K volbám nikdo nepřijde, přišli jsme o všechno, nechápou v Zátoru. Vládu kritizují

Zátor na Bruntálsku byl už v roce 1997 jedním ze symbolů ničivé povodně, nyní jsou následky ještě katastrofičtější. "Trvalo dvacet let, než jsme se z toho dostali. Teď půjdeme od znova," říkají místní. Přitom už o víkendu by se zde měly konat krajské volby. Vláda je odložit odmítla. V obci na volby ale nemají vůbec pomyšlení. A obávají se, zdali je vůbec zvládnou zorganizovat.

Povodňový víkend byl tragický pro celé Česko. Málokdo si ale prochází takovým šokem jako Monika Kaduchová, která v úterý kolem poledne přichází na faru v Zátoru na Bruntálsku, aby si z dobročinné sbírky vzala pár kusů oblečení. "Přišla jsem o všechno. Nemám lautr nic," říká žena s výrazným tetováním.

Velká voda v sobotu v tisícihlavé obci ničila, co jí přišlo do cesty. Na odpis jsou zřejmě dva domy. A jeden z nich patří právě Kaduchové. Dvě stě padesát let stará německá stavba, kterou spolu s rodinou opravovala v tradičním stylu. Ještě letos si přistavěli terasu.

Na mobilu ukazuje fotky po povodni. Dům bez nadsázky vypadá, jako by jím projel buldozer. "Všechny věci nám zůstaly v patře. Jenže tam už asi nebudeme moct ani jít," obává se ve chvíli, kdy už většina vody opadla, ale některé ulice byly stále zatopené.

Zoufalství je v Zátoru všudypřítomné. Přitom už za pár dní by měli místní obyvatelé dorazit k urnám a zvolit si nové krajské zastupitele. Vláda v pondělí večer oznámila, že i přes katastrofu, která zasáhla podstatnou část Česka, s odložením voleb nepočítá. Konat se budou v původním termínu, tedy už tento pátek a sobotu.

Jenže něco takového je pro místní nepředstavitelné. "Vůbec nevím, jak by se to zorganizovalo. Zařizovat volby má paní, co je v povodňové komisi. Potřebujeme nakrmit lidi a zařídit, aby začali bydlet," říká místostarostka Jiřina Míčková.

Třiatřicetiletá žena, která je jinak na mateřské dovolené, v posledních dnech prakticky nespala. Povodně ji zaměstnávají nonstop. "Neustále myslím na to, že musím zachránit co nejvíce lidí. Říkám si, jestli se mi to nezdá," říká místostarostka.

"Občas se kvůli politice hádáme, teď jsme ale všichni za jedno"

Na volby nemá ani pomyšlení. V obci stále nejde elektřina a mobilní signál jezdí místní lovit do okolních kopců. "Lidi to nebude vůbec zajímat. Blíží se zima. Buďme rádi za to, že svítí slunce. Ale za týden může mrznout. A lidem odplavalo všechno dřevo i tepelná čerpadla," říká.

A místní její slova jen potvrzují. "Už jsem měla vybráno. Ale nedovedu si teď představit jít volit," říká další místní žena. "Nebude to fér. Bude se to hodit stranám, které volí víc jinde," míní starší muž z jednoho ze zatopených domů. "Nemáme volební lístky, asi uplavaly," dodává jeho manželka.

Ke krajským volbám v Zátoru posledně přišlo třicet procent lidí, teď by to mělo být ještě výrazně méně. "Účast bude nulová," míní důchodkyně Marie Kolářová. "Přišlo by mi rozumné, že by se to odložilo. My chodíme k volbám vždycky, ale teď na to nemáme myšlenky. Kvůli politice se tady občas hádáme, ale teď ne. Teď jsme tady všichni za jedno," říká.

Podobná situace panuje i v mnoha dalších obcích Česka, které zasáhla povodeň. Někde voda zaplavila volební místnosti, jinde zase bude problém s obsazením volební komise. O odklad voleb vládu žádal primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO), kabinet Petra Fialy (ODS) jej ale odmítl. Podle zákonů lze k něčemu takovému přistoupit jen za nouzového nebo válečného stavu.

Vláda ale chystá speciální opatření, aby volby mohly proběhnout i v nejzasaženějších oblastech. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je představí ve středu. "S přenosnou urnou se bude jezdit autem, logistika se přizpůsobuje situaci," naznačil v úterý. Rozhodnutí vlády chce ve středu řešit také opozice ve sněmovně.

"Hasiči se je snažili vysvobodit, ale oni nechtěli"

Podle Míčkové trvalo Zátoru asi dvacet let, než se vypořádal s následky povodně v roce 1997. Před dvěma lety například navíc otevřela zcela nový park s altánem, růžemi a lavičkami. Nyní je zcela zavelený štěrkem a další sutí z domů i vedlejší silnice, kterou řeka rozdělila na několik nesouvislých kusů.

Škody ale zatím obec nepočítala. Do úterního rána řešila zejména evakuace obyvatel. Několik lidí včetně Marie Kolářové a Moniky Kaduchové s rodinami přespává na matracích v sále obecního úřadu, další našli zázemí u přátel a příbuzných.

Velká část lidí ale přesun odmítla. "Ještě dnes jsou lidi v zatopených barácích a nemůžou se dostat ven. Včera u nich byli hasiči, kteří se je snažili vysvobodit, ale oni nechtěli," popisuje místostarostka Míčková.

Při pohledu na zničenou obec působí jako zázrak, že kromě materiálních škod místní obyvatelé vyvázli jen s jednou zlomenou nohou. "Chvála pánu Bohu, že nemáme žádné ztráty na životech," říká Míčková. Nyní je jejím hlavním úkolem obnovit provoz školky a školy, aby se co nejvíce dospělých mohlo zapojit do úklidu.

Video: Absolutní bláznovství a nezodpovědnost na pár facek, říká o chování lidí meteoroložka Zárybnická