Reportéry ČT budu bránit, slibuje Xaver. Je ohrožením nezávislosti, namítají kritici

Zvolení Luboše Xavera Veselého do Rady České televize vyvolalo za poslední týdny, kdy se vybírala šestice nových členů, zatím největší emoce. Známému moderátorovi kritici vyčítají, že se chová poslušně k premiéru Andreji Babišovi či šéfovi Trikolóry Václavu Klausovi, a bojí se o nezávislost ČT. Veselý se v rozhovoru pro Aktuálně.cz kritice brání a tvrdí, že chce hlavně kontrolovat hospodaření ČT.

Pro Václava Klause mladšího to byla jedna z vůbec prvních cest do regionů v roli předsedy čerstvě založeného hnutí Trikolóra. Když loni v říjnu projížděl Chomutovskem, v jednu chvíli se svým příznivcům zmínil o moderátorovi Luboši Xaveru Veselém. "Už pracuji na tom, aby byl zvolený členem Rady České televize," pronesl před lidmi na setkání, kterému byl přítomný i deník Aktuálně.cz.

Tehdy se zdálo, že má Veselý ke zvolení dlouhou cestu. Už jen proto, že o šest míst v radě nakonec usilovalo 86 lidí, přičemž mezi zájemci byli i tací, kteří už měli s působením s radě zkušenosti nebo jsou respektovaní pro svou odbornost. Že by se mezi nimi prosadil moderátor Xaver, jak si sám říká, nepůsobilo moc pravděpodobně.

Právě vzájemná vstřícnost mezi Xaverem a Klausem patří mezi hlavní důvody, proč řada lidí jeho středeční zvolení novým členem Rady ČT kritizuje. Nejde totiž jen o to, že ho nominovalo Klausovo Centrum pro občanské svobody, ale především o to, že Xaver dal v minulosti najevo sympatie ke Klausově novému hnutí.

"Na závěr mám pro vás jednu dobrou zprávu, pane Klausi. Až budou volby, máte jistý jeden hlas," prohlásil Xaver v rozhovoru na webu XTV. Kritici mu takový projev sympatií vyčítali a označovali ho za neprofesionální.

Se zvolením takto politicky vyhraněného člověka do kontrolního orgánu ČT proto část politiků a veřejnosti nesouhlasí a například sdružení Milion chvilek pro demokracii už oznámilo, že je to jeden z důvodů, proč uspořádá 9. června v Praze protestní pochod. Proti výsledku voleb se ozval také Syndikát novinářů ČR. "Při letošní volbě členů mediálních rad se prosadili kandidáti, kteří o média veřejné služby dlouhodobě nezajímali, zato však dali najevo názory konvenující jednomu spektru kritiků České televize či spíše odpůrců některých konkrétních publicistických pořadů," stojí mimo jiné v jeho stanovisku.

Václava Klause mladšího jsem nevolil

Deník Aktuálně.cz hovořil s moderátorem Veselým po jeho zvolení mimo jiné o výtkách na jeho adresu, stejně jako o tom, jak vidí Českou televizi. Kritiku na svou osobu odmítá a ujišťuje, že bude zastupovat veřejnost nezávisle na jakékoliv politické straně či politikovi. Zároveň tvrdí, že svých slov v rozhovoru s Klausem lituje.

"To byla moje obrovská chyba, za kterou mi všichni vynadali. Dokonce i maminka mi vynadala. Byla to chyba, toto moderátor nemá dělat," uvedl a na otázku, zda je tedy voličem Klause, odpověděl, že ne. "Nebudu říkat, koho volím, ale řeknu vám, že nejsem jeho volič. Ani nevím, koho budu volit příště. Při předposledních volbách jsem byl v Americe s pěti kolegy. A v letadle jsme se kvůli volbám tak zhádali, že už ani nevím, koho jsme kdo volili," řekl.

Co vlastně Klause a Xavera spojuje? Dalo by se říci, že kritický pohled na Českou televizi. Klaus má výhrady k tomuto veřejnoprávnímu médiu dlouhodobě a navrhuje, aby koncesionářské poplatky platili lidé dobrovolně. Xaver se dostal do střetu s ČT loni v září, kdy za ním přijela redaktorka pořadu Newsroom ČT 24 a chtěla jeho vyjádření k článku serveru Hlídací Pes.

