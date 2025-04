Volby by vyhrálo ANO před Spolu, Starostové a Piráti posílili

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,5 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 18,5 procenta, hnutí STAN 13 procent. Následují Piráti s osmi procenty. Hnutí SPD by získalo 7,5 procenta, Motoristé sobě šest procent a hnutí Stačilo! 5,5 procenta. Vyplývá to z dnes zveřejněného volebního modelu agentury Median. Konal se od 1. do 31. března a zúčastnilo se ho 1025 lidí.

Od únorového průzkumu si hnutí ANO pohoršilo o jeden procentní bod. Preference Spolu zůstaly beze změny. Naopak hnutí STAN posílilo o tři procentní body a Piráti o dva procentní body. SPD rostlo nepatrně o půl procentního bodu. Motoristé ztratili dva procentní body a Stačilo! kleslo o jeden procentní bod.

"Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě u důchodců a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou," uvedla agentura. Lidé ve věku 35 až 44 let volí nejčastěji koalici Spolu. Stejné je to i mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi a mezi zaměstnanci. "Podporu STAN zajišťují rovnoměrně zaměstnanci a podnikatelé. Jsou nejoblíbenější mezi studenty a prvovoliči," podotkli statistici.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny opět skončila SOCDEM, která si pohoršila o jeden procentní bod na 2,5 procenta. Median upozornil, že u menších stran může statistická chyba činit 1,5 procentního bodu, u nejsilnějších stran až tři procentní body.

Pokud by volby dopadly tak, jak volební model Medianu ukazuje, pak by ANO v dvousetčlenné dolní komoře získalo 71 křesel. Spolu by mělo 41 mandátů, STAN 28, Piráti a SPD shodně 17 a Motoristé a Stačilo! by měli po 13 křeslech. Dvoučlennou koalici by tak mohlo složit pouze ANO se Spolu, měla by 112 poslanců. Další koalice by musely být složeny ze tří a více stran. Současná vládní koalice Spolu a STAN by měla 69 mandátů.

Nejjistější voličskou základnu má hnutí Stačilo!. Z jejich voličů si je 87 procent dotázaných jistých svou účastí u voleb a nezvažují jinou stranu. V případě ANO je to 81 procent, u SPD 61 procent a u Spolu 60 procent. Voličská základna dalších stran a hnutí je pod 50 procenty. "Ze sněmovních stran mají aktuálně nejméně zakotvené voliče Piráti. Účastí u voleb i stranou si je jistých 22 procent voličů této strany," sdělili statistici.

Podle Medianu si od voleb 2021 své voliče dokáže nejlépe udržet hnutí ANO. "Jen přibližně jeho každý pátý bývalý volič by ho nyní nevolil nebo neví, koho volit," uvedla agentura. Téměř dvě třetiny lidí, kteří u minulých voleb nebyli, uvádějí, že by nyní k volbám opět nešli.

Voleb by se určitě zúčastnilo 49 procent dotázaných, dalších osm procent účast zvažuje. "Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému šetření opět klesla, a to o 3,5 procenta," uvedli statistici. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla účast 65,43 procenta.

Volební modely agentury Median (v procentech):

březen 2025 únor 2025 leden 2025 prosinec 2024 listopad 2024 říjen 2024 ANO 32,5 33,5 33,0 33,5 33,5 33,5 Spolu 18,5 18,5 17,0 - - - STAN 13 10,0 11,0 13,0 10,0 11,0 Piráti 8,0 6,0 4,0 6,0 6,5 6,5 SPD 7,5 7,0 8,0 4,5 6,5 5,0 Motoristé 6,0 8,0 8,0 7,0 6,5 6,0 Stačilo! 5,5 6,5 6,0 - - - SOCDEM (do června 2023 ČSSD) 2,5 3,5 3,5 3,0 4,0 3,0 Trikolora - 2,0 2,5 - - - ODS - - - 11,5 11,5 12,0 KSČM - - - 5,0 6,5 5,0 TOP 09 - - - 4,0 4,5 4,0 KDU-ČSL - - - 2,5 2,5 3,5 Přísaha - - 2,0 2,5 2,0 3,5 Zelení - - 2,0 2,0 2,5 - PRO - - - 1,5 - 2,0

Do tabulky jsou samostatně zahrnuty kandidující strany s aktuálním ziskem v modelu minimálně 1,5 procenta. Proškrtnutí pole znamená, že údaje agentura neuvedla.

Zdroj: Median