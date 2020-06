Radní ČT Lipovská jela limuzínou s Ovčáčkem. Předávala mi svou knihu, tvrdí mluvčí

Nová členka Rady České televize Hana Lipovská se v úterý sešla na Pražském hradě s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem. Poté s ním odjela hradní limuzínou s řidičem. Lipovská už se za využití vozu placeného ze státních peněz omluvila. Ovčáček Aktuálně.cz řekl, že Lipovská chtěla jemu a prezidentu Miloši Zemanovi předat svou novou knihu.

Politolog a analytik České televize Kamil Švec v úterý kolem půl šesté odpolední na třetím nádvoří Pražského hradu vyfotografoval, jak nová členka Rady České televize Hana Lipovská nasedá do hradní limuzíny s řidičem společně s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem. Vozidlem pak spolu odjeli.

Ovčáček Aktuálně.cz řekl, že se s Lipovskou sešel kvůli tomu, že jemu a prezidentu Zemanovi chtěla předat svou novou publikaci. "Vzhledem k tomu, že jsem právě v ten čas plánovaně odjížděl z kanceláře, nabídl jsem, že mi může publikaci předat po cestě vozem. Při této příležitosti jsem předal paní Lipovské dárek - papírový skládací Mariánský sloup," řekl Ovčáček.

Lipovská již přiznala, že udělala hrubou chybu, když do limuzíny nasedla. "Využila jsem služeb automobilu organizace placené daňovými poplatníky ze státního rozpočtu. Ta chyba mě mrzí o to více, že jsem si jako členka Rady České televize měla uvědomit střet zájmů, do kterého jsem se v ten moment dostala, a do automobilu, který je financován ze státního rozpočtu, nikoli soukromý, vůbec nenastoupit," napsala na Facebook s tím, že už řeší způsob, jakým svou cestu uhradit.

Chybou však podle ní nebylo to, že se setkala s mluvčím prezidenta. "Jsem přesvědčená, že ve svobodné, demokratické společnosti se může člověk setkávat s kýmkoli. A v tom budu pokračovat," uvedla.

Kam jeli, mluvčí neupřesnil

Redakce Aktuálně.cz se pokoušela s Lipovskou spojit, do vydání textu se jí to ale nepodařilo. Není to přitom poprvé, kdy byla Lipovská viděna s prezidentovým mluvčím. Po své nominaci na radní České televize a ještě před jejím zvolením neplánovaně zdokumentovali jejich setkání reportéři pořadu 168 hodin. Protože mluvčí reportérce dlouhodobě neodpovídal na položené dotazy, snažila se ho zeptat přímo při tomto setkání. Ovčáček však reagoval velmi podrážděně, zatímco Lipovská "nenápadně" šla dál.

Pozornost to vyvolalo zejména z toho důvodu, že prezident Zeman je - podobně jako Lipovská před volbou - velkým kritikem České televize. Lipovská však tehdy tvrdila, že šlo pouze o soukromou schůzku a nesnažila se získat pro svou kandidaturu podporu Hradu.

Kam Lipovská s Ovčáčkem odjela není zřejmé. Mluvčí na otázku Aktuálně.cz, kam limuzínou jel, odpověděl pouze stručně, že na "plánované setkání". Podrobnější informace i po doplňující otázce odmítl prozradit.

Podle bývalého šéfa hradního protokolu za prezidenta Václava Klause a Miloše Zemana Jindřicha Forejta a dlouholetého mluvčího prezidenta Václava Havla Ladislava Špačka není neobvyklé, že prezidentův mluvčí využívá hradní limuzíny s řidičem.

"Několik nejvyšších úředníků a nejbližších spolupracovníků prezidenta má nárok na využití vozů, které jsou primárně určeny pro reprezentativní účely. Zahraniční návštěvy tu ale nejsou každodenně. Limuzíny nemohou stát měsíce v garážích a čekat, až někdo přijede, a proto jsou využívány několika nejvyššími úředníky Kanceláře prezidenta republiky. Ti je mohu využívat ke služebním účelům. Samozřejmě s nimi ale nemohou jet na chalupu," řekl Špaček.