patří podle mého mínění v poměru výše koncesionářského poplatku a toho, co televize nabízí, k jednoznačně tomu nejlepšímu v Evropě. Za 4,50 koruny denně odvádí Česká televize pro své koncesionáře velmi dobrou práci.

Teď se hodně mluví o ohrožení nezávislosti České televize. Máte pocit, že je skutečně ohrožena?

V jistém smyslu to odráží současnou dobu. Má to více společného s faktorem rozdělení společnosti. Vidíme, jak velmi exponované jsou pozice politických sil. Trošku mám obavu, že začínáme kopírovat polskou současnost v tom smyslu, že se společnost rozděluje mezi městské liberály a zbytek republiky. Jsou tam znatelné rozdíly ve voličstvu jednotlivých politických sil. Samozřejmě tomu přispívají sociální sítě.

Spíše si tedy myslím, že to je odrazem vyhrocené atmosféry, která přechází do agresivních výpadů různých stran, než že by v tuto chvíli vysloveně hrozilo nějaké ohrožení. Navíc to není nic nového. Dnes jsem hovořil o tom, že Česká televize musí mít mnohem dál posunutý práh bolesti na vnímání kritiky, protože už z principu bude vždy kritizovaná. Zpravodajství a publicistika jsou principiálně odstřelovány odjakživa.

A když si vzpomenu na minulá léta, tak je jedno, jestli je u moci garnitura ODS, sociálních demokratů, nebo teď hnutí ANO. To se nemění. V okamžiku, kdy Česká televize natočí jakoukoliv reportáž nebo publicistický příspěvek, který je kritický, tak se to někomu nelíbí. Dokonce se mi chce říct, že dokud bude v politickém prostředí atmosféra vůči Česká televizi taková, tak mám dojem, že Česká televize dělá svou práci dobře.

Takže kdyby politici Českou televizi nekritizovali, bylo by něco špatně?

Ano, přesně tak. Vidíme, jak vypadají veřejnoprávní televize v Polsku a Maďarsku. Nemusíme pro příklady chodit daleko. Česká společnost si z části neuvědomuje, v jak dobré kondici Česká televize vlastně je.

Z politických řad zaznívají kritické hlasy také vůči pořadům 168 hodin, Reportéři ČT i k Otázkám Václava Moravce, které by měl podle některých moderovat už někdo jiný. Jak se na to díváte?

To je evergreen. To se u obou publicistických pořadů a Václava Moravce jako doyena televizní žurnalistiky a diskusního politického pořadu stále opakuje. Jak dlouho to slýcháváme? Patnáct let? Pořád se to opakuje.

Za druhé si musíme uvědomit, že Reportéři ČT jsou už dlouho posledním investigativním pořadem v českých televizích. Pro společnost je existence něčeho takového velmi důležitá a měli bychom se to snažit chránit. Pochopitelně pokud se jakákoliv reportáž nebo příspěvek neslučuje s etickým kodexem České televize, tak to potom je předmětem stížností a tak dále. Ale kritika těchto pořadů se pořád opakuje.

Takže z toho nemáte těžkou hlavu?

Když jsem dneska mluvil o sníženém prahu bolesti, tak si myslím, že lidé jako Václav Moravec, Marek Wollner a částečně Nora Fridrichová jej samozřejmě dávno mají. Když si z toho nedělají těžkou hlavu oni, tak proč bych si ji měl dělat já? Já tomu samozřejmě z principu držím palce.

Proč jste se vůbec rozhodl kandidovat na předsedu rady?

Otevřeně řečeno jsem nikdy touto ambicí netrpěl, ale minulá neúspěšná volba, která proběhla před několika týdny, způsobila, že moc možností nebylo. Někteří kolegové, u kterých bych uvítal, kdyby se o tuto pozici ucházeli, to z různých důvodů odmítli. Konkrétně myslím kolegu Jaroslava Dědiče a Pavla Kysilku. Takže to bylo více výsledkem této situace než nějakých mých ambicí.

