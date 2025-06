Nová praktika "energošmejdů": odmítají odstoupení od smlouvy, varuje úřad

Energetický regulační úřad v poslední době řeší stále více stížností na novou praktiku v obchodních podmínkách nepoctivých obchodníků, kteří zákazníkům upírají možnost v zákonné lhůtě odstoupit od smlouvy. Děje se tak v situacích, kdy spotřebitelé zvažují odchod k jinému obchodníkovi. Podle ERÚ je takový postup za hranou zákona a dodavatelům za něj hrozí sankce.

Energetický regulační úřad (ERÚ) se s podobnými případy setkává nejčastěji v situacích kdy spotřebitel po skončení smlouvy uzavře s obchodníkem novou smlouvu, kterou však následně přehodnotí a chce přejít k jinému dodavateli. Někteří dodavatelé podle úřadu v těchto případech začnou dodávat elektřinu či plyn podle nové smlouvy na základě ujednání, že dodávku zahájí před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. To je podle těchto obchodníků důvod k tomu, že závazek už nelze odstoupením od smlouvy bez sankce ukončit.

"Pokud spotřebitel smlouvu na dodávku energie uzavře distančním způsobem, typicky on-line, nebo mimo obchodní prostory, má obecně možnost od ní po jejím podpisu odstoupit. Konkrétně ve čtrnáctidenní lhůtě. Někteří obchodníci ale do smluv přidávají ujednání, že v případě, že mezitím došlo k zahájení dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkovi, pak toto právo zaniká. S tím zásadně nesouhlasíme a domníváme se, že tím obcházejí občanský zákoník. Na tyto praktiky se zaměříme při našich kontrolách, dodavatelům za ně hrozí sankce," uvedla členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Úřad upozornil, že k zániku práva na odstoupení od smlouvy nestačí pouze zahájení dodávek energie, ale muselo by nastat splnění smlouvy v plném rozsahu. "Spotřebitel by od smlouvy nemohl ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupit pouze v případě, že by v té době už došlo k poskytnutí dodávky energie v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že smlouva na dodávku elektřiny nebo plynu se uzavírá na delší období, typicky na dobu jednoho roku až tří let, není splnění takové podmínky reálně možné," zdůraznil ředitel sekce správních řízení ERÚ Jakub Med.

Podle regulačního úřadu má spotřebitel v případě, že uzavřel smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, vždy možnost od ní ve čtrnáctidenní lhůtě odstoupit. Dodavatel, pokud dodávku už zahájil, má v takovém případě nárok pouze na uhrazení poměrné části sjednané ceny za energie do okamžiku ukončení smlouvy. Neměl by naopak změně dodavatele bránit, případně vyžadovat po zákazníkovi smluvní pokutu, která je standardně spojená s předčasným ukončením smlouvy na dobu určitou.

Smlouvu uzavřenou distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory je možné navíc vypovědět až do patnáctého dne po zahájení dodávek. To však lze učinit pouze při změně dodavatele.