Jeho autor tvrdil, že Veselý při rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem nechal premiéra cokoliv říkat, aniž by mu oponoval nebo se snažil jeho slova korigovat. Redaktorku zajímalo, co Xaver na tuto kritiku říká. On ale mimo jiné označil pořad Newsroom, který mapuje mediální dění, za nejodpornější bulvár, co existuje, a moderátorky se ptal, co ji trápí.

"To byla poslední kapka, po které jsem se rozhodl kandidovat do Rady ČT," tvrdí Xaver, podle kterého se Česká televize v některých případech staví do role soudce, což se mu nelíbí. "Mohl jsem být mírnější, ale já jsem věděl, že přichází redaktorka pořadu, který se ke mně několikrát zachoval velmi sprostě a nekorektně. Normálně lidsky jsem toho měl už dost," řekl nyní Aktuálně.cz Xaver.

Podle něj se chovala ČT nekorektně. "Ona přišla točit o tom, jak jsem natočil 'zábavné povídání' s premiérem, ale že jsem podobně mluvil předtím s panem Vondrou, panem Čunkem, předtím panem Gazdíkem, to úplně pominula. Kdyby přišla hned po prvním rozhovoru a zeptala se mě na podobu těchto rozhovorů, tak bych držel hubu a krok. Ale toto mi vadilo," tvrdí.

Luboš Veselý řečený Xaver Jako moderátor začal pracovat v roce 1996 v Rádiu Brno, odkud přešel v roce 2002 do Frekvence 1, kde působil dlouhých 17 let. Měl tady své pořady Křížový výslech a Pressklub, ve kterých vedl stovky rozhovorů. Tady se také setkával od ledna 2015 pravidelně s prezidentem Milošem Zemanem v pořadu Prezidentský Pressklub. V roce 2017 přešel moderovat do internetové televize XTV. Od června 2019 je možné ho slyšet v talkshow Xaver a host na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Svou přezdívku Xaver získal při příchodu do Frekvence 1. Tehdejší ředitelka programu této stanice Barbora Tachecí tvrdila, že jeho rodné jméno a příjmení Lubomír Veselý tolik nezaujme, a rozhodla se pro označení Xaver. "Proč Xaver? Sám nevím," řekl tento týden Aktuálně.cz.

Zmiňovaný rozhovor s Babišem, stejně jako další rozhovory, hájí mimo jiné tím, že si ho Český rozhlas "najal" na nepolitické, spíše osobní, povídání. A poukazuje také na to, že za řadu let moderování a vedení rozhovorů si získal také mnoho příznivců.

Na námitku, jestli přece jenom není v zájmu veřejnosti "tlačit politiky více ke zdi" a nenechat je říkat, co chtějí, odpovídá, že takto se nikdy chovat nechtěl. "Stačí se ale pozorně dívat a poslouchat, mnohokrát jsem chtěl ve svých pořadech vysvětlení něčeho. Ostatně se domnívám, že při přátelském rozhovoru lidé na sebe prozradí mnohem víc, než když jsou tlačeni ke zdi," soudí.

Nicméně právě tento "střet" s redaktorkou, která se ptala zcela korektně, získal Xaverovi mnoho příznivců mezi kritiky České televize. On sám od té chvíle začal mluvit o tom, že by se chtěl stát členem Rady ČT, až se ozval Klaus, že zajistí jeho nominaci na tento post.

Wollner je pro mě zárukou objektivity

Na prosbu Aktuálně.cz, aby jmenoval konkrétní výhrady k České televizi, odpověděl, že bude lepší se ptát za půl roku.

"Rada ČT nesmí ze zákona zasahovat ani do programu, ani do výroby. To považuji za svaté. Co Rada ČT může, je diskutovat. A k diskusi je spousta věcí. Například hospodaření, programová skladba a řada dalších věcí. Rád se účastním diskuse a rád se nechám přesvědčit o tom, že v České televizi je všechno v pořádku," uvedl a na opakované dotazy, k čemu má konkrétně připomínky, zmínil smlouvy, které Česká televize uzavírá, a také platy zaměstnanců.

"Nikdy jsem neřekl, že podezírám Českou televizi z toho, že krade nebo něco podobného. Mnohokrát jsem ale řekl, že začerněné smlouvy jsou podezřelé. Občané koncesionáři si nezaslouží, aby ředitel takto důležité instituce řekl, že ještě nejsou lidé zralí na to, aby znali platy lidí v České televizi. Občané nejsou hlupáci, jsou to mimo jiné moji diváci a já se jich v tomto budu zastávat," prohlásil s tím, že chce hlavně otevřít diskusi a nechce dělat žádné unáhlené kroky.

Z "černého seznamu" poslance ANO neprošel nikdo Středečním zvolením tří nových členů - moderátora Luboše Xavera Veselého, ekonomky Hany Lipovské a novináře Pavla Matochy - je Rada ČT opět v plném počtu 15 lidí. Příští týden by se měla sejít poprvé v novém složení a na programu by měla být volba předsedy. Pod bedlivou kontrolou bude zmiňovaná trojice i další tři radní, kteří byli zvoleni letos v březnu - byl to bývalý šéf zpravodajství ČT 24 Roman Bradáč, ekonom Pavel Kysilka a hokejista Jiří Šlégr. Není bez zajímavosti, že když předseda volebního výboru z ANO Stanislav Berkovec vypracoval podle zjištění webu Info.cz doporučení pro některé jiné poslance, koho by mohli ze zájemců o radu volit, neměl k nikomu z této šestice vážnější výhrady. Poslancům doporučil dva přímo volit a u čtyř podotkl, že by jejich zvolení tolik nevadilo. Pokud jde o Xavera, Berkovec napsal, že "z pohledu kontroverznosti tohoto kandidáta se nedá vyloučit, že jeho působení v Radě ČT bude kontraproduktivní". "Tento kandidát má však velmi dobré komunikační schopnosti a umí se pohybovat v mediálním prostředí," psal Berkovec. Do Rady ČT se nedostal ani jeden zájemce, kterého dal Berkovec na "černou listinu" a označil ho za možného příznivce nynějšího ředitele ČT Petra Dvořáka. Neprošli ani kandidáti, které podporovali zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Stejně jako kandidáti, které označilo seskupení nevládních organizací Rekonstrukce státu za kandidáty, již by byli zárukou nezávislosti ČT.

Na dotaz, zda bude podporovat v České televizi kritické pořady, investigativní novinařinu a snahu kontrolovat politiky, reagoval pozitivně. "Českou televizi si platí veřejnost, takže pokud se někde děje něco nepatřičného, má stát první na barikádách. Ať je to Petr nebo Pavel," tvrdí Xaver. Ovšem na otázku, jak hodnotí nynější vysílání ČT ve vztahu k vládě, zda považuje zpravodajství za objektivní, nezávislé a pravdivé a jaké konkrétní připomínky má, reagoval spíše obecně.

"To bychom se museli podívat na jeden pořad po druhém, každý má ale nárok na chybu. I Česká televize," uvedl a jeden pořad sám zmínil. "Kdyby někdo řekl, že například zatne tipec pořadu Reportéři ČT, tak bych první řval. Pro mě je třeba Marek Wollner jeden z lidí, kteří jsou pro mě zárukou objektivity a investigativní práce. Mám občas k pořadu výhrady, mnohdy se mi nelíbí forma, ale on je určitě jeden z novinářů, které bych chtěl ochránit," avizuje.

Zajímavé je, že při středeční debatě v televizi Barrandov s moderátorem Jaromírem Soukupem na téma, jak ČT zvládla vysílání během koronavirové pandemie, Xaver televizi chválil a bránil. Když Soukup televizi vyčítal, že byla podle něj až příliš vládní a nechovala se kriticky, Xaver tvrdil, že to bylo za takové situace logické. "Myslím, že Česká televize byla skvělá," řekl Soukupovi.

A pokud jde o jeho pohled na samotného generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, jehož mandát má skončit v roce 2023? "Je to dobrý, nebo špatný šéf?" zeptal se deník Aktuálně.cz. "Nechci ho v této chvíli hodnotit nijak. Rád vám na toto za půl roku odpovím," zněla odpověď.

Xaver Veselý není nezávislý, říkají zástupci opozičních stran

Deník Aktuálně.cz také oslovil ty politiky, kteří patří k největším kritikům výsledku volby nových radních ČT, a zeptal se jich, jaké problémy u Xavera považují za nejzávažnější pro členství v radě.

"Člen Rady ČT má garantovat, že bude dohlížet na objektivitu a nezávislost veřejnoprávní televize. Pan Veselý je úzce názorově propojený s prezidentem republiky a s některými politiky. To vzbuzuje velké pochybnosti o jeho nezávislosti a obavy, že nebude jednat nestranně," míní poslankyně ODS Miroslava Němcová, která vzpomíná i zmiňovanou Xaverovu podporu Klausovi v rozhlase.

Argumentuje také tím, že si jako členka volebního výboru poslechla několik desítek kandidátů do Rady ČT. "Díky tomu jsem se přesvědčila, že během veřejných slyšení se představily nezpochybnitelné osobnosti, které by požadovaná kritéria splnily bez výhrad. Bohužel, nebyly zvoleny," lituje Němcová.

Spojitost s Hradem vidí jako velký problém také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Lubomír Veselý je přímo propojený s Institutem Václava Klause, stejně jako s Hradem, mimo jiné má smlouvu na natáčení rozhovoru," říká šéfka topky, které tak poukazuje na informaci týdeníku Euro, který psal loni v říjnu o tom, že společnost XTV, spojená s Xaverem, uzavřela s Pražským hradem smlouvu na natáčení rozhovorů.

"Premiér Babiš si jej chválí jako oblíbeného moderátora, hnutí Trikolóra sliboval hlas ve volbách. O jeho nezávislosti proto lze s úspěchem pochybovat," kritizuje moderátora Pekarová Adamová a poukazuje i na to, že Babiše, Zemana, Klause i Xavera spojuje výrazně kritický postoj k ČT, slovní útoky na její novináře či jednotlivé pořady. "Všem jim už dlouho leží ČT v žaludku," dodává.

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan směřuje kritiku ještě do další oblasti. "Vadí nám, že má s ČT osobní spory," upozorňuje a jmenuje zmiňované natáčení pořadu Newsroom. "Je to v příliš osobní rovině na to, aby mohl s nadhledem hodnotit práci ČT. A jeho minusem je bezesporu i ona veřejně vyjádřená podpora straně Václava Klause juniora. Nemám důvod myslet si, že je politicky nezávislý," konstatuje Rakušan a podobně mluví i poslanec této strany Petr Gazdík: "Člověk, který měl spory s ČT, jel je v dost osobní rovině a označoval jeden z pořadů za 'nejodpornější bulvár', by měl mít soudnost a do Rady ČT by neměl vůbec nekandidovat."

Zdánlivě nejvstřícněji se z kritiků ke Xaverovi vyjádřil pro Aktuálně.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš. Ten na jednu stranu upozornil, že podle zákona by v nominacích do Rady ČT neměl hrát žádnou roli politický vliv a mezi nominovanými bylo mnoho mediálních či ekonomických expertů, kteří měli být zvoleni místo Xavera, ale zároveň si chce počkat na jeho konkrétní práci.

"Doufám, že pan Veselý bude svoji funkci radního plnit nestranně a odpovědně. Osobně s ním špatné zkušenosti nemám, i když ve veřejném prostoru lze zachytit kritické zprávy k objektivitě vedení jeho rozhovorů. Doufám, že tyto obavy v Radě ČT rozptýlí," sdělil Bartoš.

Také předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek říká, že až budoucnost ukáže, jak se Xaver a další noví členové Rady ČT budou chovat. "Uvidíme, jestli jejich prioritou bude skutečná nezávislost veřejnoprávních médií, anebo politizace. Pro všechny to bude nelehký úkol a velké pokušení," sdělil Bartošek.

Na častou výtku ohledně toho, že je Xaver svými kritiky označován za "novináře Hradu", reaguje on sám stručně. "Je to pouhý nedostatek informací a naskakování na klasické nálepkování," tvrdí. Ohledně soukromých aktivit a smluv "jeho" televize XTV odpovídá tak, že není majetkově nijak s televizí spojený a už dříve ji prodal. A na smlouvu se Správou Pražského hradu namítá, že se ho osobně nijak netýkala.

"To jsou bláboly," reaguje na dotaz, zda přece jen není hodně spojený se současnou mocí a nemá blízko k hnutí ANO, KSČM, SPD či Trikolóře. "S nikým nejsem spojený, žádnou stranu nebudu zastupovat, budu v Radě ČT jen a jen za veřejnost," opakuje a dušuje se, že ani s nikým o svém členství v Radě ČT nevyjednával.

"Neposlal jsem nikomu jedinou SMS zprávu. A kolegové z XTV vám mohou potvrdit, že když k nám přišel na rozhovor někdo z poslanců, tak nikdy nepřišla řeč na mou kandidaturu. Spolehl jsem se na to, že poslanci vědí, kdo jsem. Takže já jsem se nikomu k ničemu nezavázal a přicházím s naprosto čistým štítem," prohlašuje.

Atmosféra skoro totalitního střihu

Několikrát zmiňovaný předseda Trikolóry a zároveň poslanec Václav Klaus mladší Aktuálně.cz sdělil, že Luboš Veselý je pro něj zárukou radního, který se bude chovat nezávisle a bude odolávat případným tlakům, ať by byly odkudkoliv.

"Je to člověk z branže, který zná velmi dobře mediální prostředí, navíc byl za své moderování oceněný a jeho rozhovory patří k nejsledovanějším. Věřím, že bude i dostatečně nezávislý, aby kontroloval mnohamiliardový rozpočet České televize," uvedl Klaus, který odmítl, že by chtěl Xavera v dalším období jakkoliv ovlivňovat v jeho rozhodování.

Podle svých slov se rozhodl Xavera podporovat ve volbách do Rady ČT z toho důvodu, že se mu nelíbila "štvanice" na jeho osobu ze strany ČT. "V té chvíli mi přišlo správné zastat se ho," říká Klaus, který potvrdil, že se u poslanců přimlouval za jeho zvolení. "Když jsou nějaké volby, všichni pobíhají a snaží se někoho podporovat. Považuji to za pochopitelné, ale nevěnoval jsem tomu nijak moc času. Nijak se netajím tím, že jsem vedl různé rozhovory. Ale nemyslím si, že by řada poslanců volila pana Veselého kvůli mně. To určitě ne," řekl Klaus.

Pokud jde o poslance hnutí ANO, kterých je ve sněmovně 78, veřejně se nikdo k volbě Xavera nehlásil a odvolávají se na to, že volba byla tajná. "Volil jsem nezpochybnitelné ekonomy, protože největší výzvou pro radní bude hospodaření ČT. A potom jsem volil lidi, kteří se desítky let pohybují v mediálním prostředí a dobře ho znají," sdělil například poslanec ANO Patrik Nacher. Jestli byl tímto druhým případem Xaver Veselý, nechce prozradit.

"Neřeknu to, protože tady se vytváří atmosféra skoro totalitního střihu podle toho, kdo koho volil. Takové kádrování lidí je pro mě v demokratické společnosti nepřijatelné. Navíc je jasné, že ho volili i někteří zástupci ze stran ODS, KDU-ČSL, Pirátů, TOP 09 nebo STAN, protože na tisíc procent mu všichni poslanci ANO hlas nedali," upozorňuje Nacher.

Protesty Milionu chvilek mi byly zpočátku sympatické

Příští dny patrně ukážou, co volba Luboše Xavera Veselého a dalších nových radních vyvolá. Jistý už je minimálně zmíněný protestní pochod Milionu chvilek pro demokracii. "S volbou radních ČT opět přihlížíme rozkladu další instituce, která má chránit nezávislost médií," uvedl spolek.

"Jsem šťastný, že žiji v zemi, kde si může kdokoliv protestovat proti komukoliv," reaguje na tyto protesty Xaver Veselý a popisuje, jak těžce nesl, když za totalitního režimu zažil jako dítě domovní prohlídku od Státní bezpečnosti proto, že měl otce v Rakousku.

Tvrdí dokonce, že mu protesty Milionu chvilek pro demokracii byly "do jisté míry sympatické", avšak začaly mu vadit, když se začaly objevovat při protestech stále ostřejší transparenty proti politikům.

"V té době jsem pozval pana Mináře na rozhovor pro XTV. On mi ale napsal tak neuctivou, přisprostlou SMS zprávu, že mě tím velmi zklamal. Já bych si v životě nevzal transparent, na který bych napsal 'Rudá Marie' a podobně. To mi přišlo přestřelené, protože si myslím, že protesty by se měly dělat pokojně, věcně," říká moderátor.

Možná poněkud paradoxně se stal součástí politiky, přestože se jí dříve ve stovkách rozhovorů spíše vyhýbal. Teď je možné, že se při veřejných protestech objeví na transparentech i jeho jméno.